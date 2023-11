Magyaros bankadót és a gazdagok megadóztatását tervezi Fico Szlovákiában

Orbán Viktor és Robert Fico az Európai Tanács ölésén október végén Brüsszelben. Fotó: Ludovic MARIN / AFP

A Robert Fico vezette új szlovák kormány is bevezeti a Magyarországon különféle formákban 2010 óta ismert bankadót, és a felsőbb rétegek további adóztatásával csökkentenének az Európa-rekorder költségvetési hiányon. Választási ígéreteik miatt így is be kell vezetniük a 13. havi nyugdíjat.

Mi történt? Az új Fico-kormány pénteken hozta nyilvánosságra gazdasági stratégiájának fő pontjait. Néhány elem és a retorika hasonlít a magyar kormányéhoz, az áfát azonban nem akarják emelni, a többkulcsos szja-t pedig még progresszavabbá tennék.

Háttér: a tíz éve még a visegrádi országok sikersztorijának számító, “tátrai kistigrisnek” is hirdetett szlovák gazdaság tartós strukturális gondokkal küzd.

Az alacsony társasági adón alapuló beruházásbarát politika nem tudott túllépni az összeszerelő üzemmódon, a bérnövekedés megakadt, a bevételi oldal komoly lyukakkal terhelt, az idei 6,4 százalékos költségvetési hiány a legmagasabb az EU-ban.

Ficóék tervei: a szeptemberi választásokon győztes Robert Fico kormánya jövőre csak fél százalékkal csökkentené a hiányt, de Ladislav Kamenický pénzügyminiszter szerint ehhez is két-két és fél milliárd euróra lesz szükség. A szlovák kormány az Európai Bizottsággal tárgyal arról, hogy mekkora konszolidációval elégednének meg Brüsszelben.

Részletek: A várakozásoknak megfelelően elsősorban adóemeléssel akarják csökkenteni a hiányt:

bankadó bevezetése, bevezetése, pontosabban “a pénzintézetek extraprofitjának újraelosztása”

fizessenek a gazdagok : a magasabb jövedelmű rétegek személyi jövedelemadójának emelése

a rendkívüli társasági nyereség magasabb adóztatása

nagyobb ingatlanadó a több ingatlannal rendelkezőknek

a dohány, alkohol és a szerencsejátékok adóemelése, de napirenden van az édesített italok megadóztatása is

Igen, de: az áfát csak legvégső esetben akarják megemelni, ez az egyik jelentős különbség a magas áfabevetelekre alapozó magyar költségvetési politikához képest. Ficóék hivatalosan baloldaliak, a nagyobb progresszivitás a jövedelemadóztatásban szintén szembemegy a Fidesz egykulcsos adópolitikájával.

Kiadások: Ficóék egyik hangsúlyos kampányígérete volt a 13. havi nyugdíj bevezetése. Ehhez továbbra is tartanák magukat, 2024 végétől vezetnék be. Kérdés azonban, hogy a nyugdíjrendszer további átalakítása hogyan fogja érinteni a rendszer finanszírozását.

