Egyre többen kérik az angol boltokban, hogy egy bizonyos összeghatárnál álljon le a kasszás az áruszkenneléssel

Amellett, hogy átlagosan kevesebb árut pakolnak az angol vásárlók a kosarukba, az egyik nagy helyi áruházlánc, az Asda kasszásai egyre gyakrabban tapasztalják azt is, hogy a vásárlók azt kérik, csak egy bizonyos összeghatárig szkenneljék be az árukat – mondta Stuart Rose, a cég elnöke a BBC-nek.

Az Egyesült Királyságban az infláció májusban 9,1 százalékra emelkedett, és ezen belül jelentős emelkedés tapasztalható az élelmiszer- és az üzemanyagárakban. Stuart Rose saját bevallása szerint már tavaly úgy érezte, hogy az infláció meg fog ugrani.

Az emberek kevesebbet vásárolnak, és aggódnak a kiadásaik miatt, határt szabnak maguknak a bevásárlásnál. Például azt mondják, hogy egy bevásárlásnál 30 font (kb. 14 ezer forint) a felső határ. Ha ezt az összeget átlépik, akkor azt mondják, ennyi és itt a vége. Ugyanez a helyzet a benzinnel is

Az Asda saját mérései alapján a háztartásoknak májusban átlagosan 44 fonttal (kb. 20 ezer forinttal) kevesebb volt a szabadon felhasználható jövedelmük hetente, mint egy évvel ezelőtt, ami közel 18 százalékos csökkenést jelent. A méréseik szerint ez volt az egymást követő harmadik hónap, amikor a lakosság elkölthető jövedelme csökkent.

A nagyobb áruházláncok ebben a piaci helyzetben igyekeznek egyensúlyozni aközött, hogy az infláció miatt növekvő költségeiket beépítsék az áraikba, de a vásárlók számára se legyenek túl drágák.

Az Egyesült Királyságban a piaci részesedés alapján harmadik legnagyobb szereplőnek számító Asda például több új kategóriát is kialakított az áruk között, és ezeken a kategóriákon belül igyekeznek alacsonyan tartani az áraikat. Az egyik ilyen akció például a “Dropped and Locked” névre hallgató, amiben 100 termék árát csökkentették, és vállalták, hogy egész évben rögzítik is ezt az árszintet a kategórián belül.

Az Asda elnöke azt mondta, jó ötletnek tartaná, ha a rászorulók több kormányzati segítségben részesülnének, üdvözölné például az áfa vagy az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését

