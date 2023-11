Ha nem vesszük figyelembe Földünk korlátait, azt egészségünk és gazdaságunk is megszenvedi

(A szerzők a Cambridge Econometrics elemzői. Az Ekonomi a G7 véleményrovata.)

A világ népessége, gazdasága és kereskedelme kisebb-nagyobb megszakításokkal évszázadok óta virágzik és folyamatosan gyarapodik. A növekedés ráadásul az elmúlt 50 évben gyorsult fel igazán.

A növekedés elemzésekor a legtöbb hagyományos gazdasági megközelítés figyelembe veszi az erőforrások olyan konkrét korlátait, mint például a mezőgazdasági területek nagysága vagy a kitermelhető olaj mennyisége. Ugyanakkor hajlamosak vagyunk adottnak (és ezért nem értékelhetőnek) venni az egyébként az egyének vagy a társadalom számára pénzbeli vagy egyéb értéket jelentő ökológiai folyamatokat és funkciókat (az úgynevezett ökoszisztéma-szolgáltatásokat) – jellemzően persze mindaddig, amíg valamilyen sokk nem éri a gazdaságot.

Az ilyen sokkszerű jelenségek jól ismert példája a beporzó rovarok, elsősorban méhek számának drasztikus csökkenése vagy egyenesen hiánya, amely csökkenti a mezőgazdasági termelékenységet (Kínában emiatt a beporzást gyakran már nem rovarok, hanem emberek végzik). Szintén ilyen a túlhalászás, amely az élelmiszer-ellátási láncok összeomlásához vezethet, veszélyeztetve százezrek megélhetését és emberek millióinak fehérjeforrását.

Ha egy kicsit távolabbról közelítjük meg a kérdést, több természeti korlátot is meghatározhatunk, amelyek között a gazdaság – és általánosságban az emberiség – az eddig megszokott körülmények mellett termelhet és élhet. Egyre több tanulmány jelenik meg ebben a témában: az egyik vezető kutatás kilenc kulcsfontosságú természeti korlátot azonosított. Rockström és szerzőtársai többször is felmérték, hol tartunk az egyes korlátok elérésében és túlszárnyalásában, és végül igen aggasztó eredményre jutottak: a kilenc korlátból hatot mára már átlépett az emberiség, és a legtöbb kategóriában növekszik a szakadék az egészséges mértékű felhasználás és a mostanra elért állapot között. Ilyen természeti korlátok például a területhasználat, az édesvíz elérhetősége és az éghajlatváltozás hatásai.

De mit jelent ezeknek a határoknak az átlépése? Ha már elértük bolygónk korlátait, sőt ahogy a tanulmány mutatja, sok esetben túl is léptünk rajtuk, miért nem szenvedünk ettől nap mint nap? A Stockholm Resilience Centre egyik vezető kutatója szerint a határok átlépése a magas vérnyomáshoz hasonlít: ideig-óráig nincs közvetlen negatív hatása, de ha nem teszünk lépéseket a csökkentéséért, súlyos következményekkel kell szembenéznünk, és nem is tudjuk, pontosan mikor.

Más vélemények szerint azonban már most is sokan szenvednek a korlátok átlépésétől. A szegényebb társadalmi csoportok – különösen az alacsony jövedelmű országokban – kifejezetten kiszolgáltatottak a természeti határok átlépésekor: ők az elsők, akiknek csökken vagy megszűnik a hozzáférésük a tiszta ivóvízhez vagy a friss levegőhöz. Egyre gyakrabban hivatkoznak a kutatások erre egyfajta környezeti igazságtalanságként: azok viselik a legtöbb terhet és szenvednek a legjobban, akik a legkevésbé felelősek a természeti kincsek túlfogyasztásáért, a határok átlépéséért.

Szerencsére van néhány pozitív példa is a negatív tendenciák megfordítására. Az ózonréteg, amely döntő szerepet játszik az ultraibolya (UV) sugárzás kiszűrésében, az 1980-as években kritikus állapotba került. Azonban a globális együttműködéssel 1987-ben elfogadott Montreali Jegyzőkönyvnek (és későbbi módosításainak) köszönhetően sikerült fokozatosan kivonni a forgalomból az ózonréteget lebontó gázokat. Az eredmény látványos: az ózonréteg azóta jelentős részben helyreállt. Az ENSZ becslése szerint ez a globális intézkedés 2030-ig évente kétmillió embert menthet meg a bőrrákos megbetegedésektől.

Felmerül a kérdés, hogy amennyiben ezeknek az ökoszisztéma-szolgáltatásoknak pénzügyi értékük van, például létfontosságúak az ellátási láncokban (ilyenek lehetnek az élelmiszerek vagy a zöld gazdasági átmenet szempontjából kritikus ásványi anyagok), vagy éppen csökkentik az egészségügyi költségeket és egészségesebb környezetet teremtenek (mint például az ózonréteg vagy a légszennyező anyagok kivonása a levegőből), akkor miért ne becsüljük meg az értéküket? Továbbá, ha már meghatároztuk az értéküket, akkor ez az érték miért ne jelenhetne meg a GDP-ben vagy üzleti tervekben mint kezelendő kockázat? Ennek egyik legfőbb oka, hogy számos ökoszisztéma-szolgáltatásnak nincs meghatározott piaci értéke, azt gyakran csak a funkció elvesztése vagy sérülése után mérhetjük fel – mint ahogy a méhek beporzó tevékenységének értékét is az azt pótló emberi munkaerő és technológia költsége mutatta meg.

Az ökoszisztéma-szolgáltatásokat négy fő típusba szokták sorolni, és ezeknek a területeknek az értékelési módja szintén eltérő:

Alapvető * az angol szakirodalom szerint ’provisioning’ ökoszisztéma-szolgáltatások az élelmiszer, a víz, a fa, egyéb biomassza és a nyersanyagok. Ezek értékelése a legegyszerűbb, mivel általában rendelkeznek piaci értékkel: adják-veszik őket helyi és nemzetközi mértékben is.

ökoszisztéma-szolgáltatások az élelmiszer, a víz, a fa, egyéb biomassza és a nyersanyagok. Ezek értékelése a legegyszerűbb, mivel általában rendelkeznek piaci értékkel: adják-veszik őket helyi és nemzetközi mértékben is. Szabályozó szolgáltatásoknak nevezzük a városi zöld növényzetet, amelynek klímaszabályozó hatása van, de ilyen hatás még az eróziószabályozás, árvízvédelem vagy a már említett beporzás. Ezek a szolgáltatások ritkán rendelkeznek önmagukban piaci értékkel, hiszen sokszor adottnak vesszük őket.

A támogató szolgáltatások közé soroljuk a különböző fajok élőhelyének (például a méhekének) meglétét és általában a biodiverzitás fenntartását. Ezek a funkciók (is) szoros kapcsolatban állnak a mezőgazdasággal, és értékük nehezen felbecsülhető – amíg megvannak.

A negyedik csoportot a kulturális javak alkotják, amelyek spirituális, turisztikai vagy egyéb elvont értékkel rendelkeznek, mint amilyen például egy táj látványa lehet. Ezek értékének mérése a legnehezebb, leggyakrabban a fizetési hajlandósággal teszik érzékelhetővé: az interjúalanyoktól megkérdezik, hogy mennyit fizetnének érte, illetve adott esetben azért, hogy elkerüljék elvesztését.

Mint ahogy a felsorolás is mutatja, az ökoszisztéma-szolgáltatások teljes körű értékelése rendkívül nagy feladat, és kevés egész nemzetgazdaságot érintő kutatás készül a felmérésükre. Az Egyesült Királyság klímaváltozásból adódó kockázatait és lehetőségeit összefoglaló dokumentum (CCRA) az egyik ilyen legjelentősebb és legátfogóbb felmérés, amely kísérletet tesz néhány ökoszisztéma-szolgáltatás értékének megbecslésére is. A természeti tőke értékelése azonban gyakran annyira összetett kérdés, hogy sok esetben nem is tudtak pontos értékeket megbecsülni, vagy amikor igen, akkor is csak a nagyságrendjét (évi tíz-, száz- vagy ezermillió angol font mértékben).

A Cambridge Econometrics egyik aktuális kutatásában egyes természeti korlátok monetáris értékének megbecslésére teszünk kísérletet. Az elemzés három alapvető területet vizsgál:

az éghajlatváltozás megállításához és a természetes korlátokhoz történő visszatéréshez elengedhetetlen ásványi anyagok jelentőségét; a terméshozamok fokozatos változásán keresztül az éghajlatváltozás hatását; valamint a levegőminőség jelentőségét, amely nagymértékben befolyásolja az egészségügyi kiadásokat és a munkaerő termelékenységét.

A kritikus ásványi anyagok vizsgálata azért kiemelten fontos, mert ezek az anyagok elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jelenlegi, fosszilis tüzelőanyagokon alapuló gazdaságunkat teljesen karbonmentessé tegyük. Ezek helyettesítése gazdaságilag szinte kivitelezhetetlen, vagy a jelenlegi technológiai keretek között nem lehetséges; és mivel a globális gazdasági rendszerben a következő évtizedekben ellátási hiány léphet fel, az éghajlati célok elérése komoly veszélybe kerülhet. Az alábbi ábra is azt mutatja, hogy ezeknek az ásványi anyagoknak az előrejelzett kínálata a legtöbb esetben kisebb, mint az a nyersanyagigény, amely a Föld átlaghőmérséklet-emelkedésének 1,5 Celsius-fok alatt tartásához szükséges lenne (az ábrán NZE-szcenáróként jelölve).

Az elektromos járművek, a napelemek és az energiatároló akkumulátorok előállításához nagy mennyiségben van szükség kritikus ásványi anyagokra, többek között rézre, lítiumra, nikkelre és kobaltra. Ha a párizsi klímaegyezmény szerint az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fok alatt szeretnénk tartani a Föld hőmérsékletének emelkedését, akkor az ehhez vezető technológiai és gazdasági átmenet jelentősen megnöveli a keresletet ezekre az erőforrásokra. Ha a bányászat és a kitermelés nem tud lépést tartani a kereslettel (az erőforrások szűkössége miatt), az a gazdaságra is negatív hatással lesz. Így, ha a karbonsemleges átmenetet szolgáló technológiákba történő beruházások mértéke nem elegendő, akkor az egyes ágazatok termelési kibocsátása jóval alacsonyabb lehet annál, mint amekkora potenciál rejlik bennük – ezt „kockázatnak kitett értéknek” nevezzük a kutatásban.

Elemzésünk szerint az olyan jelentős elektromos berendezés- és gépjárműgyártó ágazatokkal rendelkező országok, mint például Japán és Németország, jelentős veszteségeket szenvedhetnek el. Ezekben az országokban a nevezett ágazatok akár a termelés több mint harmadát-felét, a hozzáadott értéknek pedig több mint 40 százalékát teszik ki. A kritikus ásványkincsek korlátozott elérhetősége miatt a GDP akár egy százalékkal is alacsonyabb lehet ezekben az országokban ahhoz képest, mintha a kritikus ásványkincsek az igényeket kielégítő mértékben lennének elérhetők. (A GDP-különbözet kiszámításakor az érintett ágazatok beszállítókon keresztüli hatásait és a dolgozók elköltött bérét – az úgynevezett tovagyűrűző hatásokat – is figyelembe vettük).

A fokozatos felmelegedés terméshozamokra gyakorolt hatása globális léptékben már vegyesebb képet mutat. Míg egyes országokban akár kicsi, de pozitív hatása is lehet a klímaváltozásnak a terméshozamokra nézve kedvezőbb időjárási körülmények kialakulásának köszönhetően (ilyen például az Egyesült Királyság), addig más országok mezőgazdasági ágazatai jelentős, akár öt százalékot meghaladó veszteségeket szenvedhetnek el a terméshozamokat is érintő felmelegedés hatására. Ez utóbbi várható például az Egyesült Államokban, mely a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági termelője. Fontos kiemelni, hogy a kutatás ebben az esetben nem is vette figyelembe, hogy az extrém időjárási körülmények gyakorisága és hatásának mértéke egyre növekszik, és ez várhatóan tovább súlyosbítja a helyzetet.

Végül, a levegőminőségnek alapvető kapcsolata van különböző, elsősorban légzőszervi megbetegedésekkel, ami nemcsak közvetlen egészségügyi kiadásokat eredményez, de a munkaerő produktivitását is csökkenti a növekvő betegszabadságok miatt. Kutatásunkban a zöld átmenet kapcsán csökkenő károsanyag-kibocsátás (és légszennyezettség) hatásait vizsgáltuk. Míg az egészséges levegőhöz való hozzáférés jellemzően csökkenti az egészségügyi kiadásokat (és ezáltal negatív GDP-hatást eredményez), a munkaerő nagyobb produktivitása és a szintén a levegőminőségből fakadó alacsonyabb halálozási ráta ezt ellensúlyozni tudja: csak a jobb levegőminőség miatt 0,05-0,15 százalékkal magasabb lehet a GDP 2050-ben ahhoz képest, mintha minden a megszokott módon folytatódna. Ez a szám elsőre ugyan nem tűnik nagynak, de akár átlagosan 2-5 munkanappal kevesebb munkahelyi hiányzást is jelenthet tízévente minden egyes munkavállaló esetén.

Kutatásunk eredményei tehát összhangban állnak más tanulmányok üzenetével: ha nem vesszük figyelembe Földünk korlátait, nem értékeljük a természet adta értékeket, akkor mind az egészségünk, mind a gazdaságunk súlyos következményekkel nézhet szembe a következő évtizedekben. És ezt most már számítások is megerősítik.

