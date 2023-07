Végre kiderült, mi okozta az ukrán ellentámadás leghíresebb veszteségét

Megsemmisített páncélos Ukrajnában, a kép illusztráció. Fotó: AFP/Europress

Az ukrajnai háború fejleményeit követők valószínűleg ismerik azokat a képeket, amelyek még a június elején megindított ukrán támadás első napjaiban készültek, és több mozgásképtelenné vált vagy egyenesen megsemmisített nyugati eredetű páncélos szerepelt rajtuk. Az oroszok persze mindent meg is tettek, hogy ezek a képek beleégjenek az emberek fejébe, legalább egy héten keresztül adagolták a különböző szögből készített fotókat és videókat ugyanerről az esetről.

Azóta is sokan találgatták, hogy pontosan mi történt ennél a nagyon rosszul sikerült támadási kísérletnél (amiből oroszbarát források rögtön levezették a teljen ukrán offenzíva kudarcát). A Washington Pont szombaton megjelent cikkéből ez végre kiderült, legalábbis ukrán források hihetően adták elő a történetet az amerikai újság munkatársainak.

Eszerint Zaporizzsja megye középső részén, Orihivtől délkeletre, Mala Tokmacska közelében a 47. gépesített dandár szóban forgó harccsoportja tévedésből letért az aknamentesített útról, és egy olyanra tévedt, ahol nem voltak felszedve az aknák. A Bradley lövészpáncélosok és a Leopard 2-es harckocsi mellett voltak aknamentesítő járművek is, ám az egész harccsoport megállt, amikor a kissé mögöttük haladó néhány jármű aknára futott. Ebből olyan káosz keletkezett, amelynek során feltorlódtak egymás mellett a páncélosok, amelyeket aztán nem sokkal később az oroszok helikopterekkel és páncéltörő rakétákkal támadtak. (Nem egyértelmű a cikkből, de könnyen lehet, hogy az utóbbiakat is a helikopterek lőtték ki.)

A leírás szerint egyébként a járműveiket hátrahagyó ukrán gyalogosok még így is el tudtak foglalni néhány orosz lövészárkot a közelben. Az mindenesetre biztos, hogy az ukránok azóta szilárdan birtokba vették ezt a térséget, és elszállították a bajba került páncélosokat – arról egyelőre nem jelent meg információ, hogy ezek közül mennyi javítható és mennyi végleges veszteség.

Az orosz aknamezők által okozott problémákra fókuszáló cikkben egyébként még sok érdekes információ jelent meg, ukrán katonák egyebek mellett arról számoltak be, hogy az aknamentesítő járműveket minden mást megelőzően igyekeznek elpusztítani az oroszok. Emiatt már többet el is vesztettek, a személyzetükkel együtt.

Éppen ezért kénytelenek voltak változtatni az aknamentesítés módszerein is. Bár korábbi cikkünkben azt írtuk, hogy ezt műszaki eszközökkel végzik az ukránok, ez csak az offenzíva kezdeti szakaszára volt igaz: most már az ukrán utászok kénytelenek kis csoportokban, védtelenül végezni munkájukat, és még fémkeresőt sem használnak, mert akkor megint csak túl egyértelmű célponttá válnának az oroszok számára. Így pusztán a szemükre hagyatkozhatnak, miközben nem ritkán kúszva dolgoznak, és időnként így is tűz alá kerülnek.

