Rátett egy lapáttal a felmelegedésre a szennyezés csökkentése a tengereken

Kihaló korallzátonyok, napról napra dőlő melegrekordok, történelmi aszály – a klímaváltozás miatti időjárási szélsőségek az utóbbi években egyre gyakoribbak. A bolygó felmelegedésének elsődleges oka az üvegházhatású gázok egyre nagyobb kibocsátása, de az utóbbi hónapokban több szakember is arról írt, hogy paradox módon ebben egy, a légkör szennyezettségének csökkentését szolgáló intézkedésnek is szerepe lehet az idei hőmérsékleti rekordokban.

2020-ban az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (International Maritime Organization) új szabályozást vezetett be az óceánjáró hajók károsanyag-kibocsátásának mérséklésére. Itt nem csak a teherhajókra kell gondolni, sőt, látványos a turistákat szállító óceánjárók szerepe: noha a teljes tengeri hajóállomány egy százalékát teszik ki, a hajózási ipar teljes károsanyag-kibocsátásának 6 százalékáért felelősek.

Az óceánjárókat nem közönséges dízel hajtja, hanem úgynevezett nehéz fűtőolaj (a hajózási iparon kívül az erőművek használják még), amelynek magas a kéntartalma. Az IMO 2020-as rendelkezése szerint a kibocsátott kén-dioxid mennyiségét 80 százalékkal kell visszavágni. A hatás látványos volt – szó szerint.

A kén-dioxidban is gazdag füst jó kondenzáló közeg, amelyen ki tudott csapódni a légköri pára, nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy a hajók felhőket gyártottak. A felhők visszaverték a napsugarakat, ezzel csökkentve a víz és a légkör felmelegedésének ütemét. A kéntartalom visszavágásával a füst összetétele már nem olyan ideális a hosszú, összefüggő felhőcsíkok kialakulásához.

Ennek két következménye lett: a légkör jelentősen tisztult, de közben gyorsult a bolygó felmelegedése.

Massively under-reported science story because there’s so much going on right now but…it turns out that we might have figured out what’s causing this very scary spike.

Quick thread, on how WE’VE BEEN ACCIDENTALLY GEOENGINEERING FOR DECADES…but then we stopped: pic.twitter.com/pLWzgOr8C7

— Hank Green (@hankgreen) August 4, 2023