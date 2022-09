Próbálnak előre menekülni az európai cukorgyárak, de ennek ára lesz

Betakarított cukorrépa Franciaországban 2019-ben. Fotó: AFP/Europress

Annyira tartanak a téli energiaköltségektől a nyugat-európai cukorgyárak, hogy a szokásosnál korábban kezdik el a cukorrépa feldolgozását, ez viszont csökkentheti a kinyert cukor mennyiségét – írja a Bloomberg.

Egy normális évben a cukorrépa fejlődéséhez még az őszi esők is hozzájárulnak, és ez idén különösen fontos lenne, mert a nyár nagyon aszályos volt Európa jelentős részén. Ha viszont szokás szerint kezdik el a feldolgozási szezont a gyárak, akkor annak a vége a leghidegebb téli hónapokra esik, és sok vállalatvezető attól tart, hogy a már most is nagyon drága energia megfizethetetlen lesz számukra – vagy legrosszabb esetben hozzá sem jutnak, mert nem lesz elég földgáz és áram, és lekapcsolják az ipar egy részét.

Ezért a német Nordzucker AG már el is kezdte a cukorrépa feldolgozását, és a szokottnál hamarabb tervezi kezdeni a szezont a szintén német Südzucker AG, valamint a francia Cristal Union és Tereos is. A két német vállalat egyébként már arról is megállapodott, hogy megosztja egymással a feldolgozási kapacitásait, ha nem lesz elég földgáz.

Az EU a világ harmadik legnagyobb cukortermelője, de idén kisebb területen termesztettek cukorrépát az uniós gazdák, és a szárazság is rontja a terméskilátásokat, főleg úgy, ha az őszi esők is kevésbé tudják ezt enyhíteni, mint egy normális szezonban. A Bloomberg által idézett előrejelzés szerint az EU és az Egyesült Királyság együtt 16,4 millió tonna cukrot állíthat elő a most kezdődő feldolgozási szezonban, ami nagyjából egymillió tonnával kevesebb a legutóbbinál.

Ha így lesz, akkor a szokásosnál több cukrot kell majd importálnia Európának. Az ezen a piacon meghatározónak számító londoni árutőzsdén ennek megfelelően kifejezetten magas az előretekintő cukorár: a mostani, tonnánként nagyjából 550 dolláros szinten 2022 előtt utoljára 2017 elején volt a jegyzés.

Idehaza a cukor a kormány által hatóságilag rögzített árú termékek egyike, de ha hagynák kifutni szeptember végén ezt az intézkedést, akkor a Cukorrépa-termesztők Országos Szövetségének elnöke szerint megkétszereződne az ár a boltokban.

