Sztálin módszere köszön vissza a mostani orosz hadviselésben

Fotó: AFP/Europress

Közelíti a kétszázezret a háborúban elesett vagy megsebesült orosz katonák száma, míg az ukrán haderő embervesztesége százezer főre becsülhető – mindez jól szemlélteti Putyin taktikájának sajátosságait a New York Times elemzése szerint. Az oroszok ugyanis egyre inkább képzetlen emberekből, gyakran elítéltekből álló egységeket küldenek a frontvonalra, ahol sokuk esik az ukrán védekezés áldozatául.

A veszteségek egyelőre nem veszélyeztetik Putyin helyzetét érdemi politikai ellenzék hiányában. A közvélemény megértését továbbá a most dúló háború és a Szovjetunió második világháborús szerepe között párhuzamot vonó narratíva erősíti, ráadásul a fogvatartottak besorozásának hosszú hagyománya van az országban, Sztálin is közel egymillió rabot küldött harcolni.

Oroszországban egy katona élete semmit sem ér. Egy halott katona viszont hős, függetlenül attól, hogyan halt meg. Minden elvesztett katona pótolható, és a veszteségek száma nem fogja megváltoztatni a közvéleményt a háború ellen

– mondta el Kusti Salm észt honvédelmiminiszter-helyettes Washingtonban tartott sajtótájékoztatóján. Amerikai szakértők mindehhez hozzátették, hogy az orosz hadvezetés vélhetően arra használja a kevésbé kiképzett csapatokat, hogy magukra szegezzék és kimerítsék az ukrán tűzerőt a jól képzett Wagner-zsoldosok bevetése előtt.

Az öngyilkos taktika a bahmuti és a szoledári előretörések során is megmutatkozott, miszerint az orosz rohamosztagosoknak bármi történjék is, el kell érniük a kijelölt vonalat, különben a kivégzésüket kockáztatják. Az utóbbi időben kellő mennyiségű tüzérségi lőszer hiányában az első hullámban bevetett csapatoknak kevés esélyük van a túlélésre, ám a parancskövetéshez szokott és halálbüntetéseket látott fogvatartottakat be tudják vetni az oroszok.

Az orosz fél ráadásul egyre türelmetlenebbül várja a katonai sikereket a donbászi területeken, akár naponta több száz katona sérülése vagy halála árán is. Igaz, az áldozatok számát tekintve sok a bizonytalanság, mindenesetre az amerikai lapban bemutatott vélemények szerint a kelet-ukrajnai orosz előrenyomulás a jelentőségéhez képest aránytalan mennyiségű katona elveszítésével jár.

