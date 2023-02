Az orosz zsoldosvezér egy Ikarusszal a háttérben osztotta ki a védelmi minisztériumot

Rossz idők járnak a Wagner-csoportra a pár hónappal ezelőtti helyzethez képest. Pedig a Jevgenyij Prigozsin által alapított zsoldos csoportnak január közepén még sikerült elfoglalnia a kelet-ukrajnai Szoledár városát, és orosz oldalon sokan abban reménykedtek, hogy hamarosan a sokkal nagyobb Bahmutot is beveszik.

Bár a város utánpótlási vonalainak jelentős részét sikerült elvágni, az ukrán hadsereg továbbra is ellenőrzése alatt tartja a település nagy részét, ami a jelek szerint nemcsak az ukrán védők elszántságának köszönhető, hanem az orosz fegyveres erőkön belüli konfliktusoknak is.

Egy a napokban közzétett felvételen Prigozsin arról beszélt, korábban abban bízott, hogy már év végére sikerül elfoglalniuk Bahmutot, de ez az „orosz katonai bürokrácia” miatt nem sikerült, és ez legjobb esetben is csak márciusban reális.

Magyar szemmel nézve érdekesség a Prigozsin háta mögött látható jármű, amely minden bizonnyal nem más, mint egy Ikarus 256-os busz.

Additional video has been released from Prigozhin’s press conference alongside Wagner officers. Here he is more critical of MOD:

“from a country club, a giant office, during anti-aging procedures or cosmetic massages, it is not possible to command soldier in war” https://t.co/HaLzwQOwrr pic.twitter.com/NIEgNS6yuG

