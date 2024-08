Változóan alakult a régiós repterek évkezdése, a budapesti forgalom viszont rekordot döntött

Fotó: Budapest Airport

Másfél millió utassal csúcsot döntött a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma júniusban, az idei első félévben regisztrált 7,9 millió fős utasforgalom továbbá hét százalékkal meghaladja a korábbi rekordév, 2019 első hat hónapjában tapasztalt szintet. Így 2024-ben az utasszám magasabb lehet a járvány előttinél a Budapest Airport közleménye szerint.

Tágabb kontextus: a turizmus egész Európában szárnyal, a külföldiek költései elérhetik a 800 milliárd eurót a kontinensen, ami 37 százalékkal több a pandémia előtti években jellemzőnél. A hagyományosan népszerű nyugat- és dél-európai attrakciók mellett az eddig kevésbé felkapott térségekben is többen fordulhatnak meg idén.

Számokban: a vendégéjszakák tekintetében az idegenforgalom már a világjárvány végén elérte az azt megelőző szintet az Európai Unióban, Magyarországon erre azonban csak az idei év elején volt példa. A koronavírus terjedését akadályozó óvintézkedések után az infláció tépázta meg az utazási kedvet.

A régió nagyobb repülőterein változóan alakult idén az évkezdés, a varsói Chopin repülőtéren volt még kiemelkedő növekedés az utasforgalom tekintetében, míg a pozsonyi és a prágai repülőterek forgalma csökkent az első negyedévben a járvány előtti utolsó év, 2019 azonos időszakához képest. A debreceni repülőtér forgalma jókora visszaesést mutat.

Miért fontos ez? A ferihegyi repülőtér forgalma már csak azért is lényeges, mert az nemrégiben állami tulajdonba került. A légikikötő már most is zsúfolt, az ezt enyhítő fejlesztések a tranzakció lezárultával újra lendületet kaphatnak, amit a turisztikai körökben befolyásos Orbán Ráhel, a Tiborcz István-féle BDPST kreatívigazgatója is megerősített a napokban.

A reptérvásárlás pénzügyi megtérülése kérdéses a Budapest Airport Zrt. eredményét szembeállítva a finanszírozás költségeivel. A kormánypárti érvelés e kétségekkel szemben a forgalom növekedésére is alapoz, a mostaninál a jövőben nagyságrendekkel megemelkedő nyereségtermelésre számítva.

