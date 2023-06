Kétségbeesetten próbálják megállítani Putyin csapatai a Wagner előretörését

Szombat délelőtti cikkünk óta sem lassultak le az események Oroszországban, ahol a Wagner-csoport és annak vezetője fegyverrel próbálja magához ragadni a hatalmat. Bár elvileg csak a hadsereg vezetését akarja eltávolítani Jevgenyij Prigozsin, de Vlagyimir Putyin orosz elnök megüzente, hogy ez árulás, és el kell pusztítani a lázadókat.

Ez azonban jelenleg erősen problémásnak tűnik. Az orosz hadsereg java része Ukrajnában harcol, az Oroszországban állomásozó egységek jórészt a sorozással behívott tapasztalatlan fiatalokból állnak, a nemzeti gárda (Roszgvargyija) pedig inkább való civilekkel szembeni rendteremtésre, mint háborús szituációba. Amikor az egységeit Ukrajnában vetették be, annak általában nem lett jó vége, hiszen sem a kiképzésük, sem a felszerelésük nem tette erre őket alkalmassá. Ha a soraiban rengeteg tapasztalt veteránt tudó Wagnert – amely Prigozsin szerint 25 ezres létszámmal lendült akcióba, bár ezt érdemes fenntartásokkal kezelni – kellene megállítaniuk, valószínűleg nem lennének sokkal sikeresebbek, mint Ukrajnában.

Márpedig a Wagner nem állt le, egyes hírek szerint Voronyezs városát is az ellenőrzésük alá vonták, mások szerint pedig megkerülték, így folytatják útjukat Lipeck megyén át Moszkva felé. A fentiek miatt egyelőre az orosz légierő próbálja őket megállítani, elég kétségbeesett módszerekkel. Videofelvételek szerint harci helikopterek lebombáztak egy üzemanyagraktárat Voronyezsben, vélhetően azért, hogy ne kerüljön a wagneresek kezébe.

Full footage of the pair of Russian Ka-52s that bombed the tank farm in Voronezh https://t.co/cw51neX3gD pic.twitter.com/x6fOGrHxcP

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023