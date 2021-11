Gyorsan romlik a járványhelyzet, Szlovákiában már teljes zárásról beszélnek

Fotó: AFP/Europress

A járvány töretlenül erősödött a visegrádi régióban a héten, az új esetek hétnapos mozgóátlaga Szlovákiában újabb rekordot ért el, de a térség többi országában is meredeken növekszik. Mivel e mutató alakulása erősen függ az egyes országok tesztelési gyakorlatától, leginkább a változások dinamikáját érdemes összehasonlítani, amit a reprodukciós ráta*E statisztikából kiderül, hogy egy beteg hány egészséges embert fertőz meg átlagosan. is jellemez. Ez a napokban a világszerte Magyarországon volt a legmagasabb, és Csehország is a harmadik helyre jutott a szomorú rangsoron.

A fertőzésszámok alapján a tesztelési protokoll különbségein túl a vakcináció hatása miatt is nehézkes a járványhelyzet országok közötti összehasonlítása – Rusvai Miklós virológus szerint előbb-utóbb mindenkinek át kell esnie a fertőzésen, aminek súlyosságát az oltások csökkentik. A halálozási adatok tehát jobban kifejezik a járvány erejét, és e tekintetben a régióban Magyarország áll a legrosszabbul, ahol a legutolsó adatok szerint lakosságarányosan a vírushoz már több mint kétszer annyi haláleset kötődik, mint Csehországban és Lengyelországban.



Az oltottak aránya továbbra is nagyon lassan nő a régióban, az első oltástól a teljes védettség kialakulásáig szükséges többhetes időtartam miatt pedig még ha a fokozódó járványveszély és az oltást szorgalmazó kormányzati intézkedések következtében többen szánnák is rá magukat a szérumok beadatására, annak hatása csak sokára mutatkozhatna meg a fenti statisztikákban.



Éppen ezért egyre több szó esik a korlátozásokról a régió országaiban. Szlovákiában a jövő héttel a járások közel fele a legsúlyosabb járványügyi helyzetet jelölő fekete besorolásba a kerül a Covid-automata szerint, ami többek között az esküvők és egyéb ünnepségek tilalmával és az éttermek bezárásával jár. Vladimír Lengvarský, az ország egészségügyi minisztere a karácsony előtti teljes lezárás lehetőségét is felvetette a héten.

Adam Vojtěch, a cseh egészségügyi miniszter szerint egyelőre az eddigi intézkedések – például az éttermek, kocsmák látogatásának védettséghez kötése – hatékonyabb betartatásával kellene elejét venni a járvány erősödésének. A kormány ugyanakkor arra biztatja a munkáltatókat, hogy ahol csak lehetséges, térjenek át az otthoni munkavégzésre.

Lengyelországban az egészségügyi miniszter egy korábbi nyilatkozata szerint a szigorításokra akkor kerülhet sor, ha a naponta regisztrált új fertőzöttek száma tartósan meghaladja a hétezret. Az esetszám hétnapos mozgóátlaga most már a nyolcezret közelíti, a héten Piotr Müller kormányszóvivő azonban még csak annyit jelzett, hogy regionális intézkedések bevezetését fontolgatják a hatóságok. Adam Niedzielski az egészségügyi minisztérium részéről elmondta a napokban továbbá, hogy számításaik szerint november végén, december elején tetőzhet a mostani hullám.

