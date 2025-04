Az egyik amerikai vám miatt csökken az olajár, a másik miatt mégis drágulhat itthon a tankolás

Fotó: AFP/Europress

Többéves mélypont közelébe süllyedt az olaj ára az amerikai vámintézkedések nyomán bizonytalanná váló gazdasági környezetben, és az árcsökkenést a váratlanul intenzív olajkitermelés is fokozza. A benzinkutakon mégis drágulás következhet, ha az orosz energiahordozókat vásárló országokra vonatkozó 500 százalékos vámot elfogadja a kongresszus.

Számokban: a WTI típusú olaj hordónkénti ára 62 dollár alá esett pénteken, hasonlóan alacsony árszintre utoljára a járvány időszakában, 2021 elején volt példa, és a Brent hordójának 66 dollár alatti ára is a pandémia időszakát idézi. Alig pár napja még a 70 dollárt meghaladó árszinten zajlott a kereskedés mindkét olajtípussal.

Előzmények: már a gazdasági szereplőket felkavaró amerikai vámok bejelentése előtt is az olaj túlkínálatát jelezte a Nemzetközi Energiaügynökség, ami eleve az árcsökkenés irányába hat. Most már azonban nem csak Trump intézkedései, hanem az azokat követő nemzetközi reakciók (például az új kínai vám az amerikai árukra) is erősítik a recesszióval kapcsolatos aggodalmakat.

A kitermelés további növelését jelentette be csütörtökön nyolc OPEC+ tagország, ami önmagában az olajár hat százalékos csökkenését okozta. A kínálat ráadásul váratlanul nagyot nőhet, az érintett országok ugyanis májustól 411 ezer hordóval emelik a napi kitermelésüket, pedig a döntésig 140 ezer hordós többletre vonatkoztak a várakozások.

Olyan szankciócsomagot terjesztett elő egy 50 republikánus és demokrata szenátorból álló csoport az amerikai kongresszuban, amely Oroszországot és az orosz olajat vásárló országokat sújtaná, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó jóhiszemű tűzszüneti tárgyalásokat folytatni Ukrajnával – írta a Bloomberg szerdán.

Alulnézet: a hétvégén 2-3 forinttal csökkent az üzemanyagok ára a magyarországi benzinkutakon, és a későbbiekben további ármérséklődés várható (a dollár gyengülése miatt is), ám az Oroszországot célzó másodlagos amerikai vám bevezetése esetén akár 100 forinttal is emelkedhet a benzinár, ha a Mol nem enged a profitjából, vetette fel Holoda Attila az ATV műsorában pénteken.

Az OPEC+ tagországianak fokozott kitermelése pótolhatná az orosz olajat, ha a vámokkal érintett országok a leválás mellett döntenek, ugyanakkor a Mol finomítóiban feldolgozott kőolaj 75-80 százaléka érkezik Oroszországból, és az orosz-ukrán háború kitörése óta nem sok erőfeszítést tett az orosz import kiváltására, emlékeztetett az energiapiaci szakértő.

Tágabb kontextus: főleg Kínát és Indiát próbálhatja Trump a másodlagos vámokkal eltántorítani az orosz olaj vásárlásától. Ezek az országok azonban nincsenek ráutalva az orosz importra, hanem kihasználták annak lehetőségét, Trump elképzelése tehát inkább egy fenyegetés lehet az érintettek felé, hogy járjanak közben a megállapodás eléréséért.

Mi várható? Csökkentette az olajárra vonatkozó jövő évi előrejelzését a Goldman Sachs. A bank szerint Brent 62 dolláros, a WTI 59 dolláros hordónkénti áron lehet majd értékesíteni 2026-ban a növekvő kínálat és a recesszió kockázata miatt. A Goldman Sachs a becsült árszintek további csökkenésére is figyelmeztet.

