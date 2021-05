A vakcinaszabadalmak feloldását még Biden sem gondolja komolyan, és nem is adna teljes megoldást a problémákra

Hónapokkal ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt volna, hogy egy amerikai elnök ilyen bejelentést tesz – Trumphoz hasonlóan sokáig Joe Biden sem adta be a derekát -, szerdán azonban a saját pártja progresszív szárnyának, illetve sok fontos ember, művész, expolitikus és Nobel-díjas kérésének eleget téve Joe Biden jelezte, hogy az Egyesült Államok álláspontja megváltozott, és nyitott a a Covid-19 elleni oltóanyagok szellemi tulajdonjogainak ideiglenes felfüggesztésére.

A szabadalmak ideiglenes felfüggesztését tavaly októberben India és Dél-Afrika javasolta a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) fórumán, a felvetést pedig a szervezet 164 tagállama közül több mint 100, zömében alacsony- és közepes jövedelmű ország támogatta.

Az amerikai pozíció változása ugyanakkor több okból sem jelenti azt, hogy az oltások receptjei az egyik pillanatról a másikra nyilvánossá válnak. A WTO erről ugyanis csak a tagállamok teljes egyetértése mellett dönthet, az USA-n kívül számos fejlett ország továbbra is blokkolja a javaslatot. Bár Emmanuel Macron francia elnök a támogatását fejezte ki, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke se zárkózott el a javaslat megvitatásától, múlt csütörtökön Angela Merkel gyorsan lehűtötte a kedélyeket, amikor közleményben jelezte, hogy Németország továbbra sem támogatja a javaslatot.

A szabadalmak felfüggesztéséhez vezető tárgyalások a WTO-ban hosszú időt vesznek igénybe, így még abban az esetben sem várhatnánk gyors megoldást, ha Merkel, és a javaslatot továbbra is blokkoló országok, például az EU-tagállamok zöme, Svájc, Japán vagy Ausztrália változtatnának az álláspontjukon.

The pink countries are prolonging the pandemic by blocking a proposal to waive some intellectual property rules for Covid-19 vaccines, which would expand vaccine production globally.

