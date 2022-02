Több ezer finn dolgozó sztrájkja súlyosbítja az európai papírhiányt

A kép illusztráció. Fotó: AFP

Nem enyhülnek az európai nyomda- és papíripari cégek ellátási problémái. Az egyes papírtermékek hiányát pedig az utóbbi időben a járvány enyhülése után megugró kereslet mellett az is súlyosbítja, hogy a finn UPM-Kymmene erdészeti vállalat tulajdonában lévő üzemekben több ezer dolgozó sztrájkol január óta, és várhatóan legalább március közepéig nem ér véget a munkabeszüntetés.

A papír drágulása számos iparágat érint, például az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban, az egészségügyi- és kozmetikai termékek gyártásában, az autóiparban és a elektronikai iparban is érezhető a hatása. A Financial Times cikke a példák között említi, hogy az Abrdn nevű befektetési cégnek el kellett halasztania egy 1,5 milliárd dolláros üzletről szóló szavazást, mert nem tudta kiküldeni a szükséges dokumentumokat a részvényeseinek.

A nyomdaipar is komolyan megérzi a papír drágulását: a lap egy olyan dán lapkiadó példáját mutatta be, ahol emiatt 10 százalékkal csökkentették a termelést.

A különféle termékek közül a legtöbb probléma most a címkékkel van. A finn UPM látja el az európai piac 40 százalékát a címkékhez szükséges köztes termékből, írja a lap egy holland cég vezetőjére hivatkozva. Ő arról számolt be, hogy a cége havi címkegyártása márciusban valószínűleg 2,5 millióról 1,5 millió négyzetméterre csökken majd. Emiatt el kell majd dönteniük, hogy mely partnereiknek tudnak majd továbbra is beszállítani.

Francesc Egea, a spanyol IPE Industria Gráfica vezérigazgatója szerint a friss élelmiszerek piacán lehet jelentős hatása a hiánynak, mivel címkék nélkül ezek biztosan nem kerülnek a polcokra. A fogyasztási cikkeket gyártó és logisztikai vállalatoknál felmerül az a megoldás, hogy műanyagcsomagolásra álljanak át és közvetlenül a csomagolásra nyomtassanak, de ez valószínűleg csak elég nehézkesen lenne megvalósítható.

A cimkék keresletének megugrásához jelentősen hozzájárul az e-kereskedelem járvány alatti felfutása, valamint az is, hogy sok cég műanyag helyett papírcsomagolást választ környezetvédelmi szempontok miatt. A keresletet viszont annak ellenére sem tudja kielégíteni az iparág, hogy sok papíripari cég kifejezetten a csomagolóipar ellátására állt át az elmúlt időszakban.

A január 1-jén kezdődött és március 12-ig meghosszabbított UPM-sztrájk oka, hogy a vállalatvezetés a cég egyes részlegeire külön vonatkozó bérmegállapodást akar kötni, a szakszervezet viszont azt szeretné, ha a megállapodás a vállalat egészére vonatkozna.

