Megérkezett a bankkártyák Usain Boltja, amivel igénylés után szinte rögtön fizethetünk is

Nem újdonság, hogy a szelfis számlanyitástól a kártyaigénylésig lassan minden elektronikusan intézhető a bankoknál, de azt, hogy csaknem azonnal használható is legyen az imént igényelt kártya, kevesen tudják – köztük az Erste Bank. Ennek elismeréseként kapta meg a Digital First minősítést a Mastercardtól, Magyarországon elsőként.

Harmati Lászlót, az Erste lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettesét és Márkus Gergelyt, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managerét kérdeztük a legújabb itthoni fizetéstechnológiai innováció bevezetésének hátteréről és jelentőségéről.

Milyen előnyökkel jár az Erste Bank és az ügyfelek részére, hogy megkapták a Digital First minősítést?

Harmati László: A Mastercard azt ismerte el Magyarországon először az Ersténél ezzel a minősítéssel, hogy a lakossági ügyfeleink – legyenek régiek, vagy éppen újak, igényeljenek hitelkártyát, vagy nyissanak új számlát – a legelső pillanattól kezdve mindent képesek nálunk digitálisan elintézni. Az Erste újdonsága az instant kártya, vagyis az azonnaliság. Ezt azzal tudjuk elérni, hogy a korábbiaknál sokkal gyorsabban és egyszerűbben hozunk létre digitális kártyát az ügyfeleknek – például anélkül, hogy a fizikai kártya elkészülne. Azonnal megkapják elektronikusan a kártyájukat, és tudnak fizetni vele, digitálisan beállíthatják a postacímüket, frissíthetik okmányaikat, kezelhetik kártyabeállításaikat, például módosíthatják a fizetési limiteket.

Az Erste számára természetesen dicsőség, hogy a fejlesztések révén Magyarországon elsőként képes teljesen végigvinni digitálisan a számlanyitástól kezdve a kártyaigénylésen át a hűségpontok beváltásáig a folyamatokat. Az ügyfeleknek pedig ez így sokkal kényelmesebb, gyorsabb és egyszerűbb.

Tisztázzuk kicsit a fogalmakat: mi a különbség a virtuális és a digitális kártya között?

Harmati László: A virtuális kártyát internetes vásárlásokra hozzák létre, és sokszor a limiteket is úgy határozzák meg, hogy kifejezetten a webes vásárlások okozta nagyobb kockázatok ellen védjen. Az Ersténél például a virtuális kártya vásárlási limitje alapból egy forint, amit vásárláskor kell felemelni, majd ez is 24 órán belül visszaáll az eredeti minimális szintre.

Ezzel szemben a digitális kártya úgy működik, mint egy rendes fizikai kártya, csak a mobiltelefonba, vagy más okoseszközbe, például okosórába van integrálva, tokenizálva. Ugyanúgy lehet vele fizetni a boltok termináljainál, vagy akár készpénzt felvenni az erre alkalmas ATM-ekből, mint egy fizikai kártyával. A digitális kártyának sokszor van fizikai megjelenése is, de ez ma már egyáltalán nem kötelező – sokan vannak, akik nem használják a plasztikot, mondván, a mobilban úgyis meglesz minden szükséges adat.

Hogyan működik az Erste instant digitális kártyája?

Harmati László: Az ügyfeleink a mobilappon keresztül szelfis azonosítással tudnak új számlát nyitni és kártyát igényelni. A kártyák azonnal elkészülnek és megjelennek az adataik a George platformon. Innen pedig egy gombnyomással bekerülhetnek a mobiltárcánkba, így azonnal használhatóak is lesznek. A George-ban az összes kártyafunkció elérhető, így például a limitmódosítás, a kártya ideiglenes zárolása és aktiválása is. Az pedig, hogy a kártya összes adata megtekinthető a mobilappban, lehetővé teszi az online vásárlást a fizikai kártya megléte vagy jelenléte nélkül is. Az instant kártya szolgáltatással a kártya a telefonon át egy órán belül használható, ám természetesen ha kérik az ügyfelek, a digitális kártya mellett a hagyományos plasztikot is kézhez kapják.

A George Appban melyek az ügyfelek által leginkább kedvelt funkciók?

Harmati László: Az általánosakon túl – mint a kártyás vásárlások jóváhagyása, a forint átutalások vagy a számlák közötti átvezetések – olyan szolgáltatások a legnépszerűbbek, mint a kártyalimit módosítása, a kártyaadat-megjelenítés és az ügyfélszolgálat azonosított hívása applikációból. Ma már tíz ügyfélből hat az applikáció segítségével hívja az ügyfélszolgálatot, így nem kell bepötyögni a kódokat. A hazai piacon elsőként nálunk az ügyfelek az okmányadataikat is a digitális platformon keresztül frissíthetik.

Az applikáció költéseket nyomon követő, monitorozó funkciója is nagyon keresett, amellyel a személyes pénzügyeket könnyebb áttekinteni. A legnépszerűbb az „Ehavi költésed” csempe, amelyre havonta átlagosan csaknem félmillió alkalommal koppintanak, míg a „Lakhatás” és az „Élelmiszer” csempére közel 100-100 ezer alkalommal voltak kíváncsiak az ügyfelek, akik így minden korábbinál egyszerűbben tekinthetik át, mire mennyi pénzük ment el.

De a Moneyback kedvezményprogramot is már több mint 350 ezer ügyfél aktiválta. A vásárlás értékének 10 százalékát is elérő pénzvisszatérítésnek köszönhetően ők eddig összesen több mint 420 millió forintot spóroltak meg. De a valutaváltás is egyre népszerűbb, amióta az Erste tavaly bevezette az azonnali áras devizaváltási szolgáltatását. A banknál pénzt váltók száma a duplájára, az átváltott összeg a másfélszeresére emelkedett, miközben többszörösére nőtt az újonnan nyitott devizaszámlák száma is.

Milyen élethelyzetben lehet hasznos a számlanyitás után azonnal elérhető digitális bankkártya?

Harmati László: Bármikor, hiszen ez alapvetően egy jó, kényelmes és az emberek életét egyszerűbbé tevő szolgáltatás. Ugyanakkor az Erste a szolgáltatás bevezetését egy új termék bevezetéséhez igazította: a bank immáron hatvan Tesco áruházban értékesíti lakossági bankszámla, hitelkártya és személyi kölcsön termékeit. A megjelenéshez kapcsolódott az Erste Bevásárló Hitelkártya létrehozása – ami többek között az azonnali használhatóságra épít. Így nem áruhitelt kell felvenni, hanem kapunk egy azonnal használható hitelkártyát, amellyel meg tudjuk venni a kiszemelt terméket.

Mióta dolgozik együtt a Mastercard az Erstével a Digital First minősítésen? Miért az Erste lett az első magyarországi bank, amelyik megkapta?

Márkus Gergely: Már két-három éve felvetődött ez a lehetőség, de több fejlesztést is végig kellett ehhez vinni, amin az Erste folyamatosan dolgozott. Ebben a tekintetben komoly mérföldkő volt a szelfis számlanyitás tavalyi bevezetése, illetve most az instant kártyakibocsátás megvalósulása volt az utolsó fontos hiányzó láncszem a digitális értékláncból.

Több másik bank is aktívan dolgozik a Digital First minősítés megszerzésén, és közülük vannak, amelyek már igazán közel járnak a bevezetéséhez.

Milyen biztonsági funkciókat épített be a Mastercard a digitális kártyába, amelyek megnehezítik az online csalók dolgát?

Márkus Gergely: A mobiltárcákban használt kártyák önmagukban biztonságosabbak, akár online, akár fizikai környezetben használják azokat, hiszen a fizetési folyamatban nem az eredeti kártyaadatok, hanem tikosított tokenek vesznek részt.

De a digitális kártyákat kezelő alkalmazások eleve számos biztonsági megoldást tesznek elérhetővé – például kártyabeállítási funkciókat – amivel nagyon kényelmes a limitek beállítása, a kártya letiltása, befagyasztása és feloldása. Ezeken felül pedig a digitális kártyáknál a hagyományos PIN kódhoz képest fejlettebb védelmi megoldások érhetők el, főleg a biometrikus azonosítás – mint az ujjlenyomat és az arcfelismerés – jelent nagyobb fokú biztonságot.

Ha minden digitálisan történik a kártya életciklusában, miért van szükség mégis számlanyitáskor fizikai kártyára a digitális mellé?

Márkus Gergely: Elméletileg már nincs szükség a fizikai kártyára, ez minden esetben a bank saját döntése. Mi úgy látjuk, hogy azok a kártyabirtokosok, akik kipróbálták már a mobillal vagy okoseszközzel történő fizetést, nem nagyon térnek vissza a fizikai kártyához, és azt reméljük, hogy az elfogadói oldal további fejlődésével ez a trend tovább folytatódik.

A cikk megjelenését a Mastercard Magyarország támogatta.

