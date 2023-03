A Wizz Air tartozik messze a legtöbbel az utasoknak az Egyesült Királyságban

Fotó: AFP/Europress

Közel ötmillió fonttal tartoznak a brit utasoknak különböző légitársaságok a The Guardian által idézett adatok szerint, ami jórészt a kifizetetlen kárpótlásokból és visszatérítésekből adódik össze. A fogyasztói érdekeket képviselő Which? elemzéséből kiderül továbbá, hogy a tartozások közel fele a Wizz Airnek róható fel, a budapesti székhelyű vállalat panaszkezelésével, illetve vitás ügyeinek számával kapcsolatban ráadásul már egy szakhatóság is aggodalmaknak adott hangot.

A Wizz Air a pandémia miatti zavarokkal indokolja a panaszáradatot kiváltó problémákat, a kifizetések késlekedését pedig az igazságszolgáltatási szervekkel történő komplikált és időigényes információcserével magyarázza. A fogyasztók ugyanis a megyei bíróságokon keresztül követelhetik a térítéseket, amelyek megfizetésére az itt hozott ítéletek kötelezhetik a vállalatokat.

A brit lap által bemutatott statisztikából alapján a Tui 1,3 millió, az EasyJet 611 ezer, a Ryanair 550 ezer fonttal tartozik a panaszos utasoknak. A Tui és az EasyJet azonban vitatják a kimutatások pontosságát, vélekedéseik szerint azokban a már kifizetett követelések is megjelennek.

A Which? szerint az utasok jogait védő intézményrendszer is kifogásolható, a szabályok gyengék és a békéltető testületek sem segítik a fogyasztókat. Mindezt a szervezet annak ellenére állítja, hogy az általános vitarendezési fórumok mellett a légitársaságok és az utasok közötti ellentétek feloldására az ágazatra szakosodott felületek is működnek.

A hasonló panaszok természetesen idehaza sem ismeretlenek – korábban több cikket is írtunk ebben a témakörben -, az utóbbi egy évben is rendre előkerültek, elsősorban a Ryanairrel és a Wizz Airrel szemben. Az utóbbi nemrég hatósági szerződést kötött a fogyasztóvédelemmel, amelyben a légitársaság a jövőre nézve kötelezettséget vállalt arra, hogy hatékony módon rendezi a kereskedelmi gyakorlatát járatkésés, járattörlés, visszautasított beszállás és a fogyasztói panaszok megválaszolása tekintetében, valamint biztosítja a légiutasok jogainak érvényesülését.

