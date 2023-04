Európát célozta be a kínai autóipar, de mitől növekszik ilyen rohamosan?

A kínai autóipar mára globálisan kiemelt jelentőségű lett, ugyanis Kína exportban 2022-ben lekörözte Németországot: utóbbi 2,61 millió autót exportált, míg Kína 3,11 milliót, így csupán Japán előzi meg.

A boom in auto exports through the pandemic has catapulted China up through the ranks and ahead of export powerhouses like Germany and South Korea. pic.twitter.com/ZWVRiXwhb2

