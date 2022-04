Visszalökték a startmezőre a pedagógusok túlórapénzeiről szóló jogi harcot

Hódmezõvásárhely, 2012. szeptember 6. Lukács Enikõ pedagógus számtanórát tart a hódmezõvásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola másodikos tanulóinak, akik iskolaköpenyben vesznek részt az órán 2012. szeptember 6-án. A színes egyenköpenyek viseletét évekkel ezelõtt vezette be az iskola vezetése, a szülõk beleegyezésével. MTI Fotó: Rosta Tibor

Nem erősítette meg a másodfokú bíróság a tavaly októberben hozott nem jogerős elsőfokú ítéletet, amely szerint a tankerületnek ki kell fizetnie visszamenőleg a pedagógusok helyettesítéseit, túlóráit. A fontos és feltételezhetően precedens értékű munkaügyi perben ehelyett új eljárás lefolytatására kötelezte a Budapest Környéki Törvényszék Munkaügyi Kollégiumát, azzal az indokkal, hogy formai hibák mellett nem volt megfelelő a bizonyítási eljárás sem. Információnkat a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megerősítette.

A nem jogerős ítéletről még tavaly októberben számolt be a sajtó és a pedagógus szakszervezetek. A per fontos hivatkozási pont lett a pedagógusok bérrendezésért és terhelésük csökkentéséért folytatott harcban is, ami a tanárok sztrájkjához is vezetett. A szóban forgó munkaügyi per kiemelt jelentőségű a pedagógusok rendszerszintű ingyenmunkájával, túlórapénzeik megítélésével kapcsolatban.

A pert 7 pedagógus indította a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ ellen, ki nem fizetett túlmunka ügyében. Az elsőfokú ítélet még a tanároknak adott igazat, és kimondta: az eddig ingyen elvárt feladataikért három évre visszamenőleg meg kell kapniuk a jogosan nekik járó pénzt.

A vita sarokpontja az eseti helyettesítések értelmezése: ha azokat beleszámolják a tanárok kötött munkaidejébe, akkor nem jár értük külön fizetség, de ha azon felül tartják meg őket, akkor ezekért bérpótlék, vagyis túlórapénz jár. Az is fontos, hogy a megtartandó helyettesítésről négy nappal előtte, vagy csak közvetlenül előtte szól a munkáltató, utóbbi esetben mindenképpen túlórapénz jár a munkáért.

A PDSZ jogi álláspontját erősítette meg az elsőfokú bíróság tavaly, de mivel az iskolai táboroztatások ügyében nem nekik adott igazat, mindkét oldal, a pedagógusok is és a tankerület is fellebbezett.

Az idei másodfokú ítélet után viszont a startmezőről indul újra a jogi harc.

A pedagógusok a sztrájk és a polgári engedetlenség eszközeivel igyekeztek helyzetük rendezésére bírni a kormányt, egészen a választásig. Az új kormány felállásáig a sztrájkot szüneteltetik, ugyanakkor hétfőn felszólították a következő kormányt az önálló oktatásügyi minisztérium felállítására.

A pedagógusok első számú követelése a durván elinflálódott és nemzetközi szinten is kiemelkedően alacsony pedagógusbérek megemelése, amire az első cinikus reakciók után a kormány az ágazati pótlék korrekciójával válaszolt, de ezzel csak megerősítette a bérek további inflálódását.

Információink szerint a per egyébként hetek óta áll, a felek várják, hogy az elsőfokon újra eljáró bíró új tárgyalást tűzzön ki.

