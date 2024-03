Hidrogén-rásegítéses elektromos autóbuszokkal hatékonyabban zöldíthető a hazai buszállomány

Forrás: Daimler Truck AG

Az Európai Unió országai közül Magyarországon az egyik legszennyezőbb a buszállomány, ezért fontos lenne olyan alternatív meghajtások kiválasztása, ami nagy mennyiségben is megfizethetővé teszi az átállást.

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatbázisa alapján a hazai buszállomány 96,5 százaléka volt még dízel- vagy benzinmeghajtású 2022-ben. Ennél csupán négy másik országban volt rosszabb a helyzet, Lettországban, Horvátországban, Romániában és Cipruson.

Ahogy az adatokból látható, nagyon eltérő stratégiát követnek az egyes országok az alternatív hajtású buszok beszerzésénél: Svédországban és Észtországban a flotta több mint tizede földgázhajtású.

Tisztán elektromos buszból Hollandiában van a legtöbb, ott már 2022-ben is a flotta 15,9 százaléka volt tölthető akkumulátoros. Őket Írország követte 13,1 százalékkal, illetve Luxemburg 12,7 százalékkal. A magyar 0,7 százalékos érték az egyik legalacsonyabb.

A tölthető, plug-in hibrid buszok nem igazán terjedtek el, csak Svédországban éri el arányuk az egy százalékot. Belgiumban a nem tölthető hibridekből van sok, ott a teljes állomány 11,8 százalékát teszik ki.

Nem látszik még tehát, hogy az új technológiák közül melyik lesz a befutó. Az új értékesítési adatok erről azonban többet tudnak elárulni. Ami biztosan látható:

a dízelbuszok iránti kereslet rohamosan csökken Európában, 2023-ban már csak az újonnan eladott buszok 62,3 százaléka volt fosszilis meghajtású.

Az akkumulátoros, tisztán elektromos és a plug-in hibrid közel azonos szerepet kapott az új buszoknál.

Magyarország egyelőre nagyon elmarad az alternatív meghajtásra való átállásban, még tavaly is az új buszok 92 százaléka dízelmeghajtású volt. Gyors változásra lenne szükség a hazai piacon, hogy ne maradjon le hazánk a buszok zöldítésében még jobban az európai trendektől.

Hidrogén-rásegítéses elektromos autóbusz jelentheti a megoldást

A személyautózásban ma már a villanyautók hatótávja a hagyományos benzines és dízelmeghajtású járművekét is eléri, számos esetben pedig pénzügyileg is gazdaságosabb az elektromos autók beszerzése és használata – különösen, ha saját napelem érhető el a töltésre.

Ezzel szemben a buszoknál sokkal nagyobb a technológiai és a pénzügyi kihívás is: a napi használathoz szükséges 300-400 kilométeres hatótávot több akkumulátorpakkal meg lehet oldani, de ezek optimális használata sokkal nagyobb műszaki feladat, mint egy személyautó töltése.

A nagy hatótávnak pedig ára van, az elektromos buszok egyelőre nem tudnak a dízelekkel versenyezni az egy kilométerre jutó üzemeltetési költségben.

A hibrid technológia a buszos közlekedésben kevésbé terjedt el. Ennek oka, hogy az elektromos járműveknél a kevesebb kopóalkatrész miatt kisebb a javítási igény, így hosszabb az élettartamuk. De ha egy hagyományos dízelmotorra is szükség van, akkor ez az előny elveszik.

Ezért jelent nagyon újszerű és ígéretes megoldást a Mercedes-Benz újdonsága, a hidrogén üzemanyagcellával kiegészített elektromos meghajtási rendszer. A buszokat így elég kisebb teljesítményű, ezért olcsóbb és gyorsabban feltölthető akkumulátorokkal felszerelni, és ha ezek energiája nem elegendő, hidrogénnel lehet pótolni. Ha pedig az üzemeltetőnek rendelkezésére áll hidrogéntöltési lehetőség, akkor fő „fogyasztóként” működhet az elektromos üzemanyagcella.

A Mercedes-Benz eCitaro tehát egy olyan modulárisan felépülő platform, amiben az elektromos meghajtás kiegészíthető hidrogén üzemanyagcellával mint hatótávolság-növelő lehetőséggel.

A hidrogén-rásegítéses elektromos eCitaro FUEL CELL hajtása segít az akkumulátorok optimális használatában, a merítési és töltési ciklusokat sokkal ideálisabban lehet végrehajtani, így növekszik a várható élettartam és a hatótáv is. Több műszaki megoldás is lehetséges: ha elérhető nagy mennyiségű saját hidrogén a megrendelőnek, akkor az az érdeke, hogy minél kevesebb elektromos energiával, minél több hidrogén felhasználásával közlekedjenek a buszok.

Ha nincsen saját zöld hidrogénforrás, vagy messzebb található a hidrogénkút, akkor inkább az elektromos töltés használata optimális. Ebben az esetben a magasfeszültségű akkumulátorok energiáját használja fel a busz először, és a hidrogén a merülő áramforrás töltését végzi.

A szóló, NMC3, harmadik generációs nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátorral szerelt eCitaro buszok hatótávja egy feltöltéssel a legrosszabb üzemeltetési körülmények esetén is garantáltan 280 kilométer, csuklós változatnál pedig 220 kilométer. A hidrogénes üzemanyagcellás hatótávnövelő technológiával ez 400 kilométerre növekszik, ami minden városi busz napi futásteljesítményéhez elegendő, de helyközi és távolsági autóbuszok üzemeltetése esetén is megoldás lehet.

Éles tesztben a hidrogénbuszok a hazai utakon

A hidrogénes technológiában rejlő lehetőségeket Magyarországon is felismerték, a HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. koordinálja az elektromos és hidrogénhajtású autóbuszok tesztelési lehetőségeit országszerte. Az elmúlt években számos magyarországi nagyváros is felfedezte, hogy milyen ígéretes jövő van a hidrogénhajtásban. Kecskeméten például helyi szinten oldanák meg a szükséges hidrogén előállítását, és így a város tervei szerint 2028-ra 10 darab hidrogén-felhasználású jármű tudna bekapcsolódni a helyi közösségi közlekedésbe.

Az ITK csoporthoz tartozó Omnibus Hungária Kft., a Mercedes-Benz buszok hazai importőre pedig idén ősszel a Mercedes-Benz városi autóbuszainak már említett, legfejlettebb technológiai színvonalát jelentő hidrogénrásegítéses elektromos eCitaro FUEL CELL autóbuszt is bemutatja a hazai szakközönségnek.

Nem csak a meghajtási rendszerük miatt előnyösek a Mercedes-Benz eCitaro buszok: az üzemanyagcellás és tisztán elektromos járműveknek a homlok- és hátfala eltér ugyan a dízelmeghajtású tárasaikétól, de belterük és számos részegységük megegyezik, ami miatt könnyen lehet flottában üzemeltetni őket.

A diagnosztikai rendszer fejlesztésére is kiemelt figyelmet fordítottak a Mercedes-Benznél. Ma már egy busz értékesítése a legtöbb esetben adatalapon történik, hiszen a bejárni tervezett útvonal, a fordák szervezése és az utasforgalom mértéke is nagy hatással van arra, hogy elektromos vagy hidrogén-rásegítéssel működő autóbusz lehet a jó megoldás. A készülő buszok műszaki paramétereit, különösen a szükséges akkupakkok mennyiségét ma már minden esetben a felhasználásra optimalizálva alakítják ki a gyártók.

Mind az elektromos, mind az üzemanyagcellás autóbuszok esetében rendszerben kell gondolkodni, ahol a töltők vagy éppen a hidrogénkutak elérhetősége és az energiaforrások árazása is kihatással van arra, hogy az adott városban, városrészben melyik műszaki megoldás lesz a leghatékonyabb.

Személyre szabott műszaki megoldások

A döntésekhez a Daimler Buses GmbH legfiatalabb üzletága, a Mercedes-Benz eMobility Consulting szolgáltatása strukturált tanácsadói modulokat kínál, aminek része a helyzetértékelő tanácsadás is, tehát, hogy milyen üzemeltetési körülményeknek és feladatoknak kell megfelelni, mire van szükség a hatékony e-mobilitási rendszer kialakításához, ehhez milyen tulajdonságokkal rendelkező Mercedes-Benz eCitaro buszt és vele együtt milyen töltési infrastruktúrát és depo menedzsmentet ajánljanak. Ezt a komplett, minden feladatot átfogó rendszert „Turn Key” megoldásnak nevezik.

Ezt a rendszerszemléletű szolgáltatást preferálják a Daimler Buses szakemberei is, hiszen ebben az esetben az üzemeltető cégeknek egy szerződéses partner vállal felelősséget a sokrétű és sokszereplős komplett üzemeltetési modell problémamentes működéséért. A Daimler Buses szakemberei szerint az elektromobilitás térhódításával már nemcsak járműértékesítésről kell beszélni, hanem komplett elektromobilitási rendszerek beruházásáról, amelynek fontos, de nem egyetlen eleme maga a jármű. Így a szakemberek a műhelykoncepció kialakításában is segítséget nyújtanak – nemcsak a műhely kialakítását segítik megtervezni, de a szükséges képzéseket is biztosítják.

A Daimler Buses szakemberei a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől kezdve az üzemeltetési koncepciók kialakításán át egészen a konkrét megvalósításig segítik az üzemeltetőket.

Az energiakoncepció kialakítása során például át kell gondolni, hogyan lehet a töltőinfrastruktúra energiaköltségeit és a beruházási költséget a legalacsonyabban tartani. Mindez kiegészül egy, a cég saját fejlesztésű OmniPlus ON platformján elérhető flottakövető rendszerrel, amellyel a partnerek a legkülönbözőbb aspektusból, távoli hozzáféréssel követhetik a járműveket, és megkapják az azokkal kapcsolatos tudnivalókat, ellenőrizhetik a műszaki állapotot, töltöttségi szintet, energiafelhasználást és az aktuális karbantartási- és szervizelési feladatokat is.

A Mercedes-Benz eCitaro autóbuszok hatótávnövelővel (REX=range extender) az üzemeltetők igényei szerint, többek között az alábbi egyedi konfigurációkban is rendelhetőek, a Toyota által szállított, már bevált és bizonyított második generációs üzemanyagcella-modullal:

eCitaro G REX, csuklós 2 tengelyes hajtás (elektromos kerékagymotor két tengelyen) 4 db NMC3 akkumulátorral és 6 db H2-palackkal;

eCitaro REX, szóló 3 db NMC3 akkumulátor és 5 db H2-palack.

A cikk megjelenését az ITK Holding Zrt. támogatta.

