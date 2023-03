Másfél éve nem emelt fizetést az Aldi az egyik népszerű munkakörben

Az Aldi fizetései az utóbbi években önmagukon túlmutató jelentőségre tettek szert a magyar nyilvánosságban. A tanárok bérét a sajtóban többször azzal mérik össze, hogy mennyivel keresnek többet vagy kevesebbet, mint például egy raktáros a német tulajdonú kiskereskedelmi hálózatnál. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter pedig tavaly nyáron nyilvánosan nemtetszésének adott hangot a lánc évközi béremelése miatt, mondván, az ilyen lépések fokozzák az ár-bér spirál kialakulásának veszélyét.

Mindez azért alakulhatott így, mert a vállalat jó ideje szakított a fizetéseket Magyarországon általánosságban övező titkolózással, azaz nyíltan kiteszi az ablakba, hogy a különböző beosztásokban mennyit lehet nála keresni. Erre persze jó oka van, hiszen az ezzel kapcsolatos hírek rendre végigszaladnak a sajtón, ingyen reklámot biztosítva az Aldi számára, ami nem utolsó szempont a kiskereskedelmet jellemző munkaerőhiány közepette.

Ez a mintázat az utóbbi bő egy évben sem tört meg, köszönhetően az egyre látványosabb emeléseknek. Tavaly év elején egységesen 8 százalékos béremelésben részesültek a vállalat magyarországi dolgozói, majd erre jött rá a már említett évközi emelés, amely pozíciótól függően 8 és 19 százalék közötti volt. Majd idén januárban jött a következő kör, amelynek során az értékesítési, logisztikai és irodai munkakörökben egységesen 10 százalékos emelésben részesültek az év elejétől. Vagyis ha egyéves távlatban nézzük, akkor a dolgozók nagy többsége nagyobb emelést kapott, mint a tavalyi 14,5 százalékos infláció, de a növekedés az utóbbi egy évre visszatekintő 25 százalék körüli szintet is felülmúlta sokaknál.

Ezt azért elevenítettük fel, mert ehhez képest kifejezetten érdekes, hogy regionális értékesítési vezetőket most is lényegében ugyanazzal a juttatási csomaggal igyekszik magához csábítani a cég, mint közel másfél évvel ezelőtt. 2021 októberében arról írtunk az Aldi toborzási eseményén elhangzott információk alapján, hogy a láncnál középvezetői posztnak számító pozícióra bruttó 1,2 milliós fizetéssel és egy 3-as BMW-ben megtestesülő vállalati autóval csábítják a jelentkezőket. (A juttatási csomagnak természetesen még más elemei is vannak, például a céges telefon.)

A vállalat múlt hét csütörtökön tartotta legújabb – sorrendben negyedik – hasonló rendezvényét, és ami a juttatásokat illeti, az embernek deja vu érzése lehetett: bruttó 1,2 millió forintos fizetés és 3-as BMW várja a kezdő regionális értékesítési vezetőket. (Hogy mit jelent ez a pozíció a gyakorlatban és milyen elvárások kapcsolódnak hozzá, arról részletesen írtunk az említett cikkünkben.)

A bruttó 1,2 millió forint kedvezmények nélkül nettó 798 ezer forint, éppúgy, mint másfél évvel ezelőtt (mivel közben nem változott az adórendszer). Ám míg akkor ez az országos nettó medián bér 3,5-szerese volt, ma már csak a 2,7-szerese.*Ez az összevetés annyiban sántít, hogy a KSH által legutóbb közölt 294,5 ezres országos nettó medián a kedvezmények figyelembevételével alakult ki. Ám a szóba jöhető jelentősebb adókedvezmények közül egyedül a 25 éven aluliak szja-mentessége tűnik igazán relevánsnak az aldis területi értékesítési vezetők esetében, akik jellemzően 30 éves kor alatt kezdik el karrierjüket a vállalatnál, amikor általában még nincs több gyerek a családban. Ha valaki már 25 éves kora előtt munkába áll ebben a pozícióban, az említettnél jóval többet, 873 ezer forintot kaphat a számlájára (ha nincs egyéb kedvezmény).

Ha a bruttó összegeket hasonlítjuk össze, akkor is csak alig nagyobb a szorzó az említett 2,7-nél: az aldis 1,2 millió forint az országos bruttó medián 2,8-szorosa. (A medián az az összeg, amelytől felfelé és lefelé is ugyanannyi ember fizetése található – vagyis ez nem az átlagbér, amely sokkal pontatlanabb, ha a fizetési skála közepét keressük. További részletek a csillagra kattintva olvashatók.)

A kezdő regionális értékesítési vezetők bére az infláció miatt ma 30 százalékkal ér kevesebbet, mint másfél évvel ezelőtt.

Hogyan lehetséges ez a cikk elején említett nagy aldis emelések fényében? Úgy, hogy azok alapvetően a regionális értékesítési vezető alatti szintekre vonatkoznak. Itt ugyanis élesen elválik a hierarchia szintje az Aldin belül, leegyszerűsítve azt mondhatjuk, hogy alatta megfelelő az alkalmazotti hozzáállás, ám efölött lényegében már tulajdonosi szemléletet vár el a menedzsment. Vagyis a regionális vezetőnek úgy kell igazgatnia a rábízott öt-hat boltot, mintha a saját vállalkozásáról lenne szó.

Egy a közönségtől érkezett kérdésre Kulcsár Dénes, az Aldi Magyarország ügyvezetője el is mondta, nincs példa arra, hogy valaki boltvezetőből lett volna regionális vezető (noha elméletileg ez lenne a következő lépcsőfok). A két pozíció olyan értelemben is szomszédos egymással, hogy egy tapasztalt boltvezető akár még többet is kereshet, mint egy kezdő regionális értékesítési vezető. Ám mivel a vállalatnál hagyományosan az utóbbiak sorából kerül ki minden más magasabb pozíció későbbi betöltője, ezt teljesen elszeparáltan kezelik még a boltvezetői szinttől is.

Ezt Kulcsár Dénes a fentiek mellett azzal indokolta, hogy ez tulajdonképpen egy felsővezetői munkakör, mert ugyan csak egy behatárolt földrajzi területen, de majdnem olyan sokféle kérdésben kell dönteni, mintha egy egész vállalatot irányítana az ember.

Beszámoló egy új Aldi üzlet megnyitásáról, a csapatképek jobb szélén látható a projektet irányító területi értékesítési vezető, abban a céges egyeningben és zakóban, amelyet a lánc férfi vezetői hordanak, az ügyvezetőt is beleértve

Ami még érdekes, hogy a regionális értékesítési vezetők jövedelmének emelkedése előre tudható: jelen állás szerint, ha valaki hét évig marad ebben a pozícióban, közel 1,7 millió*Egészen pontosan 1 681 667 forint. forintos bruttó jövedelemre számíthat, pusztán a szenioritás alapján. Ez azért különös egy kicsit, mert inkább az állami szférában megszokott, hogy pusztán a tapasztalat vagy az életkor alapján emelkedik valakinek a jövedelme, a versenyszférában erre kevesebb példát találni.

Ezzel kapcsolatban a vállalat arra hívta fel a figyelmünket, hogy bár a kezdőbér valóban nem változott a regionális értékesítési vezetők esetében, de – „ahogy más esetben is az Aldi a lojalitást honorálja, és az Aldinál eltöltött évek számával magasabb bérsávba kerülnek a dolgozók” – az elmúlt két évben több „lépcsőt” alakítottak ki, amelyekben emelték a béreket, a tetején a már említett közel 1,7 millió forinttal.

A hűség/szenioritás honorálása pedig bár a magyar versenyszférában nem annyira megszokott, tőlünk nyugatra gyakrabban fordul elő. Az Aldi kiindulópontját jelentő Németországban vagy Ausztriában – ahol Hofer néven van jelen a lánc – az eltöltött évek után járó emelés szélesebb körben elterjedt módszer, már csak azért is, hogy ne menjenek el az emberek a konkurenciához egy nem túl jelentős összegű keresetkülönbség miatt.

Persze ahhoz, hogy az évek múlásával automatikusan járó béremelés megvalósuljon, az illetőnek folyamatosan teljesítenie kell az elvárásokat. A munkakör nagyon intenzív jellege alapján („Teljes mértékben rugalmasnak kell lenni” – fogalmazott a rendezvényen a fenti csapatképen is látható regionális értékesítési vezető) azt gondolhatnánk, hogy szinte senki sem marad ennyi ideig ebben a pozícióban. De van erre példa, sőt, egy rövid levetített vállalati film egy olyan regionális értékesítési vezetőt mutatott be, aki már 2007 óta így dolgozik. De persze arra is sok példa van, hogy valaki a hét év előtt pozíciót vált, és akár külföldre megy dolgozni az Aldi-csoporton belül.

Természetesen nincs kőbe vésve az 1,7 millió forint, hiszen ha 2021-hez képest egyet hátrébb lépünk, 2018-ba, akkor még a kezdő fizetés bruttó 812 ezer forint volt, a teteje (akkor még kilenc év után) pedig 1,3 millió. Mindenesetre az, hogy az utóbbi másfél évben nem kellett emelni a regionális értékesítési vezetőknek járó csomagon, azt mutatja, hogy a vállalatnak nincsenek toborzási problémái ezen a téren. Azaz népszerű munkakörről van szó – amit az egy hete megjelentek százat közelítő száma is alátámasztott, pedig a vállalat előzetes regisztrációval szűrte az érdeklődőket.

Ez az elérhető pozíciók számához képest nem kevés: jelenleg nem sokkal haladja meg a 30-at a területi értékesítési vezetők száma, és mivel egy emberhez az említett módon öt-hat bolt tartozik, a létszám a hálózat bővítése nyomán sem nő túl gyorsan. Másrészt folyamatos a cserélődés – egyebek mellett előléptetés, külföldi kiküldetés vagy éppen gyermekvállalás miatt -, ami indokolttá teszi az aránylag erőteljes toborzást ebbe a munkakörbe.

