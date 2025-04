Olyasmiben látott értéket, amiben más nem, erre alapozva válna globális céggé a magyar Datapao

Kevés esélyem volt arra egy óbudai panelben felnőve, hogy San Franciscóban az én cégemet tüntetik ki úgy, hogy Európában ezer partner van

– mondta a G7-nek Gulyás Máté, a Datapao ügyvezetője. Azt a keveset azonban megragadta: a Databricks, egy nagy amerikai adatelemző cég tavaly az ő cégét választotta az év feltörekvő partnerének. Európában is felfigyelt rájuk a piac: a tavalyi év után ismét bekerültek a Financial Times ezer leggyorsabban növekvő európai céget bemutató listájára, ezúttal a 213. helyen.

A Financial Times a 2020 és 2023 közötti éves növekedési ütem alapján rangsorolja a cégeket, ez alapján pedig nem meglepő a Datapao előkelő helyezése: kilencszeresére nőtt a bevételük ebben az időszakban, tavaly pedig az adózott eredményükön, és annak arányán is sikerült javítani. A magyar vállalatok közül másodikként végeztek a listán.

Néha a cégvezetők is hisztiznének

Gulyás Máté szoftvermérnökként végzett a BME-n. Az alapszakos évei alatt az egyetem egyik kutatóintézetében dolgozott, ez után alapították öt társával az első backend mobilalkalmazás-fejlesztő cégét, a Distinctiont. A mesterszakon vált egyértelművé Máté adatelemzés iránti érdeklődése: eleinte a DmLabben dolgozott, ennek tagjaiból vált önállóvá az Enbrigthly nevű startup. „Az Enbrightlynál digitális kampányok analitikájával foglalkoztunk, én voltam a CTO (chief technical officer). Ezzel a startuppal nyertünk a finnországi nemzetközi startup-találkozón, a Slushon, ami nagy szó volt, hiszen ezer cég közül választották a miénket” – mondta.

Az Enbrightly sikere után elhatározta, hogy többé nem alapít saját céget.

Iszonyatosan frusztráló egy céget építeni. Nem dobhatod be a törölközőt: a nap végén meg kell oldanod a problémát, szembe kell nézned vele. Ha a gyerekeim frusztráltak, akkor hisztiznek, és anya meg apa megoldja. Néha én is szeretném ezt tenni: feküdni, rugdalózni, hisztizni, hogy miért magasak a bérek, vagy miért nem minket választ az ügyfél

– mondta.

29 évesen szállt be a Datapaóba, ami akkor még Tóth Zoltán egyszemélyes cége volt. Tóth korábban a Prezinél dolgozott, a céggel költözött San Franciscóba, és ott tapasztalta, hogy olyan vállalatok, mint a Pinterest, vagy az Airbnb, mennyire adatalapon építik a termékeiket. Mindketten úgy gondolták, meg kellene tanítani az európai vállalatoknak is, hogyan lehet jól használni az adatokat, de Magyarországon egyikük sem talált olyan céget, ami hasonlóan állt hozzá abban az időben. A legtöbb cégvezetővel szemben Gulyás nem tekint kulcspillanatként arra, amikor ő lett az ügyvezető a vállalatnál. „Ketten voltunk, lehetett választani” – vonja meg a vállát.

A cég neve a wada paóból ered, ami rántott krumpli, zsömlében, néha chilivel. „Ez az étel nagyon népszerű Indiában, ez jutott eszünkbe, akkor még nem voltak márkapozicionálási- és marketingismereteink” – emlékezett vissza Gulyás. A logó ötletét egy kreatív ügynökség adta: a legtöbb adatelemző cégnek kockából, vagy geometriai formából áll össze a logója, de ők ezt mindenképpen másképpen képzelték el. Ezért inkább a paprikás-lecsós, jin-jang-vonalon kezdtek el gondolkodni.

Az elején még nem jöttek az eredmények, hiába építkeztek. „Szakemberek voltunk, nem üzletemberek. Amikor már alkalmazottakat kell fizetni, akkor kezd emelkedni a stressz” – magyarázta. Amikor pedig kezdett felívelni a cég pályája, Tóth 2020-ban kilépett, Gulyás pedig óriási törésként élte meg, hogy egyedül maradt.

Tőke kellene a terjeszkedéshez

A Datapao értékének és sikerének titka, hogy egy olyan szakterületbe fektettek a 2010-es évek vége felé, ami rövidesen a világ legnagyobb cégeinek fókuszába került. Pontosabban: olyan együttműködést építettek ki, aminek a jelentőségét akkor még kevesen ismerték fel. Az egyik legnagyobb felhős adatplatform, a Databricks vette fel velük a kapcsolatot, amelyet ebben a szegmensben egy lapon lehet említeni a Google Cloud Platformmal, a Microsoft Azure-rel, vagy az Amazon Web Services-szel. Azóta a Databricks egyik nagy európai partnereként vannak jelen a piacon, az amerikai cég pedig egyúttal a legnagyobb ügyfelük is.

Beírták a Google-be, hogy ki tanítja azt a technológiát Európában, amit ők, és a mi cégünket dobta ki a kereső. Az elején még mi jelentettük a cég Egyesült Államokon kívüli jelenlétét: akkor kezdtünk velük dolgozni, amikor nyolcvanan voltak, most nyolcezren vannak

– emlékezett vissza Gulyás. Ha nincs meg ez az akkor még nagyon szűk szakterületen szerzett tudás, akkor ma nem sorolnák őket a leggyorsabban növekvő cégek közé.

A Datapao a pénzügyi szektorra szeretne összpontosítani a jövőben, ezen belül pedig a lakossági és kereskedelmi bankok között keresik a fő partnereiket. Jelenleg egy bank az egyetlen magyarországi ügyfelük, bár az ügyvezető hozzátette, tárgyalnak egy másik magyarországi vállalattal is. A szolgáltatásuk árait viszont nem a magyarországi ügyfelekre szabják. „Nemzetközi ügyfélkörünk van, hiszen Magyarország, és a közép-kelet-európai régió nem nagy piac. A legtöbb ügyfelünk a Brit-szigeteken, a DACH-régióban*Németország, Ausztria és Svájc., vagy Észak-Európában működik, és szeretnénk innen kijjebb lépni. A terjeszkedéshez viszont külső tudásra és tőkére is szükségünk van” – mondta.

Annak az időszaknak tehát vége, amikor a cég kizárólag a saját felhalmozott tőkéjét forgatja vissza a működésbe. Már az interjú szervezése közben kiderült, hogy éppen nagyobb irodába költöznek, és nem egyszerű bővülésről van szó. „Globális céget építünk, és azon dolgozunk, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk. Öt éven belül szeretnénk az az adatelemző cég lenni, akik egy cégnek a tízszeresét hozzák vissza a befektetésükhöz képest” – mondta. Nagy szavak ezek abban a korszakban, amikor a legtöbb globális techcég tömeges leépítésekbe kezdett, de a kilencéves Datapao jó úton építkezik.

Spanyol szakemberek pótolhatják a magyarokat

Gulyás közel 18 éve, az egyetemi évei alatt kezdett el oktatni. Öt-hat évig vendégelőadó is volt, ahogy mondta, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) irányába való érzelmi elfogultsága miatt. A Datapaót nem csak adatelemző, hanem oktatócégnek is tartja: tanított Portlandben, Bécsben és Új-Zélandon is.

Egy adatelemző projekt felépítéséhez üzleti tudásra is szükség van az IT-s háttér mellett. Például egy bank esetében, ha előre szeretnék jelezni, melyik tranzakció utalhat csalásra, ismerni kell a tranzakciók jellemzőit. Egy hitelportfólió értékeléséhez is kell az informatikai területen túl szerzett tudás, tapasztalat. Amikor felvesznek egy embert, őt három-hat hónap kiképezni. „A Datapaóban kerestem először piaci fizetést: előtte a tanulásra és az oktatásra helyeztem a hangsúlyt. Ez már más világ, mint amikor a könyvtár volt az információforrás” – emlékezett vissza.

A cég nemrég vált középvállalattá, hiszen már több mint ötvenen vannak, és ez sem elég: kevesebb embert tudnak felvenni, mint amennyi munkájuk van. „Dolgozunk azon, hogy a saját hazai utánpótlásunkat is biztosítsuk, de mindenképpen ki kell lépnünk a magyar munkaerőpiacról, és ezt meg is tettük. Azt a növekedést, amit mi szeretnénk, nem lehet a magyar piacról behozni” – mondta Gulyás.

A távmunka széleskörű elterjedése a Datapaónak nagy segítség, de nem erre építenek elsősorban. Azoknak az országoknak a munkaerőpiacát célozzák, ahol hasonló árszínvonalon dolgoznak az informatikai területen dolgozók, mint Magyarországon, és Spanyolország a fő kiszemeltjük. „A magyar IT-s fizetések nincsenek annyival elmaradva, mint más szakmákban. Persze London még mindig drága” – tette hozzá. Egy junior mérnök a Datapaónál egymillió forint alatt keres még, de a szeniorok fizetése már kétmillió forint felett van. Álláshirdetéseiknél megadják a fizetési sávokat, például egy online felhőtervező mérnök fizetése eszerint elérheti a bruttó kétmillió forintot.

Brit minisztériummal és luxusautó-gyártóval is dolgoznak

Az együttműködés a Databricks-szel nem csak a kapcsolatépítés, hanem az önálló marketing miatt is fontos a Datapaónak. Korábban nem találták meg a cég piaci pozicionálását, a marketing átalakítása még mindig folyamatban van. „A korábbi kereskedelmi vezetővel 2024 elején váltak el útjaink. Változtatnunk kellett az üzeneten, amit magunkról mondunk, hiszen mi vagyunk a Databricks európai tanácsadócége, erre pedig lehet marketinget építeni” – mondta az ügyvezető. Év elején még kevés projektet kaptak, a stratégia viszont bevált: annyi projektjük lenne, amire nincs elég ember. Korábban együtt dolgoztak a világ öt legnagyobb gyógyszeripari vállalatával, illetve olyan globális cégekkel is, mint a Lidl, az Easyjet, a Shell, vagy az alumíniumipari Hydro. Jelenlegi ügyfeleik között ott van az egyik brit minisztérium, egy jól ismert könyvvizsgáló cég, és egy luxusautó-gyártó is.

Az európai cégek extrém módon törekednek a hatékonyság növelésére a munkaerőhiány miatt. Gulyás az auditcégeket hozta fel példaként, amelyekre minden év adott időszakában egyszerre zúdulnak rá az adatok. Ezek a vállalatok ezért a pdf-ek előszűrését automatizálják, vagy a riportokat automatikusan állítják elő, ami hatékonyabbá teszi a munkafolyamatot. De egy bank vagy egy vállalat nem áll folyamatosan a gépei mellett, nem tudják követni, mennyiszer húzzák le a kártyáikat az ügyfelek, és a belső munkafolyamatot – például egy számlanyitást, vagy hitelbírálatot – sem mindig tudják optimalizálni.

Ma például beszéltem egy bank képviselőjével, ők azt szeretnék, hogy egy nagy nyelvi modell (LLM) válaszoljon a kérdéseikre, amikor a belső szabályzatukban keresnek valamit. Ha nem tudják, melyik formanyomtatványt kell kiadni egy hiteligénylésnél, akkor nem kell megnyomniuk a Ctrl+F-et a kereséshez, elég csak megkérdezni

– mondta a vállalat gyakorlati tevékenységéről.

Az utóbbi évtizedek egyik leginkább felkapott területén, a hirdetések célzásában is együttműködik a Datapao az ügyfeleivel. Az úgynevezett mikrotargetáláshoz az infrastruktúra kiépítését vállalják, segítenek a célzáshoz szükséges adatokat elemző modellt építeni.

Három év alatt kilencszeresére növekvő bevétel

A Datapao tavalyi bevétele 4 millió dollár (1,485 milliárd forint) volt, a nettó nyereség pedig 17 százalék. „Ha januárban kérdezed, magasabb lett volna” – mondta Gulyás, utalva arra, hogy a dollár-forint árfolyam két hónap alatt 403-ról 363-ra zuhant.

Egy 10 százalékos árfolyamváltozás is jelentős veszteséget jelenthet a Datapaónak, hiszen a bevételük nagy része dollárban, euróban, vagy fontban, a kiadásaik nagy része viszont forintban keletkezik. A bevétel azonban a jelenlegi árfolyamon is meghaladja a 2023-asat, és a nyereségrátát is sikerült szinten tartani.

Gulyás pályafutása legnagyobb nehézségeként azt említette, hogy nincs olyan vállalkozó Magyarországon, aki mentorálhatta volna őt, akitől pedig jelenleg tanácsot kérhetne, azok a versenytársai. „Hiányzik a tudás ebből a régióból: nincs előttem egy vállalkozó generáció, akinek sok tapasztalata van abban, hogy hogyan kell nemzetközi nagyvállalatokkal együttműködni. Hogyan húzzuk ki magunkat a fejünknél fogva?” – tette fel a kérdést.

Mindenesetre az óbudai panelből sikerült odáig eljutnia, ahol most van. Úgy látja, angoltudással és internet-hozzáféréssel szinte bárki megtanulhatja azt, amit ők, de abban nem biztos, hogy például egy Nógrád megyei zsákfaluból, vagy egy olyan családból, ahol a családtagok támogatásra szorulnak, le lehet utánozni a karrierjét. Őt viszont éppen a legfontosabb területen támogatták: egyetemre járhatott, és hallgatóból előadóvá, mára pedig milliárdos cégvezetővé vált.

