Máris nagy szolgálatot tett az orosz puccskísérlet az ukránoknak

Mostanra ki lehet mondani, hogy puccskísérlet, avagy fegyveres felkelés zajlik Oroszországban. A Wagner-csoportot vezető Jevgenyij Prigozsin pénteken jelentette be, hogy az orosz hivatásos hadsereg rakétákkal megtámadta a magánhadsereg bázisait, ezért elindulnak, hogy igazságot szolgáltassanak a bűnös katonai vezetéssel, Szergej Sojgu védelmi miniszterrel és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel szemben.

Sokak szerint a Prigozsin által említett támadás meg sem történt, ettől függetlenül a Wagner erői elindultak kelet-ukrajnai bázisaikról, és az éjszaka elérték a dél-oroszországi Rosztovot. Ez az ország 11. legnagyobb városa több mint egymillió lakossal, és egyben a központja annak az orosz déli katonai körzetnek, amely napi szinten irányítja az ukrajnai orosz hadműveleteket.

A felvételek alapján úgy tűnik, hogy a Wagner és személyesen Prigozsin is bejutott a katonai körzet főhadiszállására, lényegében megszállta azt, és nem túl kedélyesen elbeszélgetett az ott lévő Junusz-bek Jevkurov védelmi miniszterhelyettessel, valamint a katonai elhárítási vezetővel.

Just wow. A video has surfaced showing Prigozhin at the Southern Military District HQ in Rostov-on-Don talking to (and HUMILIATING) Deputy Defense Minister Yunus-bek Yevkurov. He threatens to blockade Rostov and head for Moscow! I have extreme trouble understanding Yevkurov and… pic.twitter.com/jGr9gaLB1i — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

Szintén videók vannak arról, hogy egy másik Wagner-hadoszlop a Rosztovtól északabbra lévő Voronyezs megyében halad előre – szintén lényegében ellenállás nélkül -, egyes hírek szerint Voronyezs városát is már elérve. Innen Moszkva már csak 500 kilométer, ellenállás nélkül ez a távolság pár óra alatt megtehető.

A helyzetet Vlagyimir Putyin ötperces tévébeszéde tette teljesen egyértelművé, amelyben az orosz elnök árulásnak minősítette a történteket, és felszólította a hadsereget, hogy semlegesítse a lázadókat.

Putin’s full national address condemning the insurrection, with English-language subtitles. pic.twitter.com/i0sRCe3Dbw — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

Az oroszországi helyzet tehát lényegében percről percre változik, de érdemes arra is kitérni, hogyan hathat mindez a harcokra Ukrajnában, amelyet az előző éjszaka is súlyos orosz rakétatámadás ért. Korábban azért fogalmaztunk úgy, hogy szinte ellenállás nélkül vonul a Wagner, mert szórványos harcok azért voltak. Maga Prigozsin azt mondta, hogy három orosz harci helikoptert is lelőttek a katonái, és ezt orosz katonai repülési források is megerősítették. Eszerint két elektronikai harcászati változatú Mi-8-ast és egy Mi-35-ös csatahelikoptert lőttek le a wagneresek.

Ez már önmagában is nagy nyereség az ukrán erők számára, mert az elektronikai harcászati Mi-8-asokból nincs sok, és ezeket nagyon értékes harci eszközökként jellemezték orosz források, amikor tavasszal a nyugat-oroszországi Brjanszk fölött kettőt is sikerült lelőniük az ukránoknak. (Bár hivatalosan azóta sem derült ki, hogy miért zuhantak le.)

Emellett olyan, egyelőre meg nem erősített hírek jelentek meg, hogy Bahmut térségében egymásra támadtak az orosz hadsereg és a Wagner katonái, az ukránok pedig már el is kezdték kihasználni a helyzetet. Ezt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni, de az biztos, hogy nem tesz jót az orosz hadműveleteknek az operatív vezetést végző parancsokság megszállása. (Bár Prigozsin hangsúlyozta, hogy nem zavarják a rosztovi főhadiszálláson dolgozók munkáját.)

In Prigozhin’s other video from the Southern Military District HQ in Rostov, he defends his actions and accuses military leaders of lying to “the chain of command” (ie to Putin) about the battlefront in Ukraine, which he describes as catastrophic for Russia. pic.twitter.com/0jwBYE0pCc — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) June 24, 2023

Az események menete megjósolhatatlan, de az máris biztos, hogy Vlagyimir Putyin rendszere a 23 éves fennállásának legsúlyosabb válságával néz szembe, az ukránok pedig mindent megtesznek majd ennek kihasználása érdekében. A külvilág számára pedig természetesen finoman szólva sem megnyugtató, hogy polgárháború robbanhat ki a világ legtöbb atomfegyverével rendelkező országában.

