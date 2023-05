Nem az enyhe tél miatt csökkent a magyar gázfogyasztás

Tematikus sorozatunkban grafikonokkal, közérthetően mutatjuk be a lassan másfél éve tartó energiaválság hatásait Európára és Magyarországra.

A közhiedelemmel ellentétben nem az enyhe időjárás miatt esett a gázfogyasztás Magyarországon az elmúlt hónapokban. Bár januárban volt egy időszak, amikor rengeteget gázt megspórolhattak a magyar kisfogyasztók a szokottnál magasabb hőmérsékletnek köszönhetően, a teljes fűtési szezonra nézve azonban meglepően alacsony a hőmérséklethatás. Becslésünk szerint a teljes fogyasztáscsökkenés 10 százalékát sem magyarázza.

Mihez képest volt enyhe a tél?

Ennek elsődleges oka az, hogy a fűtési szezon egyáltalán nem volt radikálisan melegebb, mint amit az elmúlt néhány évben megszokhattunk. Szeptember közepe és április vége között az átlaghőmérséklet mindössze 0,3 fokkal volt magasabb az előző három év átlagánál*Azért ezt az időszakot vizsgáljuk, mert ekkor volt az átlaghőmérséklet a fűtési küszöbérték, azaz 16 fok alatt. A fűtési küszöbhőmérséklet némileg leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy milyen hőmérsékletnél kapcsolják be az emberek a fűtést. A gázpiaci elemzésekben azzal számolnak, hogy erre 16 fokos napi átlaghőmérsékletnél kerül sor.. Ha hónaponként vizsgáljuk, akkor igazán jelentős eltérést csak januárban tapasztalhattunk, akkor 3,9 fokkal volt melegebb a megszokottnál, a szeptember második fele, illetve a február és az április viszont érezhetően hűvösebb volt, mint a 2019 és 2021 közötti időszakban.

Ha a napi hőmérsékleteket nézzük, akkor is az látszik, hogy eléggé együtt mozognak az idei és az elmúlt évek görbéi. Január elején volt egy kéthetes enyhébb időszak, épp akkor, amikor egyébként a leghidegebb szokott lenni. Ám ezt februárban egy, az átlagosnál hűvösebb hét követte, és márciusban illetve áprilisban is akadtak olyan rövidebb időszakok, amikor kifejezetten hideg volt az évszakhoz képest.

Ebben persze szerep játszik az, hogy az előző néhány tél is kifejezetten enyhe volt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ugyan a mostani télen volt a második legmagasabb az átlaghőmérséklet 1901 óta, ám a top 10-es listába bekerült az előző három évből további kettő is. Így az idei tél hőmérsékletelőnye csak 0,9 fok volt az előző három átlagához képest, és ezt a hőmérsékletelőnyt a teljes fűtési időszakra a szokottnál hűvösebb ősz, illetve tavasz tovább csökkentette.

Nem az időjárás, hanem a pénz

Márpedig a fogyasztás alakulását ehhez az időszakhoz viszonyítjuk. Azaz hosszabb időtávon lehet, hogy meleg volt a tél, de

a fogyasztás azokhoz az évekhez képest csökkent radikálisan, amikor hasonlóan enyhe volt az időjárás.

Ez a radikális csökkenés egyébként konkrétan közel 1,4 milliárd köbméternyi, durván 20 százalékos fogyasztás-visszaesést jelent. Ennyivel kevesebb gázt égettek el a hazai kisfelhasználók, azaz a háztartások, és a kisebb cégek.

Ebből az 1,4 milliárd köbméterből pedig becslésünk szerint alig 130 millió köbmétert indokol az enyhe időjárás. A lenti grafikonon a kék vonal jelzi, hogy 2019 és 2021 között átlagosan mennyi gázt használtak fel a kisfogyasztók Magyarországon az adott napokon. A rózsaszín vonalon ezt korrigáltuk az idei hőmérsékleti adatokkal, így ez a görbe mutatja, hogy az előző három év fogyasztása alapján ezúttal mennyi gázt kellett volna az egyes napokon felhasználnunk (figyelembe véve a hőmérsékletet is)*A gázfogyasztás és a hőmérséklet között elég jól leírható összefüggés van. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a Földgázszállító Zrt. évente megjelenő elemzésében egy egyenletben mindig számszerűsíti is ezt az összefüggést, és mi is ez alapján számoltuk. A becslés azonban természetesen nem teljesen pontos, még akkor sem, ha a hőmérséklet változása és a gázfogyasztás alakulása valóban nagyon erős korrelációt mutat, azaz nagyon látványosan együtt mozog. Így előfordulhat, hogy a modellünk alulbecsüli a hőmérséklethatást, ám egészen biztosan nem annyira, hogy ez váljon a fogyasztáscsökkenés fő okává..

Jól látszik, hogy a tényleges fogyasztás (szürke vonal) nem csak a korábbi évekétől, hanem a hőmérséklet által indokolt felhasználástól is folyamatosan elmarad. Az ábrán egyébként a kék és a rózsaszín vonal közötti különbség mutatja, hogy az adott héten mennyivel kellett volna alacsonyabbnak, vagy magasabbnak lennie a fogyasztásnak a hőmérséklet miatt. Itt is feltűnő a január eleji két hét, amikor jelentős részben az időjárás indokolta a fogyasztás visszaesését, ám az is látszik, hogy a fűtési szezon nagy részében nem ez volt a jellemző.

Magyarul, a fogyasztáscsökkenésnek nem elsősorban időjárási, hanem – ahogy ezt a sorozat előző részében már bemutattuk – valószínűleg főként gazdasági okai voltak.

A sorozat eddigi cikkei:

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKét év alatt százszorosára drágult, majd hatodára értékelődött le a földgázEmberemlékezet óta nem volt olyan nyugalom a gázpiacon, mint az elmúlt hetekben. Ez azonban hamar változhat, az európai helyzet ugyanis továbbra sem stabil.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkOroszország eldobta a gázfegyvertEgy évig játszottak a gáz árával az oroszok, mostanra azonban annyira keveset szállítanak Európába, hogy esélyük sincs érdemben felhajtani az árakat.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkHatalmasat kaszáltak tavaly a gázon Európában az oroszok, de év végén jött az összeomlásKevesebb gázárt sokkal több pénzt kaphattak Európában az oroszok 2022-ben, mint a korábbi években. Tavaly év végén azonban már változott a helyzet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkAkkor most tényleg kiváltotta Európa az orosz gázt?A tavalyi év legnagyobb kérdőjele az volt, tudja-e Európa pótolni azt a gázmennyiséget, amit korábban Oroszországtól szerzett. Most már van rá válasz.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMagyarország lett az orosz földgáz legnagyobb felhasználója EurópábanBár a hazai orosz gázimport is láthatóan visszaesett a háború kirobbanása óta, a csökkenés mértéke sokkal kisebb volt, mint Európa más országaiban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA gázárak elszállásához a válság kezelésére hozott legjobb uniós intézkedés is hozzájárultIdén télen a tartalékok magas szintje hozott viszonylagos stabilitást a piacon, ennek azonban korábban nagyon masszívan megfizettük az árát.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMiközben a kormány szerint nincs alternatívája az orosz gáznak, szép csendben megindult a kiváltásaA korábbinál jóval nagyobb arányban érkezik földgáz Magyarországra olyan irányokból, ahonnan jellemzően nem orosz energiahordozó jön.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMár nem Magyarország osztja szét az orosz földgáztAz orosz gáz balkáni elosztása helyett a jövőben a balkáni gáz más régiós országokba történő eljuttatása lesz a magyar hálózat fő feladata.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTovábbra is Magyarországra jön a legdrágábban az orosz gázJanuár volt zsinórban a negyedik olyan hónap, amikor az adatot közlő uniós országok közül hazánkba érkezett a legdrágábban az orosz földgáz.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSokkal többet fizetünk az orosz gázért, mint a máshonnan érkezőértTavaly év végén akadt olyan hónap, amikor az orosz importgáz átlagára több mint duplája volt a más országokból behozott gázénak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMegmutatjuk, miért nem csökkenti a lakossági gázárat a kormányHiába alacsonyabb a tőzsdei gázár a kormányzat által megemelt díjnál, a magyar háztartások még így is kevesebbet fizetnek az energiahordozóért, mint amennyiért az MVM megvásárolja azt.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkTényleg beéri sokkal kevesebb gázzal Európa, vagy csak szerencsénk volt?Tavaly 60 milliárd köbméterrel kevesebb földgázt égettek el az uniós tagállamokban, mint 2021-ben. Egyetlen év alatt a fogyasztás hetedét-nyolcadát építettük le.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Adat földgáz gázfogyasztás időjárás Olvasson tovább a kategóriában