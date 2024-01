A haladás felől a kockázatkerülés felé mozdult el a nyugati társadalom az elmúlt 60 évben

A nyugati társadalom a haladás kultúrája felől az óvatosság, az aggodalom és a kockázatkerülés kultúrája felé mozdult el az 1960-as évek óta. Az erről szóló tanulmányról beszámoló John Burn-Murdoch, a Financial Times szerzője szerint ez lehet a nyugati világ egyik legnagyobb kihívása.

Mi történt? Egy decemberben publikált tanulmányban több mint 170 ezer, 1500 és 1900 között Angliában publikált könyv tartalmának elemzésével azt vizsgálták meg, hogy különböző kifejezések mennyire gyakran fordultak elő ebben az időszakban.

Miért fontos ez? Joel Mokyr gazdaságtörténész 2016-os könyvében amellett érvelt, hogy kulturális változások alapozták meg az ipari forradalmat Angliában a 18. század végén.

Tágabb kontextus: a Financial Times szerzője spanyol és francia könyvekre is kiterjesztette a vizsgálatot, és egészen a közelmúltig megnézte, hogy mi foglalkoztatta a szerzőket a szavak előfordulása alapján.

