Tombol a járvány Kelet-Európában, de Magyarország nem szigorít, hanem enyhít

A korlátozások miatt bezárt üzlet Lettországban. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A napokban egyre több környékbeli országból érkeztek aggasztó hírek a koronavírus-járvány újabb felfutásával kapcsolatban. A szűkebb, visegrádi régiót nézve Szlovákiában lassan már a járvány legsötétebb időszakaira emlékeztető számban regisztrálnak új fertőzötteket, és a többi V4-es ország esetszámai is egyre inkább súlyosbodó a helyzetről árulkodnak – Magyarországon a mutató hét napos mozgóátlaga a második és a harmadik hullám között mért szintig futott fel mostanra, az utóbbi napok esetszámai pedig az áprilisi helyzetet idézik.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span>

Kelet-európai összehasonlításban azonban még mindig jónak mondható a visegrádi országok helyzete. A három balti országban, illetve az észak-balkáni térségben (Romániát ideértve) lakosságarányosan még a szlovákiai esetszámokat is jelentősen meghaladó mértékben regisztrálnak új betegeket az egészségügyi hatóságok, Nyugat-Európában pedig az Egyesült Királyság emelhető ki, ahol a koronavírus delta variánsából kifejlődött újabb mutáció terjed (persze a feltárt esetek száma erősen függ az országok tesztelési gyakorlatától is).

A szűkebb régiós adatokhoz visszatérve megállapítható, hogy a koronavírushoz köthető halálesetek száma is növekszik, aminek üteme a legfrissebb adatok szerint épp Magyarországon a leginkább aggasztó. A magyar halálozási statisztika kezd felzárkózni az októberben viszonylag magas szinten ingadozó szlovákhoz, de Csehországban és Lengyelországban is emelkednek a számok, csak jóval lassabban.



Ugyanakkor Európába kitekintve a végzetes kimenetelű megbetegedések száma alapján még inkább nyilvánvalóvá válik a fentebb már említett keleti országok – különösen Románia – drámai helyzete.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkIntő romániai helyzet: csak a halál árnyékában szűnik meg az oltásellenességNyáron még nem tudtak mit kezdeni a lejáró vakcinákkal, most, hogy katasztrofális a helyzet, hirtelen a hétszeresére ugrott a beadott oltások száma.

A térképen jól látszik, hogy az oltakozásban még Romániánál is rosszabbul álló Bulgáriában is tombol a járvány, és nem kecsegtet biztató kilátásokkal Litvánia példája sem: a balti ország lakosságának átoltottsága hiába éri el az uniós átlagot, a fertőzések legújabb hulláma rendkívüli erővel sújtott le rá. Az emberek egyrészt belefáradtak a korlátozásokba, másrészt

sokakban hamis biztonságérzetet keltett az oltás,

összességében tehát egyre kevesebben tartják be az óvintézkedéseket, miközben a korábbiaknál veszélyesebb delta variáns terjed az országban – e három tényező vezetett a litván helyzet súlyosbodásához a Litván Rádió és Televíziónak nyilatkozó szakértő, Saulius Čeplinskas szerint. A vakcinálással kevésbé jól haladó, szomszédos Lettországban mindeközben a távoktatás, az éjszakai kijárási korlátozás az alapellátáson felül szolgáltatások egy hónapos bezárása mellett döntött a kormány (Romániában a távoktatás és a maszkviselés előírása mellett az oltatlanokat érintő korlátozásokat vezetnek be a következő héten).

A járvány őszi felfutása már a kórházak teljesítőképességét is próbára teszi Romániában, több ország – a visegrádi régióból Lengyelország és Magyarország, a kelet-európai térségből pedig Moldova és Szerbia – is segítséget ajánlott a Bergamo esetét idéző állapotokkal küszködő román egészségügynek. A V4-ek körében egyelőre még kezelhető a helyzet, bár lakosságarányosan Szlovákiában már kétszer annyian igényelnek intézményi szakellátást, mint a régió többi országában, miközben a tendenciák mindenütt romlást mutatnak. Magyarországon a héten a járványhelyzet következtében a Semmelweis Egyetem bizonyos klinikáin vezettek be látogatási tilalmat.



Hiába erősödik hétről hétre a járvány Európa keleti oldalán, az oltási hajlandóság érdemben nem erősödött az unióban, és a visegrádi térségben sem (igaz, Romániában a járvány elszabadulásával lendületet vett az oltakozás). A teljes oltási soron túlesettek aránya október során a visegrádi országokban egy százalékpont alatti növekedést mutatott, míg az unió egészében közel másfél százalékpontnyi emelkedés volt. Magyarországot nézve szeptember végén volt egy jelentősebb előrelépés, ami az iskolások tanév eleji kampányszerű beoltásának lehet köszönhető.  A visegrádi térségben a korlátozásokat Szlovákia után már Csehországban is elkezdik visszavezetni: hétfőtől a munkahelyeken kötelező lesz a maszkviselés, novembertől pedig többek között az éttermek és a szórakozóhelyek csak a koronavírussal szembeni védettségüket igazolni tudó vendégeket fogadhatják.

Lengyelországban konkrét szigorításról még nincs hír, de szerdán az ország egészségügyi minisztere, Adam Niedzielski drasztikus lépések lehetőségét vetette fel, majd a nyilatkozatához hozzátette, hogy kijárási korlátozás bevezetése nincs napirenden.

Magyarországon ezzel szemben a kormány ezen a héten úgy döntött, hogy az október 23-i nemzeti ünnep, illetve a Mindenszentek és a halottak napja alkalmával megtartott rendezvényeken

a veszélyhelyzet idején hatályos védelmi intézkedéseket nem kell alkalmazni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMár éttermeket és edzőtermeket zárnak be a járvány miatt SzlovákiábanTovábbra is Szlovákia szenvedi meg leginkább a járvány őszi felfutását, öt járásban a jövő héttől kezdődnek a bezárások.

Adat covid-19 fertőzöttek száma járvány koronavírus Olvasson tovább a kategóriában