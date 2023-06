Lehet-e esélye Prigozsinnak Putyin ellen?

Hamarorsan a Putyin-hű csecsenek és a Wagner közötti összecsapásokról szólhatnak a hírek: Kadirov csecsen hadúr egységei egyes hírek szerint szombat délután éppen Rosztov felé tartanak, hogy bevessék őket Prigozsin elitalakulatai ellen. A milliós dél-orosz várost reggelre vette be a Moszkva ellen forduló Wagner-csoport, a katonai létesítményeket lényegében ellenállás nélkül elfoglalták. Azóta már Voronyezsnél járnak, de onnan még 500 kilométer Moszkva.

Hogy Prigozsin puccskísérletének mennyi esélye van a hatalomátvételre, egyelőre nagyon homályos, de kívülről nézve rendkívül merész vállalkozásnak látszik. Az orosz hadvezetéssel hónapok óta egyre durvább konfliktusban lévő magán zsoldoshadseregnek Prigozsin állítása szerint 25 ezer katonája indult meg, ez a létszám önmagában akkor sem lenne elég sok mindenre, ha közben az orosz hadsereg erőinek meghatározó része az ukrán fronton összpontosul. A Wagnernek komoly esélye csak akkor lenne, ha a hadsereg és a nemzeti gárda, a Roszgvargyija egységei nagyobb létszámban állnának át hozzá.

Mint Rácz András írta szombat délben, ennek egyelőre nem látszanak jelei, az, hogy néhány katona és rendőr nem tanúsított ellenállást, nem mérvadó. “Jelen állás szerint igen valószínűtlen, hogy el tudna jutni a fővárosig … bár a végeredményt biztosan most még senki sem tudja, de ha lennének Prigozsin-részvényeim, igen gyorsan eladnám őket” – fogalmazott posztjában a biztonságpolitikai elemző.

Rengeteg ugyanakkor az ismeretlen tényező. Nem tudjuk például, hogy Prigozsinnak vannak-e kiváró szövetségesei az orosz politikai elitben, mennyi esélye van a tömeges átállásnak a hadsereg részéről, mit tudtak Ukrajna nyugati szövetségesei az akcióról és hogy tudják kihasználni az ukránok a helyzetet. Hogy ez miért kedvez már most is nekik, arról itt írtunk bővebben.

A hivatalos orosz közlések információértéke igen csekély, a nyugati szolgálatoktól sem várható egyelőre az ügyben érdemi kommunikáció, de nem szabad elfelejteni, hogy Prigozsin megszólalásai is propagandacélokat szolgálnak: most leginkább a hadsereg tagjainak meggyőzésére irányulnak, hogy álljanak át.

Ne felejtsük: egy olyan önjáróvá vált hadúrról van szó, aki saját trollhadsereggel rendelkezik. Ezt korábban az amerikai elnökválasztáson vetette be, de a dezinformációs kampányának friss jeleit is láthatjuk. Péntek reggeli videójában, melyben már nem csak Sojgu honvédelmi minisztert és Geraszimov vezérkari főnököt támadta (nekik már két hete kilátásba helyezte a kivégzését), hanem gyakorlatilag magával a háborúval is szembe fordult. A háború megindításának orosz indokait (ukrán NATO-csatlakozás és agressziós tervek Oroszország ellen) hamisnak nevezte. Ugyanitt azt állította, hogy a június eleje óta tartó ukrán ellentámadás már komoly területi veszteségeket okozott Oroszországnak – miközben ezt még a nyugati források is cáfolják.

Az is kérdéses, hogy a Wagner súlyos bahmuti veszteségei után valóban van-e még 25 ezer hadra fogható embere. Prigozsin korábban arról beszélt, hogy a toborzott foglyok közül 10 ezren haltak meg a harcokban, de a szavai alapján a veszteségeik a 40 százalékot is elérhetik. Szintén kétségeket ébreszt, hogy az orosz hadsereg Wagner egységei elleni állítólagos pénteki rakétatámadása, ami ürügyül szolgált Prigozsinnak, hogy zsoldosseregét Moszkva ellen fordítsa, valós, vagy pedig megrendezett volt-e.

A Kreml a Meduza orosz ellenzéki lap információi szerint felszólította a helyi kormányzókat, hogy álljanak ki Putyin mellett és ítéljék el Prigozsint. Ezt követően valóban sorban tettek a délelőtt folyamán hűségesküt, Kadirov csecsen hadúrig bezárólag, aki borzalmas árulásnak nevezte Prigozsin fordulatát. A moszkvai propagandisták is gyorsan váltanak. “Még tegnapelőtt is hős volt. Ma gazember és áruló” – írta Makszim Kononenko orosz propagandista, a Russia Today műsorvezetője.

Prigozsin kommunikációját úgy is lehet olvasni utólag, mint ami ezt a szembefordulást már hónapok óta készítette elő. A Wagner állami törvényekkel, börtöntoborzással való megerősítése, a viszonylagos hadi sikerek babérjainak learatása és az orosz katonai bloggerek körében és a szélesebb közvéleményben is jó táptalajra találó PR-ja, a hadvezetés egyre radikalizálódó bírálata majd már fenyegetése, végül a nyílt szembeszegülés a rendelettel, mely az orosz irányítási struktúrák alá vonja a magán hadsereget, innen nézve megágyazott a pénteki videójának, melyben már a háború egészét és putyini ideológiáját támadja.

Ezzel ugyanakkor saját korábbi üzeneteivel is szembemegy, hiszen korábban tömeges mozgósítást és a Wagner alá rendelt 200 ezer katonát követelt, mondván, a háborút nem lehet félszívvel és a jelenlegi hadvezetéssel megnyerni. Míg idáig arról beszélt, hogy a győzelem érdekében mindent alá kell rendelni a háborúnak, most kimondja, hogy Ukrajna megtámadása eleve hazugságokon alapult.

A puccskísérlet után Putyin Prigozsint (nevét nem kimondva) árulónak nyilvánította, az orosz hatóságok “fegyveres lázadás” bűncselekménye miatt büntetőeljárást indítottak, miközben a Wagner tagjait arra szólítják fel, hogy ne kövessék vezérüket.

“Senki nem fog átállni az elnök, az FSZB vagy bárki más kérésére… Nem akarjuk, hogy az ország továbbra is korrupcióban és hazugságokban éljen”

– reagált Prigozsin.

A puccskísérlet a jelek szerint váratlanul érte Moszkvát. Meg nem erősített hírek szerint az első órákban még elképzelhetőnek tartják, hogy Prigozsin csak blöfföl, és nem hivatalos csatornákon tárgyalni próbáltak vele. Ez azonban semmi eredményre nem vezetett. Azóta a Wagner már az orosz hadsereg három helikopterét (két Mi-8-t és egy egy Mi-35-öt) lőtte le. Az orosz légierő légitámadást folytat az M4 autópályán haladó Wagner-konvoj ellen.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKétségbeesetten próbálják megállítani Putyin csapatai a Wagner előretörésétMivel az orosz hadsereg java része Ukrajnában harcol, leginkább a légierő próbálja megállítani a Moszkva ellen törő Wagnert, egyelőre kevés sikerrel.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMáris nagy szolgálatot tett az orosz puccskísérlet az ukránoknakPutyin rendszerének legmélyebb válságával néz szembe, a következmények nehezen beláthatók a legtöbb atomfegyverrel rendelkező országban. Az ukránok mindenesetre igyekeznek kihasználni a helyzetet.

