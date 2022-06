Ki lehet-e zárni Oroszországot a nemzetközi közösségből?

Oroszország Ukrajna elleni inváziójának állása, valamint a harcok során elkövetett orosz háborús bűncselekmények ma azt valószínűsítik, hogy a háború rövid időn belül nem ér véget. A Nyugat soha nem látott gazdasági szankciókkal és a teljes elszigeteléssel próbálja Oroszországot visszavonulóra kényszeríteni. Míg Ukrajna célja nagyjából látható (az ország határainak visszaállítása), az orosz katonai célok közel sem ilyen egyértelműek.

Történelmi előzményeket figyelembe véve a sebezhető nyugati határok megvédéséről lehet itt szó valamilyen közbeékelt baráti vagy semleges államalakulat felállításával. Minimálcélként a Donbasz és a Krím megtartása az ottani földgázkészletek és a tengeri élelmiszerexport ellenőrzése céljából. Mindkettő kontrollja nyilvánvalóan Ukrajna számára is nagyon fontos. Nagy kihívás, hogy ezt a helyzetet miképp lehet megoldani. A diplomáciai jelzések mindenesetre most abba az irányba mutatnak, hogy hosszú érési periódusnak nézünk elébe, és

a világot oroszországi export és import nélkül kell működőképes állapotban tartani.

A G7 Holnap legutóbbi sorozatában Magyarország energiabiztonságáról volt szó. Amikor február elején elkezdtük, még „csak” az európai gázkrízis zajlott elszálló árakkal, mire a végére értünk, kitört Oroszország ukrajnai háborúja – de még szó se volt arról, hogy az agresszorral szembeni szankciók az orosz kőolajszállításokat érintenék. Ma már az sem tabu, sőt. A sorozat akkor azt járta körbe, hogy miképp garantálható Magyarország ellátásbiztonsága úgy, hogy közben 2050-re teljesítse az európai karbonsemlegességi célokat.

Akkor azzal zártunk, hogy „a sorozatot lehet úgy is olvasni, hogy lássuk, milyen fontos stratégiai szerepet tölt be az orosz kötődésű energia- és technológiaimport a hazai energiaellátásában, de közben el is merenghetünk azon, milyen lehetőségünk van ebből kilépni”. A háború, mondani sem kell, a hangsúlyokat alaposan átrendezte – párhuzamos infrastruktúrák létrehozására van szükség, merengésre pedig a legkevésbé sincs idő.

A G7 Holnap új témája, az „Oroszország nélkül?“ azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen hatásai lehetnek annak, ha a nyugati világ megpróbálja teljesen elszigetelni és kizárni Oroszországot a nemzetközi együttműködésekből, ellátási láncokból, nemzetközi közösségből. Egyáltalán lehet-e a világ legnagyobb, a szárazföldi területek 11 százalékát birtokló Oroszországot ily módon karanténba zárni, kiírható-e egy ekkora, részben európai ország a nemzetközi közösségből?

Milyen helyzetet teremt ez geopolitikailag, biztonságpolitikailag, gazdaságilag,

milyen hatással van azokra a kulcsterületekre, melyeken Oroszország és a térség, benne Magyarország kapcsolódása nagyon erős?

Ebben az energiagazdaság fontos, de nyilvánvalóan csak az egyik szelet.

Ahogy azt már megszokhatták az olvasók, a G7 Holnap-formátum nem hagyományos vitaoldal. A felkért szerzőket arra biztatjuk, hogy segítsenek kibontani a felvetett téma szempontjait. Résztémákhoz kérünk fel szerzőket, az egyes cikkek újabb és újabb megközelítésekkel gazdagítják a diskurzust, így a végére látható válik a kérdés komplexitása.

Oroszország nélkül? – Holnap kezdünk.

