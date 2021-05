Új életformát teremtve jelentek meg a vidéki Magyarországon a kreatív vállalkozónők

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

https://g7.p3k.hu/uploads/2021/05/csurgo_final_sb.mp3

A magyar vidéki kreatív vállalkozónők nagyon hangsúlyos motivációja egy tradicionális elem: az anyai, családi teendőiket maximálisan el akarják látni. Másrészt viszont ugyanilyen hangsúlyosan jelenik meg az önmegvalósítás és az álomkarrier. Ezek alapján nem állíthatjuk, hogy ez a fajta vállalkozói form visszaterelné a nőket tradicionális családi szerepfelfogáshoz.

Az anya- és feleségszerep, illetve az önmegvalósítás összefügg, és egymáshoz kapcsolódik – mondta Csurgó Bernadett az e heti G7 Podcastban.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont szociológiai intézetének Tudományos főmunkatársa 48 interjú alapján készített kutatást, amely nemrég a Szociológiai Szemlében jelent meg.

A beszélgetést a fenti lejátszás gombra kattintva is meg lehet hallgatni, de jobb feliratkozni ránk valamelyik okostelefonos podcast appban, és a Spotify-on is be lehet követni minket.

Magyarországon nagyon sok társadalmi folyamat együttjárása játszott közre ennek a rétegnek a kialakulásában a rendszerváltás utáni időszakban. Az egyik fontos folyamat a városokból vidékre költözés a 90-es évektől kezdve. A másik az infokommunikáció fejlődése, tehát hogy az internetes kereskedelem terjedése miatt nem feltétlenül kell egy helyen lennie a termelőnek és a fogyasztónak.

A vidéki térségek munkaerőpiaci hátránya, az ingázás nehézsége mind ösztönzik a női vállalkozásalapítást, de a munkahelyi előrejutás nehézségei, a bérhátrány, vagy az is, hogy anyaként nehéz visszakerülni a munkaerőpiacra.

Csurgó Bernadett szerint inkább csak egy középosztályi kör számára lehetőség, hogy ezt a fajta vállalkozói tevékenységet akár főállásként végezze.

Itt nem arról van szó, hogy ez tömegesen oldaná meg a munkaerőpiaci helyzetét a vidéki nőknek. Ez általában úgy indul, hogy nagyon sok esetben a gyerekek születése után az ingázás terheit már nem vállalva keresnek valamilyen tevékenységet maguknak ezek a nők. Ehhez tőkére van szükség, és nyilván arra is, hogy azt az átmeneti időszakot, amíg a vállalkozás beindul, a házastársuk, a családi kassza megfinanszírozza. Számos szempontból kiváltságos helyzet kell ahhoz, hogy ilyen vállalkozást indíthasson valaki

– mondta.

A járvány alatt számos olyan trend erősödött fel, ami vonzóbbá teszi a vállalkozásalapítást az olyan vidéki nők számára, akik ezt megtehetik. A járvány hatására a vidék vonzása erősödött, nem csak a szuburbanizáció, hanem a vidékturizmus is az a folyamat lehet, ami népszerűbbé teheti a vidéki vállalkozónői létet, ráadásul a szuburbanizációban, vidékre költözésben jellemzően pont azok a nők vesznek részt, akik potenciálisan vállalkozónővé válhatnak.

A járvány az online kereskedelem fellendülését is elhozta, és ez a vidéki vállalkozónők helyi piaci beágyazottságát tovább növelte, sokak forgalmát dobta meg jelentősen a neten több időt töltő és járulékosan többet is vásárló réteg. Ha ezek a folyamatok megmaradnak és tartósan megerősödnek, akkor Csurgó Bernadett szerint arra lehet számítani, hogy a vidéki kreatív vállalkozónők rétege még láthatóbbá válik majd mindenki számára.

Kövesd a G7 podcastot bármelyik podcast-appon, és iratkozz fel a hírlevelünkre!

Korábbi vendégeink:

Podcast egyéni vállalkozás kreatív ipar Magyarország társadalom vállalkozás vidék Olvasson tovább a kategóriában