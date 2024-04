Kimeríthetetlen orosz hadsereg? Egyre fogy az egyik legfontosabb fegyverük

Az Ukrajna katonai támogatásával kapcsolatos leggyakoribb kritika, hogy az csak meghosszabbítja a háborút és az emberek szenvedését, de nem tudja megakadályzni az orosz győzelmet, hiszen a népesebb és tehetősebb ország képes szinte bármekkora veszteséget pótolni. Ennek az érvelésnek a legnagyobb gyakorlati hibája, hogy a jövőbe vetíti az eddigi trendeket, miközben a folytatást egyáltalán nem lehet biztosra venni.

Ennek legegyértelműbb példái az olyan nehézfegyverek, mint a tankok, egyéb páncélosok és tüzérségi fegyverek. Az viszonylag széles körben ismert, hogy ezek harctéri veszteségeinek pótlásában az orosz hadsereg nagyon nagy mértékben támaszkodik a Szovjetuniótól megörökölt készletekre. Ezek azonban bármennyire is hatalmasak – legalább ezres nagyságrendűek az egyes kategóriákban -, természetesen nem végtelenek. Ráadásul az állapotuk erősen vegyes, sok eszközt csak gyári nagy felújítás után lehet a frontra küldeni, ez pedig időigényes.

Jól mutatja ezt, hogy az utóbbi hetekben-hónapokban az orosz katonák egyre gyakrabban indulnak rohamra motorkerékpárokon, rögtönzött páncélzattal ellátott teherautókon vagy olyan kínai Desertcross-1000-3 típusú terepjárókon, amelyeket eredetileg hobbicélokra, vadászoknak és horgászoknak szántak, így természetesen nem páncélozottak, sőt, felülről nyitott a felépítményük. Alkalmazásuk oka, hogy olyan gyors ütemben pusztulnak a gyalogság szállítására és támogatására szolgáló BMP, BTR és MT-LB páncélosok, hogy nem képesek ezeket megfelelő számban pótolni. Pedig az orosz tárolóbázisokon még több ezer van belőlük.

Fizikailag ezek valószínűleg tényleg nem fogynak el egyhamar, a tüzérségi eszközöknél azonban már élesebb lehet a helyzet. Az orosz tárolóbázisok állapotát követő X (korábban Twitter) fiókok közül több is a napokban tett közzé ezzel kapcsolatos új információkat. Ezek közül az egyik nemrég fejezte be azt a sorozatát, amely az orosz hadsereg által használt valamennyi önjáró tüzérségi löveg*Ezek olyan aknavetők vagy ágyú/tarackok, amelyeket egy páncélozott felépítmény hordoz, általában olyan alvázon, amelyeket eredetileg harckocsikhoz terveztek. esetében vizsgálta a tárolt állomány változását.

1/ At the start of the invasion russian storage bases had 4327 SPGs. Since then at least 1554 have been removed and the composition of stored systems has changed. In this thread I will present some analysis based on the counted storage numbers and make predictions.⬇️ pic.twitter.com/DU4W4sPatG

— high_marsed (@HighMarsed) April 18, 2024