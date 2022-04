900 ezer eltűnt ellenzéki szavazó, totális Fidesz-dominancia – a választások eredményeit értékeltük

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

A centrális erőtér létrejötte felveti azt a kérdést, hogy tud-e egy esetleges jövőbeli koalíció még jobbra menni, mivel úgy látszik, hogy balról is veszített szavazatokat. Nem annyit, mint amennyit jobbról, de sokat veszített, és még többet veszíthet, ha még jobbra tolódik – mondta Hobot Péter az e heti G7 Podcastban.

Az e heti G7 Podcastban a választások eredményeit bemutató szerkesztőségi adatelemzéseink közül kettőt emeltünk ki. Az egyik jelenség, amiről részletesebben beszélgettünk, hogy hova tűnt nagyjából 900 ezer szavazó az ellenzéki táborból. A másik pedig az, hogy a Fidesz leginkább a kevésbé iskolázott, munkaerőpiaci szempontból sérülékeny rétegek körében tarolt igazán.

Ha aszerint osztjuk a településeket két csoportba, hogy 2018-ban melyik ellenzéki pártlista kapta a legtöbb szavazatot, két nagy csoportot találunk a településeken belül. Az egyik, ahol az MSZP-PM listája vezette az ellenzéki szavazatok számát, a másik pedig, ahol a Jobbik.

Abban igaza van a Márki-Zay Péternek, hogy ahol a Jobbik vezetett, ott nagyon sok szavazatot veszített az ellenzék, körülbelül 720 ezret. De azzal, hogy meglennének a baloldali szavazók dekára, talán vitatkoznék: azokon a településeken, ahol korábban az MSZP-Párbeszéd volt a legerősebb ellenzéki erő, ott is körülbelül 165 ezer szavazatot veszített az ellenzéki összefogás. Ami igazán érdekes, hogy azokon a településeken, ahol 2018-ban az MSZP-Párbeszéd volt a vezető ellenzéki erő, sokkal nagyobb arányban maradtak otthon az emberek

– mondta erről Hobot Péter a települési szintű listás eredményeket elemző cikke alapján.

Ahol 2018-ban a Jobbik volt a vezető ellenzéki erő, teljesen más trendeket lehet kiolvasni az adatokból. Ezekben a választókerületekben a 2018-ban a Jobbikra szavazók közül nagyjából 450 ezren elmentek szavazni, amiből 273 ezren a Mi Hazánkra, 120 ezren pedig a Fideszre szavaztak, és a Kétfarkú Kutya Párt is erősödött nagyjából 50 ezer szavazattal.

„A legnagyobb vesztesége az ellenzéknek a középvárosokban volt. Olyan helyeken, mint Tiszaújváros, Törökszentmiklós, Hatvan vagy Sátoraljaújhely, tehát jellemzően 5 és 20 ezer közötti szavazásra jogosult lakossal rendelkező városokban. Itt borzasztóan leszerepelt az ellenzék, körülbelül 300 ezer szavazatot itt veszített el” – mondta.

A vasárnapi választásokat követő napokban több cikkben is foglalkoztunk a települési szintű listás Fidesz-szavazatok és a különféle helyi demográfiai adatok összefüggéseivel.

Ezeket együttesen vizsgálva az derült ki, hogy a Fidesz helyi sikerességével a lakosság iskolázottsága függ össze a leginkább, méghozzá fordított irányban.

Ezen kívül a roma származásúak és a munkaerőpiaci szempontból kiszolgáltatottabb rétegek nagyobb aránya is jobb listás fideszes eredményt valószínűsített a vasárnapi választásokon. Ehhez persze fontos hozzátenni, hogy a kormánypárt az iskolázottabb lakosságú településeken is jól szerepelt, és azokban is, ahol kisebb a romák aránya.

Itt az lehet az összefüggések hátterében, hogy jellemzően az aluliskolázottabbak, a roma származásúak, illetve a munkaerőpiaci szempontból kiszolgáltatott társadalmi csoportok azok, akik az elmúlt 12 év szociálpolitikájának ki vannak szolgáltatva, vagy ők azok, akik ezeket a szociális intézkedéseket, transzfereket igénybe veszik. Az ő esetükben a Fideszre szavazás olyan értelemben racionális döntés lehet, hogy arra szavaztak, hogy az eddigi intézkedések folytatódjanak, egy olyan rendszer maradjon fenn, aminek a működését már kiismerték, alkalmazkodtak hozzá, és aminek a működése az ő számukra kiszámíthatónak tűnhet”

– mondta erről Hajdu Miklós.

