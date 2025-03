„Ha áfa-visszatérítés lesz, bezárok” – széttárt karokkal várják a vesztüket a piaci árusok

Hónapok kérdése, és kezdődik a nyugdíjasok részére az áfa-visszatérítés a zöldség-, gyümölcs- és tejtermék-vásárlások után. Orbán Viktor a február végi évértékelőjén jelentette be, hogy a nyugdíjasok ilyen módon fognak adókedvezményekben részesülni. A bevezetés konkrét részleteivel kapcsolatban egyelőre azonban még sok a nyitott kérdés.

Nem egyértelmű például, hogy a kiskereskedelem különböző szereplői mennyire állnak készen a rendszer bevezetésére. Az biztos, hogy a nagyobb kereskedelmi üzletláncok boltjaiban egyszerű lesz a folyamat: egy kedvezménykártyát kell lecsippantani a vásárláskor, amit a nyugdíjasok alanyi jogon megkapnak a bevezetés előtt. Az összegyűjtött, visszatérítendő áfát a következő nyugdíjjal együtt kapják meg utalás vagy készpénz formájában. (A nyugdíjasok 29 százaléka továbbra is készpénzben kapja az ellátást.)

A kisebb forgalmú kereskedők – például a több mint kétezer boltot működtető Coop, vagy Reál üzletek – többségénél viszont egyelőre nincs olyan eszköz, amivel a nyugdíjasoknak szánt kártyát használni lehetne. A problémát az jelenti, hogy a blokkból, vagy az adóhatóságnak szolgáltatott online adatokból ilyen eszköz híján nem derül ki, milyen terméket vásárolt egy-egy vevő, ezért az új rendszer bevezetése a kisebb láncok és kisboltok tulajdonosainak plusz beruházással járhat.

Arról, hogy hány bolt nem áll készen a rendszer bevezetésére, egymással ellentmondó információk jelentek meg. A Magyar Könyvelők Országos Egyesületének (MKOE) alelnöke, Ruszin Zsolt a Szabad Európának nyilatkozva 20-30 százalékra becsülte azoknak a kiskereskedőknek a számát, ahol már elérhető ez a technológia. Ez alapján jelentős pluszköltséget jelentene az ágazatnak a rendszer bevezetése.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szerint viszont ettől nem kell tartani, mert a jelenleg használatban lévő online pénztárgépek „döntő többségénél akár már most is megoldható lenne az áfa-visszatérítéshez szükséges adatok rögzítése és beküldése”, és azoknál a gépeknél, ahol a mostani működésen változtatni kell, a pénztárgép forgalmazójának elegendő ideje lesz arra, hogy elvégezze a szükséges módosításokat. Az intézkedés bejelentését követően az is felmerült, hogy a nyugdíjasoknak áfás számlát kell majd kérni ezekben az üzletekben, de az NGM szerinte erre sem lesz szükség.

Egy kispesti Reál üzletben egyelőre semmit nem várnak a változástól. „Hol van az még” – legyint az eladó, amikor a nyugdíjasok áfa-visszatérítéséről kérdezem. Nekik sincs olyan készülékük, amivel a tervezett nyugdíjaskártyát használni lehetne, de egyáltalán nem készülnek az új rendszerre. Attól sem tartanak, hogy a vásárlók emiatt esetleg a közeli multihoz mennének át.

Széttárt karok

A legrosszabbul azok a piaci árusok járhatnak, akiknek az éves forgalma nem haladja meg a 18 millió forintot, és azok az őstermelők, akik alanyi adómentességet élveznek. Nekik ugyanis nem kell áfát fizetniük, így az új rendszerben komoly versenyhátrányt jelenthet nekik, ha a náluk vásárolt termékek után nem jár a visszatérítés.

Mekkora baromság már, hogy az Orbán ezt kitalálta

– mondta egy dél-pesti piac zöldségese a G7-nek. Ő nem fizet adót a zöldségek, gyümölcsök eladása után, ezért nem is készül az áfa-visszatérítésre. „De kiderült a turpisság” – figyelmeztet. „100 ezer forintért kellene vásárolnia a nyugdíjasoknak ahhoz, hogy normális pénzt tudjanak kapni.”

Amikor arról kérdezem, tart-e attól, hogy a vásárlók átmennek a közeli szupermarketbe zöldségért és gyümölcsért, vállat von, széttárja a karját. „Én nem tudom olyan áron adni, hiszen drágábban veszem, mint amennyiért a multiban kirakják. Nem tudunk mit tenni.”

Ennek híre hamar elterjedhet a 2,5 millió nyugdíjas között, akik a vásárlóik jelentős részét teszik ki. A kormány tehát óriási szívességet tehet azoknak a külföldi tulajdonú élelmiszer-láncoknak, amelyeket éppen az árak csökkenésére akar ösztönözni. Ezek a jól ismert üzletek kampányolhatnak a nyugdíjasok körében azzal, hogy náluk valóban csak le kell csippantani a kártyát, és már rögzítették is az összeget.

Hogy ez így lesz-e, az egyelőre nem tisztázott. A Portfolio.hu arra vonatkozó kérdésére, hogy az alanyi áfamentességet élvező kereskedők termékei után jár-e áfavisszatérítés, az NGM nem adott egyértelmű választ, annyit írtak, hogy „a rendszer részletszabályainak kidolgozása jelenleg is zajlik”.

Humbug, citrompénz, NAV-ellenőrzés

Az sem biztos ugyanakkor, hogy a nagyobb piaci szereplők sikerrel járnának, ha az áfavisszatérítéssel kampányolnának.

A Fővám téri piacon a sorban mögöttem álló nyugdíjas hölgy azóta jár az egyik ázsiai zöldségeshez, amióta itt van. Felvetettem, hogy lehet, hamarosan a szupermarketekbe kell járni, ha élni szeretne a kedvezménnyel. Azonnal rázni kezdte a kezét. „Nem, nem, én oda biztosan nem megyek. Pedig megtehetném, régen jártam oda a gazdagsorra, de ég és föld a különbség. Ott az Európai Unió összes terméke, nem tudom, melyik génmódosított és melyik nem. Itt elégedett vagyok az áruval és az ár-érték arányával is” – mondta. Abban bízik, hogy a készpénzes eladókra nem fog vonatkozni a szabályozás, és az ázsiai férfire mutat: valóban mindenki készpénzzel fizetett nála.

„Előre látom, hogy ez itt hogy fog menni: megoldják okosba’” – mondta egy nyugdíjas hölgy, aki a Lehel piacon szokott vásárolni. Ő biztos abban, hogy a nyugdíjasok ragaszkodni fognak a megszokott, szeretett piaci árusaikhoz, és arra számít, hogy körülményes lesz a visszaigénylés. „Sok nyugdíjas elájul ettől, pedig ezt az összeget inkább be kellene építeni a nyugdíjakba. Ez egy humbug” – mondta.

Ő azt is kifogásolta, hogy nem elég személyre szabott a rendszer, ráadásul a körülményes visszaigénylés miatt attól tart, nem fog eljutni a rászorulókhoz.

Egy kistelepülésen élő nyugdíjasnak sokkal nagyobb szüksége van a »citrompénzre«, mint például Varga Mihály anyukájának

– mondta. A kedvenc piaci árusait pedig attól félti, hogy a rendszer bevezetése után elszaporodnak a NAV-ellenőrzések, akinek pedig nincs megfelelő pénztárgépe, azt arra kötelezik, hogy vegyen olyat, ami alkalmas a nyugdíjaskártya kezelésére.

Alkalmazkodó és kiakadt zöldségesek

„Nem értek a nagypolitikához, nem vagyok se bankár, se könyvelő, csak egy zöldséges” – mondta Dél-Pesten egy avokádót is árusító férfi. Amikor a lényegre térek, elkerekedett szemekkel néz.

Itt? Biztos nem lesz ilyen. Ha lesz, akkor bezárom az egészet, és ennyi, meg egy bambi, átmegyek őstermelőnek. Szerintem ez egy hókuszpók, amit bedobtak a mélyvízbe, de nem nekünk szól, hanem a nagy áruházaknak

– mondta.

A lakótelepi sétányon nyitva tartó zöldséges alkalmazkodóbbnak tűnt. Ő úgy tudja, mindenhol kötelező lesz az áfa-visszatérítés, ahol zöldség és tejtermék kapható. Bár ott is nyugtát kaptam a mandarin után, az eladó úgy tűnt, mint akinek egyáltalán nem okozna problémát beszerezni egy olyan pénztárgépet, amin a nyugdíjasok aktiválhatják a kártyájukat. „Ez van: ha kötelező lesz, akkor rám is vonatkozik” – vette tudomásul.

Úgy tudja, nyár közepétől indulhat az új rendszer, és nem biztos, hogy félretájékoztatták: Nagy Márton szerint már hónapok óta dolgoznak az előkészítésén, és emiatt nem kizárt, hogy már a tervezett októberi határidő előtt elinduljon. Ez megint egy zavaros részlet, később ugyanis a minisztérium azt is kommunikálta, hogy az októberi indulás a reális.

Latte, avokádó?

Az sem biztos, hogy minden zöldségre, gyümölcsre érvényes lesz a szabály, a pontos termékkörről ugyanis még egyeztet a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tej áfája 5 százalékos, így arra nem vonatkozik majd a visszatérítés, de azt sem pontosította a minisztérium, hogy a magasabb, 18 százalékos adókulccsal árusított tejtermékek közül melyekre vonatkozik majd az intézkedés. Azt lehet tudni, hogy a visszatérítés felső határa 15 ezer forint lesz, de arról sincs még hír, hogy az így kapott pénz jövedelemnek számít-e, és kell-e utána adózni.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, decemberi adatai szerint 207 260 forint volt a mediánnyugdíj, és több mint 1,1 millió nyugdíjas kapott 200 ezer forint alatti összeget havonta. Tekintve, hogy a hivatal adatai alapján a családok összes fogyasztásuk 1,2 százalékát költik tejtermékre, 2,4 százalékát pedig zöldségre és gyümölcsre, meredeken emelkednie kellene a fogyasztásnak ahhoz, hogy a nyugdíjasok érdemi visszatérítést kapjanak.

Mégis előfordulhat viszont, hogy egy-egy nyugdíjas kártyáján a bevételeihez képest óriási bevásárlások után gyűlik össze a pénz. A kártya ugyanis visszaélésre ad lehetőséget, hiszen a terv szerint bárki vásárolhat vele. Az MKOE szerint a legkézenfekvőbb visszaélési mód, ha egy család a nyugdíjas rokon nevére vásárol, vagy a zöldségeket, gyümölcsöket, tejtermékeket az egész család számára a nyugdíjas vásárolja meg, amit a többi családtag finanszíroz. Ez azért is praktikus, hiszen ha csak a nyugdíjas vásárol egyedül, az átlagosan egy-kétezer forint visszatérítést jelenthet.

A kormányt viszont egyelőre úgy tűnik, nem riasztja meg a visszaélések lehetősége. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a 24.hu Della podcastjában azt mondta: a kormány ugyan tud róla, hogy visszaélhetnek a kártyával, de ez nem gond, mert a plusz pénz családban marad.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkRejtély, hogy miért a zöldégeket és gyümölcsöket kapják áfamentesen a nyugdíjasokNem volt korábban erre utaló jel, a termékkör áfacsökkentését az ellenzék favorizálta. A kártyás megoldás részletei nem ismertek a boltok számára sem.

