Segít egy ágazatnak a kormány, közben épp megbolondít egy másikat

A 2010 utáni Fidesz-kormányoktól sosem állt távol a gazdasági aktivizmus, de az a lendület még részükről is párját ritkító, ahogyan az építőipari áremelkedés elleni harcba belevetették magukat. És ahogyan már megszokhattuk, ha Orbán Viktor megfújja a kürtöt, akkor nemcsak a jogalkotás áll azonnal csatarendbe, hanem a teljes államapparátus, sőt még az elvileg független intézmények is.

A gyorsaságnak az előnyei mellett mellékhatásai is szoktak lenni, ez most is jól megfigyelhető. A napokban azzal kereste meg lapunkat egy vállalkozó, hogy hiába tárgyalt három-négy szállítmányozó vállalkozással a héten, képtelenek voltak az áruja számára fuvart szerezni, pedig csak belföldi szállításról volt szó. Sejtése szerint az állhat a háttérben, hogy az építőanyagok exportjára bevezetett bejelentési kötelezettség megbolondította a piacot, elszívta a fuvarkapacitásokat (noha ő egész más ágazatban tevékenykedik).

Gyors piaci kitekintésünk alapján valószínűleg igaza is van, azzal együtt, hogy – mint egyik szállítmányozási forrásunk fogalmazott – „valóban roham van, de azért nincs katasztrófa”. Ez alatt azt értette, hogy a hosszú távú fuvarozási szerződésekkel dolgozó cégeket nem érinti a probléma. A Magyarországról kifelé menő exportfuvarokra a keretszerződések jellemzőek, legfeljebb 10 százalék lehet az előre le nem kötött kapacitás, ami most hirtelen betelt.

Minden bizonnyal ez magyarázza meg azt is, hogy a hirtelen jött kereslet miért szívta el még a belföldi kapacitást is: néhány igazán jól fizető külföldi fuvart az is elvállalhat, aki egyébként csak az országon belül szokott szállítani.

külföldi eladása és kiszállítása bejelentés- és engedélyköteles. Ha a kormányzat úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó építőanyag külföldre szállítása kockázatja a magyar építőipari ellátásbiztonságot, akkor az államot elővásárlási/vételi jog illeti meg. (Ha él ezzel, akkor a megvásárolt mennyiséget később árverés útját értékesíti az állam a hazai piaci szereplőknek.)

A rendelet hatályba lépését pedig úgy határozták meg, hogy a legkésőbb ma lezajló szállításokra nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség. Azaz péntek éjfélig még szabad az export, utána viszont már egyrészt bejelentést kell tenni, másrészt számolni kell az állam elővásárlási jogával, ráadásul a mérlegelésre tíz napja lesz az államapparátusnak.

Ilyen körülmények között vélhetően igencsak megcsappan a magyarországi építőanyagok iránti külföldi kereslet – valószínűleg részben pont ez volt a magyar jogalkotó célja -, így aztán természetes, hogy mindenki megpróbálta még ezen a héten eljuttatni a határokon túlra a termékét. A korlátozás építőanyag-ipari hatásaival a későbbiekben még foglalkozunk, de a más ágazatokban működő vállalkozások számára legalább jó hír, hogy jövő héten minden bizonnyal már nem szívja el az építőanyag-export a fuvarkapacitásokat.

