A magyar az egyik leglazább bevándorlási szabály, de kik akarnak idejönni?

A bevándorlásnak számos formája van, de az orosz-ukrán háború kitörése óta leginkább a dollármilliárdos orosz oligarchák európai befektetései és tartózkodása került az érdeklődés középpontjába.

Az EU és a világ számos országában van arra lehetőség, hogy valamilyen anyagi ellenszolgáltatásért cserébe gyorsított vagy egyszerűsített eljárással kapjanak külföldi befektetők engedélyt a letelepedésre. A legtöbbet a ciprusi és máltai állampolgársági programokról, illetve az Egyesült Királyság aranyvízum-rendszeréről lehetett hallani – amit éppen az orosz oligarchák miatti tiltakozások nyomán szüntettek meg.

A tartózkodási vagy letelepedési engedély, akár az állampolgárság megszerzését akkor teszik lehetővé a hagyományoshoz képest egyszerűsített úton, ha ez a „nemzeti érdeket” szolgálja, még ha ezeket nem is minden esetben hívják programnak. Elég csak arra gondolni, hogy sportolók honosítása milyen hosszú ideje bevett gyakorlat.

A bevándorlók előtt nyitva álló lehetőségek sokaságában Ürögdi Barbara, a Helpers Hungary Kft. egyik alapítója és ügyvezetője segített eligazodni. Ők a Magyarországra érkező külföldi üzletembereket vagy bevándorlókat segítik ügyintézésben, cégalapításban. A cég kimondott célja a bevándorlással kapcsolatos tájékoztatás. Ebből a célból tavaly kiadták Bryan Caplan amerikai közgazdász közgazdász Szabad a pálya: Vajon mit mond a tudomány a bevándorlásról? című, a bevándorlási korlátozások eltörlése mellett érvelő képregényét, és pár hete konferenciát is szerveztek Caplan és számos más nemzetközi bevándorlási szakértő részvételével.

A tapasztalataikat összegezve Ürögdi Barbara elmondta, hogy

Magyarországon van az egyik legmegengedőbb bevándorlási szabályozás az Európai Unióban. Nálunk az egyik legkönnyebb tartózkodási engedélyt szerezni, leggyorsabb munkavállalási engedélyt szerezni. Pár nap alatt lehet egy céget alapítani.

A külföldiek, akik céget alapítanak Magyarországon vagy dolgozni jönnek ide, tartózkodási engedélyhez juthatnak. Ez meghatározott időre szól, de nagyon értékes nemzetközi viszonylatban, hiszen az egész schengeni övezetben szabadon lehet mozogni ennek birtokában 180 napból 90-et. Ez pedig nagy érték egy vállalkozónak, aki az európai piacokra igyekszik.

Sokak számára a még az európai nagyvárosokhoz képest is csekély mértékű bűnözés és az alacsony árszínvonal is fontos hívószavak Magyarország mellett. Bár jelenleg növekszik az infláció, de ez az olyan országokhoz képest, mint az elszálló – bőven két számjegyű – inflációval küzdő Irán vagy Törökország, még mindig kiemelkedő stabilitásnak számít.

A hazai üzleti környezet is vonzó a vállalkozóknak: nemcsak a 9 százalékos, rekord alacsony társasági adó miatt, hanem általában is kedvezőnek mondhatók a hazai adók az áfa kivételével (ami a nemzetközi kereskedőket nem érinti). Emellett nagy előny, hogy gyorsan lehet céget alapítani, amely azonnal megkapja a másutt komplex folyamathoz kötött közösségi adószámot, és már kereskedhet is.

A gyorsaságnak máskor is fontos szerepe lehet: amikor egy új gyár, iroda felépítését tervezi egy EU-n kívüli vállalkozó vagy cég, és kezdetben a technológiai adottságok miatt az anyaországból kell munkavállalókat hozni, akkor Magyarország előnyben van az EU más országaihoz képest.

Míg Magyarországon két-három hónap alatt lehet munkavállalási engedélyt szerezni, Csehországban és Lengyelországban ez fél-háromnegyed év is lehet

– emelte ki Ürögdi Barbara.

Hazánk jellemzően a Kínából, Közel-Keletről, Dél-Afrikából érkezők körében népszerű, de sokan jönnek Észak-Amerikából és Ázsia más országaiból is. Magyarországra azonban nem az oligarchák, milliárdosok költöznek. Sokkal jellemzőbb, hogy kkv-k, vállalkozók számára vonzó hazánk, vagy olyan nemzetközi cégek leányvállalatai számára, akik megversenyeztetik a régió költséghatékony piacait, és a fenti előnyök miatt minket választanak. 100-200 ezer euró befektetéssel is lehet nálunk vállalkozást indítani, ami hazai szemmel nem kis összeg, de ez nagyon alacsony ahhoz képest, mintha valaki nyugat-európai országokban szeretné ugyanezt megtenni.

A beszélgetésben ezen kívül arról is volt szó, hogy miért és kinek érte meg részt venni a magyarországi – meglehetősen ellentmondásos eredményességű és több mint kétes megítélésű – letelepedési kötvényprogramban, honnan és miért indultak a befektetési bevándorlási programok a világban, és milyen szerepe van ezekben a karibi szigeteknek vagy akár Svájcnak.

