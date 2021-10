Úgy emelkednek a közép-európai járványgörbék, mint februárban

Fotó: AFP/Europress

A héten tovább erősödött a járvány a visegrádi régióban, az eddig legsúlyosabb helyzetben lévő Szlovákiában csütörtökön az eddigiekben sosem tapasztalt szintre emelkedett az új esetek hét napos mozgóátlaga. E mutatót nézve Csehországban is a járvány újult lendületét láthatjuk, és a járványgörbe Magyarországon is meredeken ível felfelé, már az esetszámok hétnapos mozgóátlaga is az áprilisi időszakra emlékeztet. A járvány Lengyelországban is felfutóban van, igaz, az ottani statisztikák szerint valamivel mérsékeltebb ütemben.

Az országonként eltérő tesztelési gyakorlatra kevésbé érzékeny halálozási adatok szerint az utóbbi néhány napban már Magyarországon mondható a leginkább aggasztónak a helyzet. A vírushoz köthető halálesetek száma a május végi időszakot idézi, és régiós összehasonlításban meredek ütemben emelkedik. Az ősz elején még Szlovákiát emelhettük ki a végzetes kimenetelű esetek alapján is, októberre viszont ingadozásokkal ugyan, de alapvetően stagnálásba fordult a szlovák halálozási görbe. 

Az oltásokkal a vírussal szemben teljes védettséget szerzők aránya továbbra is csak nagyon lassú ütemben nő. Míg az unió egészét nézve szeptember eleje óta közel hét százalékponttal nőtt az oltottak aránya, addig a visegrádi országokban mindössze 2-3 százalékpontnyi javulás történt.



A szlovák kormány egyelőre kitart a jelenléti oktatás mellett, csak azokat az osztályokat állítják át távoktatásra, amelyekben sok a fertőzött. Az ország oktatási minisztere, Branislav Gröhling az ünnepek közeledtével arra kérte az embereket, hogy maradjanak otthon, kerüljék az utazást és a másokkal való találkozásokat, hogy a tömeges iskolabezárás elkerülhető legyen. A nyáron indult vakcinalottó program mindeközben szombaton véget ér.

Csehországban több szolgáltatás igénybevételéhez szükséges a védettség vagy friss negatív teszteredmény igazolása, ez utóbbi elfogadásának feltételein azonban szigorított a kormány. A járvány erősödése esetén pedig a munkahelyeken is előírhatják ezeket, hasonlóan a tegnap bejelentett magyarországi intézkedésekhez, amelyek szerint a munkáltatók előírhatják az oltást dolgozóiknak, továbbá a tömegközlekedésben ismét kötelező lesz a maszkviselés, és látogatási tilalom lép életbe a kórházakban.

A lengyel egészségügyi miniszter, Adam Niedzielski hétfői nyilatkozata szerint az országban akkor kerül napirendre a szigorítások kérdése, ha a naponta regisztrált új fertőzöttek száma tartósan meghaladja a hétezret. Niedzielski várakozásai szerint a döntésekre november elején kerülhet sor – jelenleg az esetszám hétnapos mozgóátlaga 6098 fő –, és annyit elöljáróban elárult, hogy kijárási korlátozást nem tervez a kormány.

