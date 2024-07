Mennyi esélye van Kamala Harrisnek legyőzni Trumpot?

Joe Biden és Kamala Harris a Fehér Házban idén július 4-én. Fotó: AFP/Europress

Kamala Harrisnek valószínűleg több esélye van legyőzni a visszatérésre pályázó Donald Trumpot, mint a jelöltségtől vasárnap visszalépő Joe Biden regnáló elnöknek. A választás esélyese azonban továbbra is inkább a republikánus jelölt, arról nem is beszélve, hogy Harris jelölése sem vehető még biztosra.

Mi történt? Joe Biden – engedve az elmúlt hetek nyomásának – vasárnap bejelentette, hogy kiszáll az elnöki kampányból. Biden több mint fél évszázada az első olyan amerikai elnök, aki az első ciklusa kitöltése után nem próbálja meg az újrázást, pártja pedig a történelem legrövidebb elnöki kampánya elé néz.

Biden visszalépése után a legnagyobb eséllyel a jelenlegi alelnök Kamala Harris pályázik a jelölti pozícióra, Biden őt támogatja. Rajta kívül azonban még legalább fél tucat demokrata politikus neve kering az amerikai sajtóban. A végső szót a párt augusztus 19-én kezdődő küldöttgyűlése mondja ki.

Előzmények: Joe Biden lehetséges visszalépése nagyon régóta téma az amerikai közéletben, a regnáló elnök háttérbe vonulását szorgalmazó hangok azonban még inkább felerősödtek a Donald Trumppal szembeni tévés vitáján nyújtott katasztrofális szereplése után.

A vitához hasonló felhördülést keltett, amikor két héttel később a washingtoni NATO-csúcstalálkozó utolsó napján beszédében az amerikai elnök Putyinként konferálta fel a szintén beszédet mondó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

felhördülést keltett, amikor két héttel később a washingtoni NATO-csúcstalálkozó utolsó napján beszédében az amerikai elnök Putyinként konferálta fel a szintén beszédet mondó Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Az elmúlt hetekben saját pártjából is egyre többen hátráltak ki Biden mögül, és a demokraták pénzügyi támogatóitól is kifejezetten kevés pénz folyt be. Az elnök visszalépése után egy nap alatt közel annyi támogatást kaptak a demokraták, mint az előző egy hétben összesen.

Számokban: nemcsak a demokrata politikusok és a donorok vélték úgy, hogy lenne jobb jelölt Bidennél, a felmérések is ezt mutatták. A New York Times az elnök visszalépése előtt egy héttel arról írt, hogy Harris Pennsylvaniában és Virginiában is jobb eredményt érne el 1, illetve 5 százalékponttal.

Országosan is hasonló volt a helyzet: a CNN közvetlenül a balul elsült vita után készített felmérése szerint Bident simán, 6 százalékponttal előzte Trump, Harrisnél azonban csak 2 százalékponttal volt magasabb a republikánus jelölt támogatottsága, ami hibahatáron belül van.

volt a helyzet: a CNN közvetlenül a balul elsült vita után készített felmérése szerint Bident simán, 6 százalékponttal előzte Trump, Harrisnél azonban csak 2 százalékponttal volt magasabb a republikánus jelölt támogatottsága, ami hibahatáron belül van. A fogadóirodák oddsai alapján a Marketwatch vendégszerzője egy cikkben azt vezette le, hogy Harrisnek – hivatalos jelölés nélkül – már most 38 százalék esélye van az elnöki pozícióra, több, mint amennyi Bidennek a visszalépése előtt volt.

Felülnézet: az amerikai elnökválasztás a következő évek globális gazdasági folyamatait is jelentősen befolyásolhatja. A Roland Berger mai elemzésében arról írt, hogy Trump visszatérése olyan újabb kereskedelmi háborút hozhat, amely veszteséget jelentene Európa számára is.

Egy ilyen kereskedelmi háború az elemzők szerint 2025 és 2028 között nagyjából 3000 milliárd dollár veszteséget okozna globálisan. A legnagyobbat Kínában, ahol a teljes veszteség a GDP tizedére rúgna, míg Európában a bruttó hazai termék 3 százalékát, 475 milliárd dollárt vinne el.

