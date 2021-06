Belefáradtak a multis és a gyári munkába, létrehoztak egy példamutató biogazdaságot

Kulcsár Balázs és felesége, Zorkóczy Andrea 2007-ben döntötték el, hogy új életet kezdve gazdálkodni fognak egy tanyán. Ekkoriban Andrea egy multinacionális cégnél volt pénzügyes, Balázs pedig gépészmérnökként dolgozott tíz éve autóipari gyárakban. “Abba fáradtam bele, hogy egy dobozba zárva dolgozik az ember, ahol mesterséges a világítás. Hiányzott nekünk a szabad élet” – mondta döntésük hátteről Balázs.

A gazdálkodás nem volt idegen előtte. Nagyszüleivel sokat kertészkedett gyerekkorában, a családalapítás után pedig érdi házuk udvarában is termeltek zöldséget és gyümölcsöt.

Már Érden is tartottunk baromfit, a babakocsis anyukák a kerítésünknél mutogatták a libákat, csirkéket a gyerekeiknek. Aztán kakaskukorékolásért feljelentettek

– emlékezett vissza Balázs.

Hosszasan mérlegelték, hogy Balázs szülőföldjére, Nyugat-Dunántúlra menjenek vagy költözzenek be egy ökofaluba. Végül arra jutottak, hogy inkább egy jó fekvésű helyet választanak, amely könnyen megközelíthető, van tömegközlekedése és van a közelében iskola. Illetve nem akartak Budapesttől eltávolodni, mert a kézműves termékek nagy részét a fővárosban lehet eladni.

Végül a Vértes dombjai között, Vértesacsa közelében vettek meg egy kukoricást, ahol létrehozták permakultúrára alapozott biogazdaságukat, amelyet az agrárgazdasági kamara (NAK) követendő példaként jellemzett tavaly. Elsősorban saját használatra termesztenek zöldségeket és tartanak állatokat, a megélhetésüket pedig a gazdaság gyümölcsfáiból készült szörpök és lekvárok eladásából fedezik.

A 2007-ben megvásárolt kukoricaföld körül ma is nagytáblás növénytermesztés folyik, és a gazdaság kialakításánál kihívást jelentett a föld korábbi vegyszerezése.

A környéken ma is helikopterrel permeteznek, a föld most is tele van vegyszerekkel. Vannak olyan gyomirtók, amelyek a nyolcvanas évek óta nincsenek forgalomban, de a talajban kimutathatóak