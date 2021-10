Már éttermeket és edzőtermeket zárnak be a járvány miatt Szlovákiában

Tüntetés a kormány járványintézkedési ellen Kassán, szeptember 1-jén. Fotó: AFP/Europress

A héten is folytatódott a járvány újabb felfutása a visegrádi országokban. A helyzet továbbra is Szlovákiában a legaggasztóbb, ahol a vakcináció ellenére is több mint negyven százalékkal magasabbak voltak a napi esetszámok az elmúlt pár napban, mint tavaly ugyanekkor, a régiós szomszédokhoz képest pedig több mint kétszer annyi beteget azonosítanak.

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> A kórházak terheltsége is fokozódik, különösen Szlovákiában, de már Magyarországon is megütötte a kormányzat ingerküszöbét a kezelésre szoruló betegek növekvő száma: a héten kiderült, hogy Kásler Miklós október 6-án visszarendelte az intenzív osztályokra a szakorvosjelölteket a külső képzőhelyeikről, vélhetően a járványhelyzet miatt.  Az elmúlt hetekben a koronavírus-fertőzéshez kapcsolódó halálesetek száma is növekedésnek indult, a napok kedvező fejleménye azonban, hogy a Szlovákiában tapasztalt kiemelkedően gyors emelkedés megtorpant. A többi visegrádi országban ugyanakkor lassan, de továbbra is felfelé tart a halálozási mutató.

 A járvány fellángolása egyelőre úgy látszik, hogy nem javít az oltakozási hajlandóságon. A teljes oltási soron túlesett emberek aránya szeptember eleje óta 2-3 százalékponttal javult a térségben, míg az unió egészében 5 százalékponttal emelkedett az oltottak részesedése. Szlovákia helyzete mindenesetre egyértelműen mutatja az oltások jelentőségét, ugyanis a legrosszabb járványmutatókkal jellemezhető országban messze a legkevesebben vették fel az oltásokat régiós összehasonlításban.

 A romló statisztikák egyelőre még érdemi szigorításokat nem vontak maguk után egyik visegrádi országban sem – persze érdemes felidézni, hogy tavaly is október második felében, illetve november elején kezdtek komolyabb lépéseket tenni a környékbeli kormányok a fertőzések megfékezésére. Igaz, az országosnál szűkebb léptékű, ámde jelentősebb korlátozásokra már van példa, Szlovákiában egyes járásokban a jövő héten már bezárják az éttermeket, a szállodákat és a konditermeket.



