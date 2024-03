Magyar gyártású midibuszokkal tehető népszerűbbé a közösségi közlekedés

Fotó: ITK

A hazai gyártású Mercedes-Benz Sprinterek átvették a vezető szerepet a midibuszok piacán. Magyarországon a legmagasabb a buszos közlekedés részaránya a közlekedési munkamegosztásban az Európai Unióban. Mindez annak köszönhető, hogy a Volánbusz helyközi járatai szinte minden településre eljutnak, és száznál is több hazai településen működik helyi közösségi közlekedés.

A buszos közlekedésben hazánkban a korábbi évtizedek hagyományai alapján elsősorban a 12 méteres szóló autóbuszok és a 18 méteres csuklós autóbuszok jelentik a közösségi közlekedési járműflotta szinte egészét. Más európai országokban azonban már felfedezték, hogy a kisebb, midi buszok sokat segíthetnek a hatékonyság és a gazdaságosság növelésében.

A Magyarországon 2023-ban értékesített 820 autóbusz 84 százaléka (685 darab) hagyományos, nagy autóbusz volt, csupán 13 százalék volt az öt tonnánál kisebb, jellemzően 15-20 utas szállítására alkalmas midibuszok aránya.

Spanyolországban a legutóbbi adatok szerint minden ötödik új busz midibusz volt, Svájcban 40 százalék, az Egyesült Királyságban 50 százalék körül alakul ez az irány. Az ok pedig egyszerű:

az egyre összetettebb technológiával felszerelt, a környezetet egyre kevésbé károsító buszok beszerzési költsége növekszik. Így a beruházási és az üzemeltetési költségek is csökkenthetők, ha a kisebb forgalmú járatokra kisebb buszokat használnak.

Amikor csak 15-20 utas van egy kisebb faluba, lakóparkba vagy félreesőbb városrészbe közlekedő járaton, akkor felesleges 40-50 ülőhelyet biztosító hagyományos buszt járatni. A midibuszoknak nemcsak a beszerzési költsége, de az üzemeltetése is gazdaságosabb. Fogyasztásuk a hagyományos buszoknál szokásos 20-25 liter helyett legfeljebb 10 liter 100 kilométereként.

Mindez több szervezést igényel az üzemeltetőktől, hiszen ilyen buszokat nem lehet olyan fordákba beosztani, ahol több utas van. A nyugat-európai tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy megéri a többletfáradság. Ráadásul a kisebb járművekkel könnyebben lehet sűrűbb indulásokat tervezni, ami vonzóbbá teheti a közösségi közlekedés használatát.

Magyarországon is van már rá példa, hogy midibuszokkal sikeresen lehet növelni a közösségi közlekedés vonzerejét: ilyenek a BKK Telebusz járatai, amelyeket főként Mercedes-Benz Sprinter midibuszokkal szolgálnak ki. Debrecenben 2020 óta használják az ITK Spriter City midibuszát, amivel idén februárban a józsai városrészben indított a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. körjáratot.

Hazai gyártással is elérhető

A legtöbb midibusz transzporter kategóriájú alapjármű átalakításával készül az európai piacon. Több száz vállalat foglalkozik ezzel a tevékenységgel, de csak keveseknek van hivatalos gyári együttműködési megállapodása. Magyarországon az ITK Holding Zrt. leányvállalata, az Inter Traction Electrics Kft. úttörő ezen a területen.

A Mercedes-Benz Reform iskolabusz bemutatójának apropóján, még 2019-ben nyerte el a Mercedes-Benz VanPartner minősítést a vállalat, így jogosultak arra, hogy a megrendelői igényekhez a lehető legjobban igazodva tervezzék meg és készítsék el a buszokat. A VanPartner státusz egy olyan felépítményezői engedély, amit a Mercedes-Benz hónapokig tartó auditja előz meg.

A Mercedes-Benz Sprinter a magyarországi midibuszpiacon tavaly átvette a vezető szerepet, amiben a hazai gyártási kapacitás bővülésének is szerepe van.

A hazai gyártásnak számos előnye van a külföldi beszerzéssel szemben:

Nemcsak a jármű alvázára és hajtásláncára, de a teljes felépítményre elérhető a hazai gyártói garancia.

Gyorsan és hosszú távon biztosított az alkatrészellátás a debreceni gyárból.

Helyi vevőszolgálat, amely a felépítmény összes alkatrészének cseréjéhez tud segítséget nyújtani. Az alapjárművet pedig bármelyik Mercedes-Benz transzporter kategóriára szakosodott márkaszervizben fogadják.

A gyártás egyedi vevői igények alapján, akár négyhetes átfutási idővel megvalósítható.

A hazai igényeknek megfelelő belső tér kialakítása, utastájékoztatási és járműfedélzeti rendszerek beépítése is lehetséges.

A szintén a cég által Debrecenben gyártott Mercedes-Benz Reform-S School típusú iskolabusz a Magyar Úszó Szövetség Úszó Nemzet programjának indulása óta szállítja a gyerekeket. Az ITK-nál az iskolabuszok fejlesztésére nemcsak a műszaki megoldások kapcsán figyeltek oda, hanem olyan biztonságtechnikai megoldásokkal került sor a fejlesztésre, ami egy online felületen nyomon követhetővé teszi a gyermekek utazását, le- és felszállását a járművekről.

A magyar gyártású Sprinterek megjelentek a városi közösségi közlekedésben is: 2021 szeptembere óta használja a Kecskeméti Közlekedési Központ a Kecskemét-Hetényegyháza vonalon az Inter Traction Electrics Kft. által gyártott Mercedes-Benz Sprinter Reform Intercity járművet, melyet kifejezetten városközi távok megtételére optimalizáltak. A midibuszok további előnye, hogy ezeknek nem kell használatarányos útdíjat fizetni.

Hosszabb távú utazásokra is alkalmas a Reform-S Intercity kivitele, mivel olyan extrák is elérhetők, mint a nagyobb lábtér, ülésenkénti olvasólámpa és egyéni légbefúvás. Különösen sportolók szállítására népszerű ez a termék. De az ipari parkokban is keresettek a munkavállalók szállításához használt kisbuszok, így ezek a területek is be tudnak kapcsolódni a közösségi közlekedés rendszerébe.

Mivel egyre magasabb az idős emberek aránya, különösen fontos elvárás az akadálymentesített , alacsony padlós résszel rendelkező kivitel. Ezt a midi kategóriában kevesen tudják megugrani. Azonban a Mercedes-Benz Sprinter Reform City Max jármű hátsó, széles ajtaján kerekesszékkel is fel lehet szállni A mozgáskorlátozott utasok számára is lehetővé teszi a kényelmes utazást, külön a részükre kialakított ülőhellyel.

A MÁV és a Volánbusz integrációja kapcsán elvárt cél, hogy a buszos ágazat segítse még inkább a ráhordást a vasúti járatokra. Ehhez pedig segítséget jelenthet, ha még több vonathoz kapcsolódnak olyan midibuszokkal kiszolgált településen belüli vagy kisebb településeket feltáró járatok, amelyek ütemes közlekedést tesznek lehetővé a gyérebben lakott településeken is.

Az ITK Holding Cégcsoportnál nemcsak a jelen kihívásaira gondolnak: a dízelkivitel mellett már tervezik, hogy alternatív hajtású járműveket is gyártani fognak. Ezzel pedig elérhetővé válik a legkisebb településeken is a fenntartható közösségi közlekedés megteremtése.

A HUMDA uniós forrásokból várhatóan 1100 elektromos busz beszerzését támogatja a 25 ezer fő feletti településeken a következő években. A várakozások szerint állami vagy uniós támogatások hamarosan megnyílhatnak a kisebb települések elektromos buszainak beszerzésére is, ami új lendületet adhat a kisebb települések közösségi közlekedésének fejlesztéséhez.

A cikk megjelenését az ITK Holding Zrt. támogatta.

