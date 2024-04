Olyan lehetőség előtt áll az orosz hadsereg Ukrajnában, mint utoljára két éve

Ahogy másfél hete írtuk, rövidtávon nagyon egyenlőtlen feltételek mellett harcolnak az ukrán csapatok, részben szövetségeseik, részben saját politikai vezetésük késlekedése miatt. Addig ez még nem hozott igazán látványos orosz eredményeket, előrejutások araszoló jellegű volt. Az utóbbi egy hét során azonban ez megváltozott.

Bár arról továbbra sincs szó, hogy az ukrán front összeomlott volna – ahogyan az sok magyar cikk címében szerepelt –, az orosz előnyomulás kétségtelenül felgyorsult: míg az év korábbi szakaszában átlagosan legfeljebb egy települést tudtak elfoglalni hetente, az utóbbi egy hét során körülbelül már naponta egyet-egyet.

Azt nem lehet mondani, hogy az orosz siker teljesen váratlan volt, de az idejét és különösen a helyét valószínűleg kevesen tudták volna megtippelni. Elvégre az oroszok nagy tüzérségi és létszámfölénye már hónapok óta közismert volt, és akár arra is lehetett volna számítani, hogy az ukránok képesek lesznek látványosabb kudarc nélkül kihúzni az utánpótlás beérkezéséig. Abban, hogy ez nem így történt, egyaránt szerepet játszottak ukrán hibák és az orosz taktika, igaz, nem könnyű rekonstruálni, hogy mi történhetett pontosan.

Takács Márk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegéde nemrég arról írt, hogy a hadművelet előkészítő szakaszában az orosz sikerhez nagyjából egyenlő arányban járult hozzá a tüzérségi fölényük, a védekező ukrán dandár hibái és az, hogy a folyamatos orosz nyomás miatt más ukrán alakulatok nem tudtak a segítségére sietni.

Ezt követően a közvetlen ok harctéri szinten valószínűleg egy félresikerült frontvonalbeli alakulatváltás (rotáció) volt a Doneck megyei Ocseretine falu előterében, a két hónapja elvesztett Avgyijivkától északnyugatra. Ez mindig egy kényes művelet, a mai körülmények között teljesen szinte lehetetlen eltitkolni az ellenség elől, amely ezt igyekszik megzavarni, és még azelőtt támadni, hogy a beérkező katonák kiismernék magukat új védelmi szektorukban. Amennyire a nyilvánosan megjelent információk alapján meg lehet ítélni, ez most tökéletesen sikerült az oroszoknak, az ukrán 115. gépesített lövészdandár egyes alegységei parancs nélkül visszavonultak, ezzel pedig olyan rés támadt a védelemben, amit azóta sem tudtak teljesen befoltozni az ukránok.

Ukrainian Commander-in-Chief Colonel General Oleksandr Syrskyi reported on April 28 that Ukrainian forces withdrew from Berdychi (northwest of Avdiivka) and Semenivka (west of Avdiivka) to positions further west in order to preserve Ukrainian personnel. 🧵 https://t.co/3WiofU9VTY pic.twitter.com/SuA4VU7TOf

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 29, 2024