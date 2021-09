Villany-hibrid mozdonyokkal lép új szintre a magyar vasúti árufuvarozás

Az új villany-hibrid tolatómozdony tesztelés közben. Fotó: RCH

A klímavédelmi célok eléréséhez jelentősen növelni kellene a vasút részarányát az árufuvarozáson belül, ezt azonban hátráltatja, hogy Kelet-Európában a pályahálózat jelentős részét még nem villamosították. Az iparvágányok és rakodóvágányok fölött Magyarországon sincs felsővezeték, így gyakran szükséges dízelmozdony ahhoz, hogy a szerelvény át tudjon kelni egy-egy villamosítás nélküli vagy valamilyen okból áramellátás nélkül maradt szakaszon. Ugyancsak környezetszennyező dízel gépet kell igénybe venni ahhoz is, hogy a villanymozdonnyal a célállomás közelébe elvontatott szerelvény vagonjai az egy-két kilométerre lévő rakodóállomásra begurulhassanak. Ezért jelenleg még gyakori, hogy egy vonatot a villanymozdony mellett egy dízel gép is kísér csak azért, hogy a vagonokat megérkezésekor betolja az iparvágányra.

Erre a problémára nyújt megoldást a villany-hibrid technológia. Az egyre elterjedtebb hibrid és elektromos autók alapján elsőre ez talán nem tűnik nagy újdonságnak, de mivel a tehervasúti mozdonyoknak akár több ezer tonnát is meg kell mozgatniuk, egyáltalán nem magától értetődő mérnöki feladat ilyenek megtervezése és megépítése.

Az idehaza piacvezető vasúti árufuvarozó, a Rail Cargo Hungaria (RCH) a világ legnagyobb vasúti járműgyártó – a CRRC Group – leányvállalatához, a CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd.-hez fordult, amelynek mérnökei másfél év alatt tervezték meg az áruszállítási tevékenységre optimalizált villany-hibrid mozdonyokat. Ezt követően a gépeket a cég Kína délkeleti részén, Hunan tartományban lévő üzemében gyártották le.

Kétfajta mozdonyról van szó, az egyik 90 tonnás, négytengelyes vontató (vagy más szóval vonali) jármű, amely akár 120 kilométer/órás sebességgel is továbbíthat szerelvényeket. A másik egy tolatómozdony, amelynek feladata nem az, hogy nagy távolságokra juttasson el szerelvényeket, hanem hogy rendező pályaudvarokon szedje szét vagy rendezze össze egy-egy tehervonat vagonjait, valamint olyan helyeken végezzen kiszolgálást, ahol nincs felsővezeték.

Az RCH egyedi specifikációi szerint kifejlesztett, a cég logisztikai feladataira optimalizált járművek technológiája a maga nemében egyedülálló Európában, hiszen miközben villanymozdonyokról van szó, az akkumulátoroknak köszönhetően áramellátás nélküli pályaszakaszokon is képesek az árutovábbításra.

Az eddig legyártott két vontató és az egyik tolatómozdonyt jelenleg európai vasúti pályákon teszik próbára. Az elsőként elkészült vonali mozdony tesztelése már tavaly megkezdődött, a jármű a németországi és cseh vasúti pályákon végzett szimulációk alapján egy átlagos, ezer tonnás vonatot sík pályán akár 10 kilométer távolságra képes elvontatni tisztán az akkumulátoraiból nyert energiával. Ez talán nem tűnik soknak, de a rakodóállomások, illetve egy adott állomáson belüli rakodóvágányok eléréséhez az esetek többségében bőven elegendő. Az akkumulátorcsomag vontatási teljesítménye 350 kWh, az akkumulátort felsővezetékről 2,5 óra, hálózatról 8-10 óra alatt lehet teljesen feltölteni.*A vonali mozdony névleges teljesítménye 5600 kW, indító vonóerő 300 kN-t, a közlekedés során pedig 250 kN-t vonóerő leadására képes. (További technikai információkat a csillagra kattintva lehet elolvasni.)

A 72 tonnás tolatómozdony felsővezeték nélküli pályán 800 tonnás szerelvényt 85 percig képes vontatni 20 km/h sebességgel (a kocsirendezést ehhez hasonló tempóval szokták végezni). Az energiatárolást részben az úgynevezett szuperkapacitás biztosítja, mert ez képes kezelni a töltés és az áramleadás gyakori váltakozását nagy áramerősség mellett. (A fékezési energia eltárolása is szuperkapacitásokban történik az erre alkalmas járművekben.) Az akkumulátorok a felsővezetékről tölthetők fel.*A tolatómozdony az elektromos piacon is egyedinek számító elektromos-elektromos hibrid. A jármű a felsővezeték plusz lítium-titanát akkumulátort alkalmazza a tolatási és vontatási műveletek szükségleteinek teljesítésére. Nagy kapacitású energiatárolási technológiájának köszönhetően a felsővezetékkel rendelkező szakaszokon feltölti a mozdonyba szerelt lítium-titanát akkumulátort, javítva a jármű hatékonyságát. Vontatási teljesítménye felsővezetékes üzemmódban 850 kW, akkumulátoros üzemmódban pedig 350 kW. (További technikai érdekességek a csillagra kattintva.)

A járművek a sikeres próbákat, valamint a magyar és nemzetközi engedélyek megszerzését követően várhatóan 2022-ben állnak forgalomba. Az RCH a nagy teljesítményű vonali mozdonyokat Magyarországon kívül Horvátországban, Szerbiában, Romániában, Észak-Macedóniában, Görögországban, valamint Bulgáriában tervezi közlekedtetni.

A tolatómozdonyokkal Magyarországon lát majd el feladatokat a vállalat, a villany-hibrid technológiának kiemelt jelentősége lesz az úgynevezett egyeskocsi-forgalom lebonyolításánál. Ez azt jelenti, hogy amikor egy-egy cég rakománya nem tesz ki egy egész vonatra való mennyiséget, az áruval megtöltött pár vagont el kell vontatni az adott vállalat iparvágányáról vagy a rakodóállomásról egy rendező pályaudvarra, ahol egy tolatómozdony sorozza be egy szerelvénybe. Ez a vasútüzemi tevékenység nemcsak bonyolult, hanem költséges is, a villany-hibrid technológiával azonban akár meg is feleződhet ez a kiadás a jelenlegi szinthez képest.

Az eddig legyártott két-két vontató- és tolatómozdonyt az RCH négy évre veszi bérbe, a szerződés magában foglalja a teljes körű karbantartást is. Amennyiben a hibrid mozdonyok az elvárt teljesítmény szerint működnek, az RCH élhet további bérlési, vagy akár vásárlási opcióval, illetve további 20-20 járművet rendelhet mindkét típusból.

