Durva mészárlásba szaladtak bele az oroszok, de van ebben rossz hír is az ukránok számára

Tegnap újrakezdte támadását az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Avgyijivka közelében. Ennek az offenzívának az első szakaszáról mi is írtunk hétfőn, megállapítva, hogy a nagyon jelentős veszteségek ellenére szinte semmilyen eredményt nem sikerült elérnie az orosz hadseregnek.

Akkor megelőlegeztük, hogy a veszteségekből egyáltalán nem következik biztosan, hogy az oroszok felhagynak a támadással, és pontosan ez történt: az elérhető információk alapján ezúttal főként Avgyijivkától északnyugatra lendültek támadásba, ahol reményeik szerint a leggyorsabban meg tudják nehezíteni az erőddé alakított város védőinek ellátását.

Az eddig elérhető információk alapján a csütörtöki támadás még nagyobb katasztrófába torkollott számukra, mint az első fázis, pedig az utóbbi folyamán csak az északi szárnyon, Krasznohorivka környékén 63 páncélost veszítettek el. Az idő rövidsége miatt ilyen pontos összegzés egyelőre nem készült a tegnapi eseményekről, de az eddig megjelent felvételek alapján óriásiak a veszteségek.

The 166th adding more footage of another Russian column decimated. https://t.co/3BrA2YMFzY

