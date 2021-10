„A háború óta nem volt ilyen káosz” – újabb fontos hazai ágazat állt fejre

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A járvány és a műanyag termékek tiltása együttesen olyan felfordulást okozott a papíriparban, amilyenre valószínűleg évtizedek óta nem volt példa. Az ágazat cégei már tavasszal soha nem látott áremelkedésre panaszkodtak, mostanra azonban számos alapanyagból és köztes termékből az ellátás is akadozik. Egyes szalvéták már most is hiányoznak a polcokról, akadhat gond a WC-papírral, és előfordulhat, hogy a közértben nem tudjuk majd papírzacskóba tenni a zsömlét, a mérlegen lemért zöldségre pedig nem lehet címkét nyomtatni. Emellett a karácsonyfa alá is szinte biztosan kevesebb keménykötéses könyv kerül.

Négyszer emeltek árat az idén

Látványosan kapcsolt válságüzemmódba a hazai papíripar október közepén. A Nyomda- és Papíripari Szövetség – miután több tagvállalatától is olyan jelzést kapott, hogy azok ellátási gondokkal küzdenek – először online konferenciát tartott az érintettek részvételével, majd bekérette a papír-nagykereskedők helyzetjelentését, és nemzetközi szervezetén keresztül is tájékozódott az európai tapasztalatokról. Ezt követően október 14-én hivatalos állásfoglalást adott ki tagvállalatainak a „magyarországi nyomdai felhasználású papíralapanyag-ellátási nehézségeiről”.

A történtek egyáltalán nem voltak előzmény nélküliek, mégis egy új, még a korábbinál is rosszabb helyzet kialakulásáról árulkodtak. A szektor szereplőitől tavasz óta halljuk, hogy – akárcsak más iparágakban – náluk is elszállt a legfontosabb alapanyag ára. A cellulóz a tavaly őszi mélyponthoz képest fél év alatt több mint 40 százalékot drágult. A trend pedig azóta annyit változott, hogy lassult a növekedés üteme, de szeptemberben már így is minden korábbi csúcs megdőlt. Volt olyan nyomdaipari cégvezető, aki azt mesélte, hogy a papíros beszállítói eddig négyszer emeltek árat az idén.

Az áremelkedés önmagában is komoly gondokat okozott a szektorban, szeptemberben azonban már nemcsak ezzel volt probléma, hanem a mennyiséggel is. Egyre több papírtípusból egyszerűen nem érkezett elég, lényegében hiány alakult ki a piacon. Ez pedig véletlenül sem csak a nyomdákat érintette: a tisztasági papírt és a csomagolóanyagokat gyártó cégek ugyanezzel szembesültek. Bodrogai Ferenc, a Magyar Piszke Papír cégvezető-tulajdonosa a G7-nek egyenesen úgy fogalmazott, hogy a papírpiacon

„a háború óta nem volt ilyen káosz”.

Járvány, műanyag, újrahasznosítás

A papírhelyzet valószínűleg azért lett ilyen kaotikus, mert az ágazatot egyszerre több sokkhatás érte. A koronavírus-járvány, illetve az amiatt hozott intézkedések, ahogy más szektorokban, a papíriparban is felborították a megszokott ügymenetet, és úgy általában a kereslet-kínálati viszonyokat.

Rengeteg példát lehetne hozni arra, hogy mi az, amiből sokkal kevesebb kellett, mint békeidőben, és mi az, amiből sokkal több. Elég csak a pandémia kirobbanásakor tapasztalt WC-papír-hiányra gondolni, amit ráadásul nem is csak az eszement felhalmozás okozott. Korábban írtunk róla, hogy a home office miatt tartósan sokkal több otthoni, és sokkal kevesebb irodai WC-papírra volt szükség. Márpedig itt nem lehet automatikusan kiváltani egyik termékkel a másikat, magyarul a termelésnek kellett átállnia. Hasonló volt a helyzet például a szalvétákkal is, amelyekből az éttermek bezárása miatt kellett sokkal kevesebb, így ebben a szegmensben ágazati forrásaink szerint jelentős leépítések voltak az elmúlt bő másfél évben.

Nem a járvány volt azonban az egyetlen olyan külső tényező, amellyel nem tudott mit kezdeni az ágazat, a különböző műanyag termékek betiltása legalább ekkora gondot okozott. Sok ilyen terméket ugyanis papíralapú helyettesítőkkel váltottak ki, erre a többletkeresletre pedig nem volt felkészülve az ágazat, különösen nem egy járványidőszak után. Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára szerint a hiányjelenségek sokkal inkább ezzel magyarázhatóak, és ezt erősítette meg Bodrogai Ferenc is, kiemelve, hogy persze

a papíros cégeknek alapvetően jó a keresletnövekedés, de ez annyira sokkszerű volt, hogy nem lehetett rá felkészülni.

Ráadásul részben a műanyagtiltás, részben a felhasználók környezettudatossága jelentősen megdobta a keresletet az újrahasznosított papír iránt is, amit szintén nem tudott követni a kínálat. Ennek eredményeként egyrészt a hulladékpapír-árak is 30-50 százalékkal emelkedtek az elmúlt egy-másfél évben, másrészt mostanra ebből is hiány alakult ki.

Korlátozzák a szállításokat

Ezek a piaci fordulatok együttesen vezettek oda, hogy a különböző papírral dolgozó cégek jelentős része most már egyszerűen nem kap elég alapanyagot.

A papírgyárak a korábbi rendelések alapján osztják el vevőik között a papírt. Megnézik, hogy az adott vevő mennyit rendelt a korábbi években, és annak a 80 százalékát szállítják. Ha a fejünk tetejére állunk, akkor sem tudunk többet szerezni. Új beszállítóhoz sem lehet fordulni, mert az új vevőket nem szolgálják ki, mindenki a régieket igyekszik

– vázolta a jelenlegi helyzetet Orgován Katalin, a Pátria Nyomda Zrt. vezérigazgatója, aki a Nyomda- és Papíripari Szövetség elnöki pozícióját is betölti.

A cégvezető szerint a szegmensben az elmúlt hetekben a keménytáblás könyvek első és hátsó oldalához használt kötészeti lemezek hiánya volt a leginkább szembetűnő.

A nyomdák egymást hívogatták, hogy érdeklődjenek, van-e olyan beszállító, amelyik még szállít, de nem volt.

Emiatt szinte biztos, hogy a következő időszakban a megszokottnál jóval kevesebb keménykötésű könyv lesz a piacon.

Nem ez azonban az egyetlen nyomdaipari alapanyag, amelyből nincs elég. A lapunknak nyilatkozók szerint, ha nem is ilyen mértékű, de hiány van a magazinpapírokból, a különböző címkékhez használt öntapadó alapanyagból, és kevés az olyan úgynevezett thermo papír is, amit mások mellett az élelmiszerláncok zöldség-gyümölcs mérlegei használnak a címkenyomtatáshoz.

A csomagolóanyagok okozhatnak igazán nagy gondot

Bár a közérteknek már ez is okozhat nehézségeket, de egész biztos nem ez lesz a fő gondjuk, ha tovább súlyosbodik a papíripari káosz. Igazán nagy problémát a kiskereskedelemben – és úgy általában a gazdaságban mindenhol – az okozna, ha a csomagolóanyag-gyártásban lennének fennakadások.

Nagy Miklós szerint ezen a területen általános hiányról egyelőre nem lehet beszélni, de az kétségtelen, hogy a szállítási idők már náluk is megnyúltak, mindenhol késések vannak. Azaz elkezdett akadozni az ellátás. Ez pedig idővel mennyiségi gondokat is okozhat. Sőt,

ha minden csomagolóanyagra kiterjedő hiány nincs is, bizonyos termékeknél azért már előfordul, hogy nem tudnak minden rendelést kielégíteni a gyártók.

Pékáru-tasakból például már állítólag most sem jut minden boltba.

Persze ezekből első körben a lakosság nem feltétlenül érzékel sokat. A tisztasági papíroknál ugyanakkor azonnal feltűnhet, ha hiány alakul ki. Márpedig itt is ez várható. Sőt, terítéshez szükséges termékek esetén már a jövő idő sem indokolt: Bodrogai Ferenc szerint egyes szalvéták vagy papírterítők már most hiánycikknek számítanak. Ez elsősorban koronavírus-hatás, hiszen tavaly a járvány miatt csökkenő keresletre reagálva vették vissza termelésüket a gyárak, és most, hogy az éttermek újra nagyobb mennyiségben igénylik a termékeket, a csökkentett kapacitással ezt a keresletet már nem tudják kielégíteni.

Hamarosan hasonló lehet a helyzet ugyanakkor a WC-papírokkal is, igaz, itt nem elsősorban a járvány következtében. A műanyagok kiváltása miatti többletkereslet és az újrahasznosított papír iránti igény megugrása ugyanis ezektől a termékektől is egyre látványosabban szívja el az alapanyagot. Különösen a munkahelyi WC-papíroknál lehet probléma, azok gyártásánál ugyanis nagyobb arányban használnak hulladékpapírt.

Nem jók a kilátások

Nem javít a kilátásokon az sem, hogy a papírgyárak és vevőik is csak korlátozottan tudják áthárítani a megemelkedett költségeket. Így viszont könnyen csődök is lehetnek az ágazatban, ami tovább szűkítené a kínálatot, és súlyosbítaná a hiányhelyzetet. Ráadásul sok esély arra sincs, hogy az alapanyagárak, és így a gyártók költségei csökkenjenek. A Nyomda- és Papíripari Szövetség már említett állásfoglalásban azt írta, hogy

a rövid (3-6 hónap)- és középtávú (egy év) előrejelzések szerint ez a helyzet 2022-ben nem fog változni, további áremelésekkel és készlethiánnyal kell számolni, várhatóan a szállítási határidők is megnövekednek.

A szektor gondjait csak tetézi az energiaárak közelmúltban tapasztalt elszállása. A papíripar ugyanis kifejezetten sok energiát használ, így az áram és a gáz árának emelkedése is jelentősen megdobja a már így is rendkívüli ütemben emelkedő költségeiket.

Mindezek alapján úgy tűnik, legjobb esetben is arra kell készülnünk, hogy a háztartási és egyéb papírtermékek ára nagyot fog emelkedni a közeljövőben. Rosszabb esetben pedig arra, amit a járvány kitörésekor láthattunk az üzletek WC-papír-polcainál, akkor itthon még többnyire csak külföldi videókon.

