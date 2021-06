Nem kell messzire menni, ha a közkiadások minőségén javító országra keresünk példát

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Nem igaz az az állítás, hogy csak azért, mert transzparencia van Magyarországon, ez alapvetően csökkentené a korrupciós kockázatokat, vagy erősítené a korrupció kontrollját – mondta Fazekas Mihály, a Government Transparency Institute tudományos igazgatója és a CEU adjunktusa az e heti G7 Podcastban.

Fazekas nemrég megjelent tanulmányában 4 millió uniós közbeszerzés adatai alapján számszerűsítette egy újonnan létrehozott indikátor alapján, hogy milyen eltérések vannak az EU-ban a közkiadások minőségében régiós szinten. Ez alapján az derült ki, hogy a transzparencia az, amiben a legjobban teljesít Magyarország. Úgy tűnik, hogy azok az adatstruktúrák, a közbeszerzési, publikációs rendszer, amit az EU-csatlakozás környékén alakítottak ki, továbbra is jól funkcionálnak. Lényegesen jobban, mint akár több nyugat- vagy észak-európai országban, például mint Svédországban vagy Németországban.

Ez alapján arra számíthatnánk, hogy a nagyobb transzparencia miatt jobb lesz a verseny, több cég fog pályázni, de ez sajnos nem igaz. Itt úgy tűnik, hogy Magyarországnak bőven van miben előrelépnie. Emellett a korrupció kontrollja is egy olyan tényező, ahol Magyarország elmarad sok más, akár szomszédos országtól is

– mondta erről Fazekas.

Európai összehasonlításban Magyarországon kisebbek a regionális különbségek a közkiadások minőségében. Ezzel együtt elsősorban Közép-Magyarország (Pest megye és Budapest) és az észak-dunántúli régió (Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl) teljesít jól.

A Magyarországon belüli ranglétra alján Dél-Dunántúl és a Dél-Alföld vannak. Ami érdekes, hogy Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön magasabb a teljesítmény a fejlettséghez képest, de azért összességében megmutatja ez a fajta indikátor is a fejlettségbeli különbségeket az országon belül.

A régióban Csehország sok szempontból a legmagasabb intézményi minőséget mutatja Szlovéniával karöltve, és még javulni is tudott a vizsgált, 2006 és 2015 közötti időszakban.

Magyarországról nézve viszont talán érdekesebb Szlovákia példája, ahol számottevő javulás volt korrupciós kontroll és verseny szempontjából is, tehát azokban a tényezőkben, amikben Magyarország gyengébben teljesít. Fazekas szerint az elmúlt 10 évben több reformintézkedés is közrejátszott a javulásban, és az is látszik, hogy kifizetődnek a reformok.

