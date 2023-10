Minden Ficónak kedvez a szlovák választások után, de az ország sorsa a harmadik számú párton múlik

Ideális eredményeket hozott Robert Fico számára a szlovák választás. Az exit pollra rácáfolva öt százalékot is rávert a liberális PS-re, és azzal, hogy a fasisztoid Republika nem jutott be, a fő koalíciós akadály is elhárult. A döntés azonban Pellegrini kezében van. Ha ő úgy akarja, nyugatos kormány lehet Pozsonyban, erre azonban nagy tételben már nem érdemes fogadni.

Mi történt? Közel 23 százalékot kapott és ezzel simán nyert Robert Fico pártja, a Smer szombaton Szlovákiában. Fő kihívója, a PS 18-at kapott. Hét pártcsoport jut be a pozsonyi parlamentbe, a legnagyobb meglepetés a szélsőjobbos Republika kiesése.

Eredmények: míg a PS nagyjából hozta magát, a Smer 3-4 százalékponttal az előrejelzések felett szerepelt, ami a magyarhoz képest szétaprózott szlovák pártstruktúrában elég tiszta győzelmet jelent. A vártnál többet, közel 15 százalékot kapott a harmadik erő, a mérleg nyelve szerepét betöltő Hlas is.

Háttér: a Kuciak-gyilkosságot követő 2018-as bukása után Robert Fico még erősebb populizmussal, oroszbarátsággal, EU-ellenességgel kapaszkodott vissza. Ma a szlovák politikát a hozzá való viszony határozza meg, a Fico-ellenes, nyugatbarát tömb legerősebb pártja a nevében is progresszív PS lett.

Tágabb kép: az első kommentárok összefüggésbe hozzák a Smer jó eredményét és a szélsőjobb gyengébb szereplését. A radikálisabb hangot megütő Fico eszerint főleg a Republikától hozhatott el a hajrában szavazatokat.

Parlamenti patkó: Szlovákiában arányos választási rendszer van, a listás eredmények alapján osztják ki a 150 mandátumot. A kormányképességhez 76 hely kell, a Smernek 42 képviselője lesz. Hármas koalícióban lehet meg a szükséges többségük, de matematikailag más forgatókönyv is elképzelhető. A második legnagyobb frakció 32 képviselővel a PS-é.

Exit polls in #Slovakia 🇸🇰 were massively wrong, Fico can easily form a government. Potential coalitions:

✅Smer-Hlas-SNS: 79/150 mandates

✅Smer-Hlas-KDH: 82/150 mand.

✅PS-Hlas-SaS-KDH: 82/150 mand.

PS-led coalition unlikely and fragile. Hlas/Pellegrini is kingmaker everywhere. pic.twitter.com/WrIF3YNTEO

— Illés Gergő (@illesgergo_eu) October 1, 2023