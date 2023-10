A 4iG egyiptomi óriásprojektje újabb példa a kormányközeli cégek keleti piacszerzésére

Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Szándéknyilatkozatot írt alá a kormányközeli 4iG Nyrt. a Telecom Egypt (TE) egyiptomi távközlési céggel egy Albániát Egyiptommal tenger alatt összekötő nagy kapacitású optikai kábelvezeték közös kiépítéséről. A potenciális üzlet részleteit nem közölték.

Az egyiptomi társaság nagyon aktív az interkontinentális összeköttetések építésében, a magyar fél vélhetően informatikai szaktudással szállhat be a projektbe. Bár nem lehet tudni, hogy mekkora értékű lehet a beruházás, tavaly egy hasonló, Görögország és Egyiptom közötti kábel kiépítését 22 milliárd forint értékűre tervezték.

Számokban: a Telecom Egypt az ország első számú, 80 százalékban állami tulajdonban lévő távközlési vállalata. A 106 milliós lakosú Egyiptom harmadik legnagyobb vállalata, 53 ezer alkalmazottat foglalkoztat, 2022-es árbevétele 530 milliárd forintnak megfelelő egyiptomi font volt (a Magyar Telekomnak ekkor 746,7 milliárd forint volt az árbevétele).

Felülnézet: a Föld különböző pontjait már most is rengeteg nagy kapacitású tenger alatti optikai kábel köti össze, de mivel az átvitt adatok mennyisége továbbra is nő, várhatóan a piaci kereslet növekedése is megmarad.

Az észak-afrikai és közel-keleti térségben jelenleg legalább öt nagy kábeles projekt fut, a Telecom Egyptnek 15 tervezett projektben van részesedése, és a Vörös-, illetve a Földközi-tenger közötti szárazföldi összeköttetések bővítésén is dolgozik.

Háttér: Egyiptom a 2016-ban meghirdetett Vision 2030 elnevezésű nagyszabású tervet hajtja végre, amelynek fő célja egy fenntartható gazdaság megteremtése. Nagy költségvetésű állami és céges projektek zajlanak, többek között a digitalizációban és a közlekedésfejlesztésben is – Magyarországnak eddig erről a két területről sikerült megrendelést szerezni.

A 4iG potenciális szerződése mellett a Ganz-Mávag csatlakozott rá a közlekedési megrendelésekre: az egykor Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter tulajdonába, most Hernádi Zsolt közelébe tartozó cég több mint 1300 vasúti kocsit gyárt az egyiptomi vasúttársaságnak, 1,1 milliárd euró értékben. A vasúti fejlesztésekben egyébként a világ vezető szállítói szinte mind benne vannak.

Egyiptomi szál: bár nem egyértelmű, hogy lenne szerepe az üzletben, a Vodafone-t is integráló 4iG kereskedelmi stratégiai igazgatója Mohamed ElSayad egyiptomi menedzser, aki korábban vezérigazgató-helyettes volt a Yettelnél, a Világgazdaság róla szóló írásából az is kiderül, hogy a felesége magyar.

Tágabb kontextus: az elmúlt időszakban látszólag egyre jelentősebb külföldi cégekkel vagy projektekben vesznek részt kormányközeli nagyvállalatok. Az egyiptomi vasúti projekt mellett a Duna Aszfalt évek óta dolgozik egy kongói óriásberuházáson, Mészáros Lőrinc vasúti cége pedig a hetekben írt alá együttműködési megállapodást az egyik jelentős török építőipari vállalattal, amellyel a karabahi újjáépítésben is részt vehet.

