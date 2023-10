Bulinegyed? Már késő elköltözni

MTI Fotó: Mohai Balázs

Tegyük fel, hogy Zuglóban, ahol lakom, olajat találnak. Úgy tűnik, megütöttem a főnyereményt, hiszen az állam dupla-tripla áron felvásárolja a lakásom, amiből mehetek valami hasonló környékre lakni, csak immár sokkal több pénzzel a bankszámlámon. Utazhatok; kevesebbet dolgozhatok; nyugodtabb, egészségesebb és hosszabb életet élhetek; többet láthatom az unokákat… vagy vehetek egy rahedli Guccit, ha valamilyen defekt miatt az lenne a szívem vágya. Eközben a gazdaság is virágzik – iskolák, stadionok és térkövek szaporodnak az adóbevételekből. Win-win.

De lesz Zuglóban olyan is, aki nem örül a főnyereménynek. Ő biztos, hogy nem költözik el, hiszen hány tucat éve ott lakik! Tiltakozni fog! Tiltsák be! Korlátozzák! Ő nem akar olajbányákat látni. Sőt, olajbányászokat sem! Durva népség, hangosan káromkodnak! Az olajbányászat és az olajbányász délután kettő és három között legyen csak legális! És így tovább…

El is éri, hogy egy olyan környéken lakik ugyan, ahol már nem szeret élni, mert rátelepedett az olajbányászat, de az olajbányászoknak is nehéz dolguk van. Így már nem akarnak odatelepülni, a lakások ára is visszaesik az olajtalálat előtti szintre. És az adóbevételekből is csak stadionokra jutott. Esetleg még pár térkőre. Lose-lose.

Azért ismerem ilyen meglepően részletesen a forgatókönyvet, mert ez a belvárosban lezajlott. Csak ott olaj helyett brit turistát találtak. 2017-ben már eléggé körbejártam a témát, most nem fogom ezt újra megtenni. Ez a followup cikk. Igazam volt. Akkor kellett sürgősen elköltözni, íme hozzá az ábra.

A grafikonon a terézvárosi négyzetméterárakat viszonyítottam néhány peremkerület négyzetméteráraihoz. Választhattam volna más belvárosi negyedet, az ábra nagyon hasonló lenne: valamikor 2017-19 között egy belvárosi négyzetméterből 2-3 peremkerületi négyzetmétert lehetett venni, miközben 2012 tájékán csak egy-másfelet – ahogy 2023 tájékán újra csak ennyit. A befektetési eszközök ára úgy általában esett a világban, és a belvárosi lakásbefektetés vonzereje is csökkent, részben a lakáskiadásra vonatkozó szabályozás változásainak következményeként. Eközben a peremkerületekben a lakásárak nőttek a sok kiköltöző miatt. E trend alapján úgy tűnik, Soroksáron is el lehetett volna éldegélni. Most is lehet, csak már nem kap érte az ember a bankszámlájára pár tízmillió forintot.

