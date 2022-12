Hadsereg méretűre duzzadt Putyin zsoldos csoportja Ukrajnában

A korábban hivatalosan nem is létező orosz zsoldos csoport, a Wagner Ukrajna lerohanása óta egyre nagyobb jelentőségre tesz szert, amerikai értékelés szerint ukrajnai létszáma már az 50 ezer főt is elérte.

John Kirby amerikai nemzetbiztonsági szóvivő tegnap beszélt egyebek mellett arról, hogy a csoportot működtető Jevgenyij Prigozsin orosz oligarcha havonta több mint 100 millió dollárt költ csapatai ukrajnai tevékenységére. Az amerikaiak információi szerint az 50 ezres létszámon belül 10 ezres a hagyományos szerződéses állomány, 40 ezer pedig a börtönökből – esetenként Prigozsin által személyesen – toborzott létszám.

Az utóbbiakat egybehangzó nyugati és ukrán értékelések szerint – amit az oroszok sem igen cáfolnak – ágyútöltelékként használják, maximum pár hetes kiképzést követően kisebb gyalogsági csoportokban nekihajtják az ukrán állásoknak a Doneck megyei Bahmut térségében. A leküzdésük közben az ukránok kénytelenek felfedni védelmi pozícióikat, amelyeket így az oroszok célba tudnak venni tüzérséggel és más nehézfegyverzettel. Közben az elítéltekből lett wagneresek meghalnak vagy megsebesülnek, de ez a csoport tisztikarát nem különösebben érdekli.

Bakhmut. There is a group of Russians in 10 people, gets cunts, four leaves. New group, strike, retreat. That’s how the day goes. Sometimes they start digging right under their dead friends to survive, or lie down next to the dead and lie there for hours. pic.twitter.com/KpNrem34Yt

— Paul Jawin (@PaulJawin) November 23, 2022