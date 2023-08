Egyre kevésbé jósolható meg, hogy lesz-e még idén nyugdíjemelés

Postás dupla nyugdíjat kézbesít egy nõnek 2023. február 8-án. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Júliusban az éves általános infláció 17,6 százalék, a nyugdíjas infláció pedig 18,7 százalék volt. A nyugdíjakat januárban ehhez közeli arányban, 15 százalékkal emelték, ám ennek ellenére is nagy esély van rá, hogy 2023-ban a nyugdíjak mégsem fogják megtartani a reálértéküket.

Felülnézet: a kormány várhatóan októberben, esetleg novemberben dönt arról, hogy visszamenőleges hatállyal megemeli-e még a 2023-as nyugdíjakat. A döntés alapja szokás szerint az lesz, hogy az akkor látható aktuális számokból mekkora inflációt jósolnak majd az év egészére, ám most mozgó célpontra kell majd lőni, mert a számok hónapról-hónapra jelentősen változhatnak.

Számokban:

Emelés nélkül a vásárlóerőt csak akkor tartanák meg idén a nyugdíjak, ha az éves kumulált nyugdíjas infláció nem lenne több 15 százaléknál.

a vásárlóerőt csak akkor tartanák meg idén a nyugdíjak, ha az éves kumulált nyugdíjas infláció nem lenne több 15 százaléknál. Január és július között ez a mutató a KSH friss jelentése szerint 24,2 százalék volt, de a következő hónapokban várhatóan csökkenni fog.

Egy októberi döntéshez legfeljebb a szeptemberi adatokból indulhatnak majd ki, és ha például akkor már 20 százalék alatt lesz a január-szeptember közötti kumulált nyugdíjas infláció, akkor azt kell megjósolni, hogy a hátralévő három hónapban (október-december) a pálya befut-e 15 százalékra.

A döntés idén a szokásosnál is inkább politikai alapú lehet, mert amint a fenti számokból is látszik, a jóslás is jóval nehezebb. A legvalószínűbb forgatókönyv jelenleg az, hogy a kormány a csökkenő értékekre alapozva legfeljebb pár százalékponttal lövi be 15 fölé a várható éves nyugdíjas drágulást, és ekkora visszamenőleges kiegészítést ad majd.

Alulnézet: Amennyiben a kormány októberben nem találja el jól az éves végeredményt, (amely majd csak jövő év elején derül ki), akkor a nyugdíjak reálértéke csökkenni fog, ennek kompenzációját azonban nem szokták kifizetni, így történt ez például tavaly is.

A jelenlegi tervek szerint januártól 6 százalékos nyugdíjemelés következik, mert a kormány a költségvetésben ekkorára várja a 2024-es teljes évre vonatkozó inflációt.

