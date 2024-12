Értékteremtés, amely pozitívan hat az üzletre – művészet az irodatérben

Az ingatlanszektor és a művészet kapcsolata hosszabb múltra tekint vissza, de korábban nem kapott megfelelő hangsúlyt a cégek kommunikációjában. Manapság azonban egyre fontosabbá válik, hogy az értékteremtést láthatóvá is tegyük – mondta Major Krisztina, az iO Partners irodatranzakciós igazgatója a G7 Beszélgetések legújabb részében.

„Az irodaterek kialakításánál fontos, hogy a design mellett olyan művészeti alkotások is figyelmet kapjanak, amelyek képesek egyedi és hosszú távú értéket hozzáadni a terekhez” – emelte ki Vattay Csilla, a GTC bérbeadási igazgatója. A belsőépítészet szerepe is különösen hangsúlyos, hogy a művészeti elemek már a tervezési szakaszban megtalálják helyüket. Ezek nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, hanem pozitív hatást gyakorolhatnak a munkavállalókra és az irodaterekben zajló folyamatokra is.

Major Krisztina szerint Magyarországon a kortárs művészek kínálata rendkívül sokszínű, és számos műalkotás elérhetőbb árkategóriában mozog, mint egyes designbútorok. „Fontos felismernünk, hogy a műalkotások nem csupán esztétikai értéket képviselnek, hanem a vállalati identitás erősítéséhez és a presztízs növeléséhez is hozzájárulhatnak. A design része kell, hogy legyen a művészet is, hiszen ezek együttesen tudják igazán emelni az irodatér színvonalát. A mi cégünk megfelelő kapcsolati hálóval rendelkezik a művészeti szcéna szakértő szereplőihez, akik segíthetnek abban, hogy a művészetet hatékonyan integráljuk az irodaterekbe. Célunk, hogy rávilágítsunk a művészet jelentőségére, és támogassuk annak térnyerését” – tette hozzá.

