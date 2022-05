Kétszer akkora erővel csap le az infláció a szegényebb brit háztartásokra, mint a gazdagokéra

Fotó: AFP/Europress

Az elszabaduló energiaárak és az infláció a szegényebb háztartásokat kétszer akkora erővel üti meg, mint a gazdagokat – figyelmeztetett a brit Institute for Fiscal Studies (IFS).

A Bloomberg által szemlézett tanulmány szerint a társadalom legszegényebb tíz százalékába tartozó családok fogják a leginkább megérezni a pénzromlás erejét, mert az ő bevételeik nagyrésze már eddig is a létszükségletek fedezésére ment el. A brit kormány már elrendelt különböző hatósági ármaximumokat, ám ezek már nem lesznek érvényben az év második felére, ekkor megint jelentős ugrásra kell számítani többek között az energiaárakban.

A gáz-és villanyárak az utóbbi hónapokban 54 százalékos növekedést mutattak, és úgy kalkulálnak, hogy októberben egy újabb nagy emelés jön, ami akár 42 százalékos is lehet.

Eközben a leggazdagabbak ettől jóval kisebb mértékben fogják érzékelni az emelkedést, az IFS szerint a szubjektív inflációérzetük 8 százalék körül lehet majd. Hivatalosan a Bank of England 10 százalékosra jósolta az inflációt idénre, ám az IFS felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a szegény családok legalább 14 százalékosnak fogják érezni.

Jelenleg 70 százalékkal többet kell fizetniük a rezsiért a briteknek, mint tavaly ilyenkor, a háború pedig tovább növelte az egyébként is folyamatosan dráguló üzemanyag és ételárakat. A kormány által bevezetett, a koronavírus után a vendéglátóipar feltámasztására kitalált áfacsökkentés időszakat véget ért, ami azt jelenti, hogy a szálláshelyekért és az elviteles ételrendelésekért is újra ki kell fizetni a teljes forgalmi adót, ez most 12,5 százalékról 20 százalékra ugrik.

